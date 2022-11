Walia – Anglia: typy, kursy, zapowiedź (29.11.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Harry Kane

Walia – Anglia: typy na mecz grupy B. W jednym z ostatnich wtorkowych spotkań na katarskim mundialu dojdzie do bitwy z udziałem dwóch brytyjskich ekip. Faworytem wydają się aktualni wicemistrzowie Europy, ale zawodnicy Smoków nie zamierzają tanio sprzedać skóry. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi nasze typy, przewidywania i kursy oferowane przez bukmacherów.

Ahmed bin Ali Stadium Mistrzostwa świata, gr. B Walia Anglia 7.60 4.60 1.47 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 listopada 2022 22:32 .

Walia – Anglia, typy i przewidywania

Podopieczni Roberta Page’a w ostatnim czasie nie rozpuszczają swoich kibiców. Na katarskim mundialu Walia zremisowała ze Stanami Zjednoczonymi (1:1) i przegrała z Iranem (0:2). W lepszych nastrojach jest Anglia, mająca za sobą wiktorię nad Irańczykami (6:2) i bezbramkowy podział punktów z USA. Nasz ekspert Kuba Olkiewicz spodziewa się wiktorii Synów Albionu we wtorkowy wieczór, a ponadto typuje, że w tym spotkaniu padną co najmniej dwa gole.

Jakub Superbet 1,65 wygrana Anglii i powyżej 1,5 bramki – TAK Przejdź na stronę Superbet

Jeśli chodzi o redakcyjny typ, to nie mamy wątpliwości, że większym potencjałem piłkarskim dysponuje Gareth Southgate. Mając na uwadze to, że reprezentacji Walii w sześciu ostatnich meczach udało się strzelić tylko jednego gola w rywalizacji z Anglikami, to trudno być dobrej myśli o udany występ tej ekipy we wtorkowy wieczór.

Ekipa Roberta Page’a nie wykazała wyjątkowych umiejętności ofensywnych w pierwszych dwóch meczach trwającego mundialu, więc nie spodziewamy się zmiany na tej płaszczyźnie. Dlatego zachęcamy do typowania zwycięstwa Anglii do zera lub po prostu na to, że swoją premierową bramkę na turnieju zdobędzie Harry Kane. Nasz typ: Harry Kane strzeli gola – TAK.

Superbet 2,00 Harry Kane strzeli gola – TAK Zagraj

Walia – Anglia, promocje bukmacherów

Z jakich ofert bukmacherów można skorzystać na mecz Walia – Anglia? Poniżej przedstawiamy najciekawsze z nich.

Walia – Anglia, ostatnie wyniki

Piłkarze Roberta Page’a są już od siedmiu meczów bez wygranej. W tym czasie zanotowali pięć porażek i dwa remisy. Na trwających mistrzostwach świata reprezentacja Walii nie zachwyciła, co sprawia, że aktualnie reprezentacja Walii plasuje się na ostatnim miejscu w grupie B.

Piłkarze Smoków w swoim pierwszym występie zremisowali 1:1 ze Stanami Zjednoczonymi. Tymczasem w starciu z Iranem niespodziewanie Walijczycy przegrali 0:2. Obie bramki stracili w doliczonym czasie gry.

Tydzień bez ryzyka do 3500 zł na mecz Walia – Anglia. Wejdź na Superbet! Odbierz w STS z kodem GOAL

Wicemistrzowi Europy z wysokiego C zaczęli mundial w Katarze, nie dając żadnych szans na korzystny wynik Irańczykom (6:2). Reprezentacja Anglii mogła przypieczętować swój awans do fazy pucharowej już w boju z USA, ale tylko zremisowała w tym spotkaniu z Amerykanami (0:0).

Zdecydowanie przed Anglikami trudne zadanie we wtorkowy wieczór. Jeśli jednak Harry Kane i spółka zagrają na swoim normalnymi poziomie, to Walia nie powinna mieć żądnych szans w spotkaniu z Synami Albionu.

Walia – Anglia, historia

Obie drużyny po raz ostatni grały ze sobą w październiku 2020 roku. Wówczas reprezentacja Anglii wygrała 3:0. Ogólnie w każdym z sześciu ostatnich starć między oboma zespołami górą byli Anglicy.

Walia – Anglia, statystyki przed meczem

Anglia wygrała każdy z ostatnich sześciu meczów z Walią, strzelając 11 goli w tych meczach i tracąc tylko jednego. Jedyną bramkę dla Smoków zdobył w nich Gareth Bale, co miało miejsce na Euro 2016. Ostatnie zwycięstwo reprezentacji Walii nad Synami Albionu miało natomiast miejsce w 1984 roku, gdy po golu Marka Hughesa wygrali 1:0.

To pierwszy w historii mecz Anglii na Mistrzostwach Świata FIFA przeciwko innej ekipie z Wielkiej Brytanii. Synowie Albionu są niepokonani we wszystkich trzech meczach z innymi brytyjskimi drużynami na Mistrzostwach Europy UEFA (zwycięstwo i remis ze Szkocją, wygrana z Walią).

Anglia przegrała swój trzeci i ostatni mecz fazy grupowej w zaledwie dwóch z 14 występów na Mistrzostwach Świata FIFA. Porażki te miały miejsce w 1950 roku z Hiszpanii i w 2018 roku z Belgią.

Walia ma za sobą serię siedmiu meczów bez zwycięstwa, licząc wszystkie rozgrywki po raz pierwszy od maja 2003 do listopada 2003. W tym czasie zaliczyła dwa remisy i pięć porażek.

Anglia zremisowała 0:0 z USA w ostatnim meczu mistrzostw świata, zwiększając liczbę bezbramkowych remisów na mundialu do 12. To więcej niż jakikolwiek inny kraj w historii mistrzostw świata.

Walia – Anglia, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy nie mają wątpliwości, że zwycięską drużyną we wtorkowej batalii będą podopieczni Garetha Southgate’a. Wariant na wiktorię anglików został ustalony na 1,47. Zakładając konto z kodem promocyjnym GOAL, będziesz mógł skorzystać między innymi z tygodnia bez ryzyka – aż do 3500 zł!

Walia – Anglia, przewidywane składy

Opiekun Smoków nie będzie mógł skorzystać we wtorkowym boju z zawieszonego za czerwoną kartkę Wayne’a Hennessey’a. Poza bramkarzem wszyscy zawodnicy są natomiast do dyspozycji Roberta Page’a na czele z Aaronem Ramseyem, czy Garethem Bale’em.

W angielskiej ekipie najpewniej zabraknie tylko Kyle’a Walkera. Chociaż niepewny gry jest też James Maddison. O sile ofensywnej reprezentacji Anglii ma natomiast decydować przede wszystkim Harry Kane, któremu na skrzydłach mają pomagać Bukayo Saka i Raheem Sterling.

Walia – Anglia, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? Wygraną Walii 0% Remisem 0% Wygrana Anglii 100% 1 + Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Walii

Remisem

Wygrana Anglii

Walia – Anglia, transmisja meczu

Mecz Walia – Anglia oczywiście będzie dostępny do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania zostanie przeprowadzona na antenach TVP 1 i TVP 4K. Mecz zacznie się o 20:00, a skomentują go Mateusz Borek i Kazimierz Węgrzyn.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.