Villarreal CF – Juventus FC: typy, kursy, zapowiedź (22.02.2022)

Villarreal – Juventus: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Przed nami kolejne emocje w ramach 1/8 finału tych rozgrywek, tym razem obie drużyny powinny je dostarczyć na Estadio de la Ceramica. Sprawdzamy formę obu zespołów.

Estadio de la Ceramica Liga Mistrzów Villarreal Juventus FC 2.65 3.20 3.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 lutego 2022 16:55 .

Villarreal – Juventus, typy i przewidywania

Mecze z udziałem Juventusu w tym sezonie nie obfitują bramki. W żadnym z pięciu ostatnich ligowych pojedynków z udziałem Starej Damy nie obejrzeliśmy więcej niż dwóch goli. W przypadku Villarreal maksymalnie dwa gole padły w 3 z 5 ich meczach. Dlatego też w przypadku wtorkowego spotkania idziemy w tym kierunku. Nasz typ: poniżej 2,5 bramki

Villarreal – Juventus, ostatnie wyniki

Villarreal do pierwszego spotkania przystąpi w dobrym dla siebie momencie, bowiem podopieczni Unaia Emery’ego w ostatnich tygodniach prezentowali wysoką formę, która pozwoliła im wrócić do gry o pierwszą czwórkę w tabeli La Liga.

Żółta łódź podwodna w trzech ostatnich ligowych spotkaniach zapisała na swoje konto dziesięć punktów. W ostatni weekend efektownie 4:1 pokonała na wyjeździe Granadę, a wcześniej pozostawiła w pokonanym polu Real Mallorca (3:0) i Real Betis (2:0). Sposobu na pokonanie Villarreal nie znalazł również Real Madryt, pojedynek na Estadio de la Ceramica pomiędzy tymi ekipami zakończył się bezbramkowym remisem.

Tymczasem Juventus ostatnio dostał zadyszki, czego potwierdzeniem są dwa ligowe remisu z rzędu – z Atalantą Bergamo (1:1) i Torino (1:1). Forma drużyny prowadzonej przez Massimiliano Allegriego pozostawia wiele do życzenia, dlatego też trudno stawiać ją w roli faworyta we wtorkowym meczu w Hiszpanii.

Villarreal – Juventus, historia

Obie drużyny do tej pory nie miały okazji rywalizować ze sobą na międzynarodowej arenie. Wtorkowy pojedynek będzie premierowym.

Villarreal – Juventus, kursy bukmacherskie

Forma prezentowana w tym sezonie, ale także w ostatnich tygodniach przez Juventus sprawia, że bukmacherzy nieco większe szanse na wygraną dają Villarreal, który będzie miał po swojej stronie atut własnego boiska. Wtorkowy mecz na Estadio de la Ceramica to dobra okazja do wykorzystania oferowanego przez Superbet darmowego zakładu o wartości 34 zł. Można go otrzymać rejestrując konto i Superbet kod promocyjny GOAL.

Villarreal – Juventus, transmisja meczu

Wtorkowy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów będzie transmitowany “na żywo” w polskiej telewizji. Pojedynek zobaczymy na kanale Polsat Sport Premium 1, do którego dostęp będą mieli oczywiście tylko posiadacze odpowiedniego pakietu.

