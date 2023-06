Villarreal - Atletico: typy, kursy, zapowiedź. Villarreal zakończy sezon na piątym miejscu niezależnie od wyniku niedzielnego starcia. Atletico jest trzecie i traci punkt do drugiego Realu Madryt. Szansa na prześcignięcie Królewskich na ostatniej prostej w walce o wicemistrzostwo kraju z pewnością będzie dodatkową motywacją dla gości. Początek meczu o godzinie 18:30.

Villarreal CF – Atletico Madryt, typy i przewidywania

Bukmacherzy nie potrafią wskazać zdecydowanego faworyta. Ostatnie rywalizacje również są bardzo wyrównane. Villarreal po zapewnieniu sobie piątego miejsca w lidze przegrał w ostatniej kolejce ligowej, natomiast Atletico gra w kratkę (3Z, 1R, 1P). Jednak sytuacja w tabeli pozwala wierzyć, że to ekipa z Madrytu będzie bardziej zmotywowana i to gościom będzie bardziej zależało na wygranej z uwagi na to, że mają jeszcze szansę przeskoczyć Real w walce o wicemistrzostwo. Nasz typ: wygrana Atlertico – TAK.

Villarreal CF – Atletico Madryt, sytuacja kadrowa

Francis Coquelin, Raul Albiol i Jose Morale nie wystąpią w tym spotkaniu z powodu kontuzji kolana. Villarreal będzie musiał sobie poradzić również bez zmagającego się z urazem Foytha. Reinildo, Jose Gimenez i Jan Oblak to zawodnicy, którzy są kontuzjowani w drużynie Atletico i na pewno opuszczą niedzielny pojedynek. Natomiast Carrasco i Depay narzekają na problemy mięśniowe i ich występ stoi pod znakiem zapytania.

Villarreal CF – Atletico Madryt, ostatnie wyniki

Villarreal przegrał w ostatniej kolejce ligowej z Vallecano 1:2, ale ten wynik nie miał już większego znaczenia na sytuację w tabeli Żółtej Łodzi Podwodnej. Dzięki wcześniejszym wygranym w trzech meczach z rzędu Villarreal zapewnił sobie piąte miejsce na koniec sezonu. Z kolei Atletico przed tygodniem ograło Real Sociedad, ale wcześniejsze mecze to remis z Espanyolem, porażka z Elche i wygrana z Osasuną.

Villarreal CF – Atletico Madryt, historia

Ostatnie rywalizacje obu drużyn są dość wyrównane. Jeśli spojrzymy na ostatnie pięć pojedynków Villarreal z Atletico to obie ekipy zaliczyły po jednej wygranej, a aż trzykrotnie padł remis. W pierwszym w tym sezonie w Madrycie wygrała Żółta Łódź Podwodna 2:0.

Villarreal CF – Atletico Madryt, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy mają problem, żeby wskazać faworyta tego spotkania, a kursy na zwycięstwo obu drużyn są bardzo zbliżone i wahają się między 2,50 a 2,70. Korzystając z okazji serdecznie zachęcamy do odebrania bonusu powitalnego Superbet, który przysługuje wszystkim nowym użytkownikom dzięki zarejestrowaniu się z kodem GOAL. Łączna kwota bonusu może wynieść blisko 4000 zł, na co składa się między innymi darmowy zakład czy bonus od depozytu.

Villarreal CF – Atletico Madryt, kto wygra

Villarreal CF – Atletico Madryt, przewidywane składy

Villarreal CF – Atletico Madryt, transmisja meczu

Niedzielne starcie w ramach 38. kolejki La Liga będzie można obejrzeć na antenie Eleven Sports 3. Pojedynek ten będzie również dostępny w usłudze CANAL+ Online. Pakiet z dostępem do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium w standardowej ofercie kosztuje 69 zł miesięcznie. Jeśli jednak skorzystacie z naszej oferty i wykupicie subskrypcję na sześć miesięcy z góry to zapłacicie jedynie 354 zł oszczędzając tym samym aż 60 zł.

