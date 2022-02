Valencia – FC Barcelona: typy, kursy, zapowiedź (20.02.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Ferran Torres

Valencia CF – FC Barcelona to jeden z czterech niedzielnych meczów 25. kolejki La Liga. Obie ekipy przystąpią do starcia, chcąc wrócić na zwycięski szlak. W roli faworyta do tej potyczki podejdą Katalończycy, ale zawodnicy Nietoperzy moga zawiesić gościom wysoko poprzeczkę. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi nasze typy, przewidywania i kursy oferowane przez bukmacherów.



Valencia La Liga

20.02.2022

16:15

Estadio Mestalla

FC Barcelona

Valencia CF – FC Barcelona, typy i przewidywania

Valencia do niedzielnej potyczki podejdzie po przegranym boju z Deportivo Alaves (1:2). Ogólnie piłkarze Nietoperzy nie wygrali w siedmiu z dziesięciu poprzednich starć, a ich jedyna wiktoria miała miejsce w meczu w ramach Copa del Rey. Po przeciwnej stronie barykady stanie z kolei Barca, która w minionym tygodniu rzutem na taśmę zremisowała z Espanyolem (2:2), a wcześniej pokonała Atletico Madryt (4:2). Biorąc pod uwagę te obserwacje, spodziewamy się ciężkiej przeprawy dla Blaugrany, ale ostatecznie zakończonej wygraną. Nasz typ: wygrana Barcelony.

Valencia CF – FC Barcelona, ostatnie wyniki

Valencia jedyne zwycięstwo w ostatnim czasie zaliczyła, gdy w pokonanym polu pozostawiła Cadiz (2:1). Bój ten miał miejsce 2 lutego. Ogólnie w sześciu ostatnich meczach piłkarze Nietoperzy zaliczyli jeszcze dwie porażki i trzy remisy. Tydzień temu zespół Jose Bordalasa przegrał z Deportivo Alaves (1:2).

Na swoim obiekcie w 10 ostatnich spotkaniach Valencia z placu gry na tarczy schodziła tylko raz, gdy uległa Espanyolowi (1:2). W pozostałych dziewięciu bojach Nietoperze sześć razy zremisowali i trzy razy wygrali.

Zobacz także: tabela La Liga

FC Barcelona jest natomiast ekipą, która od czterech meczów nie przegrała. Podopieczni Xaviego Hernandeza zaliczyli w nich dwa zwycięstwa i dwa remisy. Tymczasem w środku tygodniu na swoim obiekcie Katalończycy zremisowali z SSC Napoli (1:1) w Lidze Europy.

W roli gościa w siedmiu ostatnich bojach Barca nie przegrała ani razu. Zanotowała w tym czasie trzy zwycięstwa i cztery remisy. Po raz ostatni na wyjeździe w lidze hiszpańskiej Blaugrana grała tydzień temu, gdy podzieliła się punktami z Espanyolem (2:2).

Valencia CF – FC Barcelona, historia

W pięciu ostatnich spotkaniach między obiema ekipami trzykrotnie górą była Barcelona, raz wygrała Valencia i jedna potyczka zakończyła się remisem. Po raz ostatni obie ekipy grały ze sobą 17 października minionego, gdy Katalończycy wygrali (3:1).

Valencia Cf – FC Barcelona, kursy bukmacherów

Kurs na zwycięstwo zespołu Jose Bordalasa w Fortuna zakłady bukmacherskie wynosi 3,65. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka do 600 zł.

Valencia CF – FC Barcelona, transmisja meczu

Niedzielne spotkanie La Liga będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Valencia – FC Barcelona transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie Eleven Sports 1. Starcie rozpocznie się o godzinie 16:15.

