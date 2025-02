FC Barcelona zmierzy się z Valencią o awans do półfinału Pucharu Króla. Spotkanie odbędzie się w czwartek (6 lutego) o godzinie 21:00. Przedstawiamy typy i kursy na mecz Valencia - Barcelona.

Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Valencia – FC Barcelona, typy bukmacherskie

Kilkanaście dni temu FC Barcelona zaaplikowała Valencii aż siedem bramek, tracąc przy tym tylko jedną. O powtórzenie takiego w ćwierćfinałowym pojedynku obu drużyn będzie bardzo trudno, ale Barcelona jest oczywiście zdecydowanym faworytem do zwycięstwa.

W ostatnich pojedynkach tych zespołów nie brakowało również bramek. W ostatnich czterech do siatki trafiały oba zespoły. W czwartek może być podobnie. Bramka dla jednej z drużyn wymusi bowiem na drugiej bardziej ofensywny styl. Barcelona traciła również przynajmniej jednego gola w 6 z 7 ostatnich meczów. Mój typ: BTTS (obie strzelą – TAK).

Valencia – FC Barcelona, ostatnie wyniki

Ostatni weekend był udany dla obu drużyn, bowiem zapisali na swoje konto komplet punktów. FC Barcelona po trafieniu Roberta Lewandowskiego skromnie 1:0 pokonała Deportivo Alaves. Z kolei Valencia przed własną publicznością uporała się z Celtą Vigo (2:1). Duma Katalonii kilka dni wcześniej rozegrała również ostatnie spotkanie w fazie ligowej Ligi Mistrzów, remisując 2:2 z Atalantą Bergamo. Już wcześniej była jednak pewna udziału w 1/8 finału tych rozgrywek.

Valencia dzięki ostatniej ligowej wygranej odrobiła część strat do bezpiecznego miejsca. Nadal jednak plasuje się na przedostatnim miejscu w tabeli i czeka ją bardzo trudna walka o utrzymanie.

Valencia – FC Barcelona, historia

Ostatni pojedynek obu zespołów miał miejsce niedawno, bowiem 26 stycznia. Piłkarze Valencii z pewnością nie chcą jednak do niego wracać, ponieważ otrzymali lekcję futbolu od Barcelony. Rozgrywane w stolicy Katalonii spotkanie zakończyło się efektowną wygraną 7:1 drużyny Hansiego Flicka. Była to druga ligowa wygrana Dumy Katalonii nad Valencią w tym sezonie, bowiem w pierwszym meczu na Estadio Mestalla zwyciężyła 2:1.

Valencia – FC Barcelona, kursy bukmacherskie

FC Barcelona jest oczywiście zdecydowanym faworytem środowego meczu, co ma również odzwierciedlenie w kursach oferowanych na ten mecz przez bukmacherów. Rozważając typ na wygraną Barcelony trzeba liczyć się z tym, że kurs nie będzie przekraczał 1.50.

Valencia CF FC Barcelona 6.30 5.10 1.44 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 lutego 2025 12:53 .

Valencia – FC Barcelona, przewidywane składy

Trener Barcelony Hansi Flick w środę z pewnością dokona kilku zmian w składzie. Na pewno do swojej dyspozycji nie będzie miał trzech piłkarzy – Marc Bernala, Andreasa Christensena i Marca-Andre ter Stegena. Mało prawdopodobny jest także występ Gaviego, który podczas ostatniego ligowego meczu opuścił boisko z powodu urazu głowy. Duże szanse na występ od pierwszej minuty ma Dani Olmo, który z powodów zdrowotnych opuścił cztery ostatnie spotkania. Do bramki w miejsce Wojciecha Szczęsnego prawdopodobnie wskoczy Inaki Pena.

Valencia: Dimitrievski – Foulquier, Tarrega, Mosquera, Gaya – Guerra, Barrenchea – Lopez, Almeida, Rioja – Duro

Barcelona: Pena – Kounde, Cubarsi, Garcia, Balde – Pedri, De Jong, Fermin – Yamal, Raphinha, Lewandowski

Valencia – FC Barcelona, transmisja meczu

Spotkanie Valencia – FC Barcelona odbędzie się w czwartek (6 lutego) o godzinie 21:30. Transmisja w TV będzie dostępna na kanale TVP Sport. Pojedynek o awans do półfinału będzie można oglądać także na platformie STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji wystarczy zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz postawić dowolny kupon za co najmniej 2 zł.

