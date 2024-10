Union Berlin - Borussia Dortmund to jeden z ciekawszych meczów szóstej kolejki Bundesligi. Faworytem spotkania są goście. Rywalizacja zacznie się o godzinie 15:30.

fot. Ulrik Pedersen / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Borussii Dortmund

Union Berlin Borussia Dortmund Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 października 2024 18:26 .

Union – Borussia: typy bukmacherskie

Borussia Dortmund w ostatnim czasie cieszy swoją postawą. W sobotę drużyna dowodzona przez Nuriego Sahina powalczy o kolejne zwycięstwo, mierząc się z nieobliczalnym Unionem Berlin. Obie ekipy dzieli w tabeli Bundesligi różnica dwóch oczek. Dortmundczycy mają 10 punktów na koncie. Z kolei osiem oczek ma zespół z Berlina. Ekipa z Dortmundu może pochwalić się tym, że wygrała dziewięć z ostatnich 15 spotkań w lidze niemieckiej. Można zatem przemyśleć wariant z triumfem BVB w sobotnim starciu. Mój typ: Borussia wygra.

Union – Borussia: ostatnie wyniki

Stołeczny zespół przystąpi do rywalizacji po przegranej z Borussią M’gladbach (0:1). Tym samym zakończyła się passa Unionu bez porażki, która trwała od 18 maja. W tej kampanii na swoim stadionie berlińczycy jeszcze nie przegrali, notujac zwycięstwa z St. Pauli (1:0) i Hoffenheim (2:1).

Podopieczni Nuriego Sahina mają natomiast za sobą wygrane potyczki z Celtikiem (7:1) i Bochum (4:2). Tym samym w sobotnie popołudnie Borussia ma zamiar odnieść trzecie z rzędu zwycięstwo, licząc wszystkie rozgrywki. W roli gościa dortmundczycy ostatnio przegrali wysoko z VfB Stuttgart (1:5). Wcześniej jednak Borussia z dobrej strony pokazała się w meczach z Werderem Brema (0:0) i Club Brugge (3:0). W krajowym pucharze dortmundzka ekipa pokonała natomiast Phoenix Lubeck (4:1).

Union – Borussia: historia

Oba zespoły w tym roku grały już ze sobą w tym roku, co miało miejsce w marcu. Wówczas dortmundzka ekipa pokonała ekipę z Berlina dwoma golami (2:0). Na listę strzelców wpisali się wówczas Karim Adeyemi oraz Ian Maatsen. Ogólnie w czterech ostatnich spotkaniach pomiędzy Unionem a Borussią trzykrotnie górą byli zawodnicy BVB, a raz wygrał Union.

Union – Borussia: kursy bukmacherskie

Eksperci przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają goście. Typ na wygraną Borussii Dortmund kształtuje się w wysokości 2.14-2.19. Remis oszacowano na 3.40-3.50. Z kolei opcję na zwycięstwo Unionu wyceniono na 3.20-3.25. Przy okazji sobotniego meczu można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera STS. Kod do STS umożliwia odebranie bonusów o wartości do 660 zł, zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz skorzystanie z wysokich kursów na największe wydarzenia sportowe.

Union – Borussia, typ kibiców

Union – Borussia, przewidywane składy

Oba zespoły podejdą do potyczki osłabione. Union będzie musiał radzić sobie bez takich graczy jak: Yannic Stein, Josip Juranović, Kevin Volland czy Ivan Prtajin. Z kolei Borussia będzie osłabiona z powodu nieobecności: Giovanniego Reyny, Karima Adeymiego czy Donyella Malena.

Union – Borussia, transmisja meczu

Sobotnie starcie nie będzie dostępne w żadnej tradycyjnej telewizji. Mecz będzie do obejrzenia tylko online. Transmisja ze spotkania Union Berlin – Borussia Dortmund aktywna będzie na platformie Viaplay. Rywalizacja zacznie się o godzinie 15:30. Z usługi można korzystać na urządzeniach mobilnych oraz na Smart TV.

