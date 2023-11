TSC – West Ham United: typy, kursy, zapowiedź (30.11.2023)

IMAGO / Focus Images Na zdjęciu: Danny Ings

TSC Backa Topola West Ham

TSC – West Ham United, typy bukmacherskie

Piłkarze West Hamu nie radzą sobie dobrze na wyjazdach, chociaż wygrali ostatni mecz w delegacji. Trudno jednak spodziewać się, że TSC wykorzysta ten fakt. Serbowie mają problem z wykorzystaniem atutu własnego boiska. Stąd sądzę, że nie będziemy świadkami niespodzianki w meczu piątej kolejki Ligi Europy w grupie A. Mój typ: wygrana West Hamu.

TSC – West Ham United, ostatnie wyniki

TSC to trzecia siła ligi serbskiej. Zespół ten ustępuje tylko ligowym gigantom, czyli Crvenie i Partizanowi. Na koncie TSC znajdują się 23 punkty, na co składa się 8 wygranych i 5 remisów. West Ham zaczął listopad od porażki z Brentford. Później wygrał jednak dwa mecze na krajowym podwórku oraz jeden na arenie międzynarodowej.

TSC – West Ham United, historia

Kluby te rywalizowały ze sobą tylko raz. We wrześniu tego roku TSC doznało porażki na londyńskim stadionie. West Ham zwyciężył 3:1 i sięgnął po pełną pulę punktów.

TSC – West Ham United, kursy bukmacherskie

Faworytem czwartkowego starcia według bukmacherów jest West Ham. Choć to za TSC będzie przemawiał atut własnego boiska oraz żywiołowego dopingu kibiców. Jeśli rozważasz typ na wygraną Serbów, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 9.50-10.00, podczas gdy na zwycięstwo angielskiego zespołu 1.25-1.28. Przy okazji tej rywalizacji zachęcam do skorzystania z bonusu 200% od depozytu aż do 300 zł, który znajdziesz w BETFAN. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w BETFAN kod promocyjny GOAL.

TSC – West Ham United, kto wygra?

TSC – West Ham United, przewidywane składy

TSC Backa Topola Zarko Lazetic 4-4-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład West Ham David Moyes TSC Backa Topola Zarko Lazetic 4-4-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład West Ham David Moyes Rezerwowi ▼ 1 Nikola Simic 4 Josip Calusic 7 Milan Radin 10 Martin Mircevski 23 Nemanja Jorgic 27 Milos Pantovic 29 Milos Cvetkovic 32 Aleksandar Cirkovic 44 Vukasin Krstic 88 Bence Sós 1 Lukasz Fabianski 3 Aaron Cresswell 8 Pablo Fornals 15 Konstantinos Mavropanos 17 Maxwel Cornet 21 Angelo Ogbonna 22 Saïd Benrahma 24 Thilo Kehrer 45 Divin Mubama TSC Backa Topola Zarko Lazetic 4-4-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład West Ham David Moyes TSC Backa Topola Zarko Lazetic 4-4-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład West Ham David Moyes Rezerwowi ▼ 1 Nikola Simic 4 Josip Calusic 7 Milan Radin 10 Martin Mircevski 23 Nemanja Jorgic 27 Milos Pantovic 29 Milos Cvetkovic 32 Aleksandar Cirkovic 44 Vukasin Krstic 88 Bence Sós 1 Lukasz Fabianski 3 Aaron Cresswell 8 Pablo Fornals 15 Konstantinos Mavropanos 17 Maxwel Cornet 21 Angelo Ogbonna 22 Saïd Benrahma 24 Thilo Kehrer 45 Divin Mubama

TSC – West Ham United, transmisja meczu

Spotkanie TSC – West Ham United będzie transmitowane wyłącznie w platformie Viaplay. Początek rywalizacji już w czwartek (30 listopada) o godzinie 18:45.

