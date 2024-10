TSC Backa Topola – Legia Warszawa: typy, kursy, zapowiedź (24.10.2024)

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Steve Kapuadi

TSC – Legia: typy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem meczu będzie Legia Warszawa. Trudno się z tym nie zgodzić, ponieważ TSC Backa Topola nie należy do drużyn regularnie występujących w europejskich pucharach. Jeśli podopieczni Goncalo Feio myślą o grze na wiosnę w pucharach, to mecze z rywalami podobnej klasy muszą po prostu wygrywać. Biorąc pod uwagę ostatnie wyniki oraz zwycięstwo z Realem Betis uważam, że Wojskowi po raz drugi dołożą do swojego dorobku komplet punktów. Mój typ: Legia Warszawa wygra.

TSC – Legia: ostatnie wyniki

Drużyna z Serbii w pierwszym meczu Ligi Konferencji przegrała z Astaną (0:1). Z kolei w lidze po serii trzech zwycięstw z rzędu TSC Backa Topola zaliczyła porażkę w ubiegły weekend. Najbliższy rywal Legii przegrał starcie z Radnicki 1923 (0:2). Wcześniej komplet punktów zdobyli w rywalizacjach z Jedinstvo (2:0), Cukaricki (2:1) i Novi Pazar (5:2). W lidze TSC zajmuje 9 miejsce z dorobkiem 16 punktów.

Legia Warszawa po dwóch porażka z rzędu w PKO BP Ekstraklasie odzyskała rytm i zaczęła punktować. W rywalizacji z Jagiellonią Białystok stołeczny klub zremisował (1:1). Takim samym rezultatem zakończyło się starcie z Górnikiem Zabrze. Natomiast w ostatniej kolejce Wojskowi wygrali z Lechią Gdańsk (2:0). W lidze plasują się na 5. miejsce z 19 punktami na koncie. Z kolei w Lidze Konferencji niespodziewanie wygrali pierwszy mecz z Realem Betis (1:0).

TSC – Legia: historia

Czwartkowe starcie TSC – Legia będzie pierwszym meczem bezpośrednim obu drużyn w historii.

TSC – Legia: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem meczu TSC – Legia będzie drużyna z Polski. Kurs na zwycięstwo Wojskowych wynosi ok. 2.07, zaś wygraną gospodarzy można postawić z kursem 3.65. Z kolei remis oszacowano ze współczynnikiem 3.35.

TSC – Legia: kto wygra?

TSC – Legia: przewidywane składy

TSC: Ilić – Petrović, Stevanović, Djordjević, Jovanović – Radlin – banjac, Pantović, Stanić, Cirković – Lazetić

Legia: Tobiasz – Wszołek, Pankov, Kapuadi, Vinagre – Oyedele, Kapustka, Morishita – Luquinhas, Chodyna – Pekhart

TSC – Legia: transmisja meczu

Spotkanie 2. kolejki Ligi Konferencji TSC Backa Topola – Legia Warszawa odbędzie się w czwartek (24 października) o godzinie 21:00. Transmisja meczu będzie dostępna w telewizji na kanale Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 2. Ponadto rywalizację można śledzić online na stronie polsatboxgo.pl.

