Tottenham Hotspur – AS Roma: typy, kursy, zapowiedź (28.11.2024)

Tottenham – Roma: typy i przewidywania

Tottenham Hotspur podejmie Romę w meczu piątej kolejki Ligi Europy. Podopieczni Ange Postecoglou podchodzą do czwartkowej rywalizacji na europejskiej scenie po przekonującym zwycięstwie nad Manchesterem City (4:0) na Etihad Stadium. Spurs znakomicie rozpoczęli rozgrywki LE, odnosząc trzy wygrane, ale już w poprzedniej kolejce potknęli się w spotkaniu z Galatasaray (2:3).

Giallorossi w listopadzie dokonali zmiany na ławce trenerskiej, a Ivana Juricia zastąpił Claudio Ranieri. Dla doświadczonego Włocha powrót na Wyspy Brytyjskie jest wyjątkowy. To właśnie Ranieri poprowadził Leicester City do mistrzostwa Anglii w 2016 roku. Moim zdaniem zakład na zwycięstwo Tottenhamu u bukmachera STS to propozycja warta rozważenia. Gospodarze mają wszelkie atuty, by sięgnąć po wygraną w tym spotkaniu. Mój typ: wygrana Tottenhamu Hotspur.

Tottenham – Roma: ostatnie wyniki

Tottenham Hotspur jest najskuteczniejszą drużyną w obecnym sezonie Premier League. Koguty strzelili łącznie 27 goli. Po serii rozczarowujących występów przed przerwą na mecze reprezentacyjne, w tym sensacyjnej porażce z Ipswich Town (1:2) i klęsce w Stambule z Galatasaray (2:3), ekipa Postecoglou wróciła z impetem, czego dowodem jest rozgromienie Manchesteru City (4:0). Wcześniej Spurs ograli Aston Villę (4:1) i Man City (2:1) w ramach rozgrywek Pucharu Ligi Angielskiej.

AS Roma przyjeżdża do Londynu zmagając się z ogromnym kryzysem. Ranieri to już trzeci trener drużyny w obecnym sezonie. Włosi w ostatni weekend przegrali w meczu wyjazdowym z SSC Napoli (0:1). Tymczasem w Lidze Europy Giallorossi zdobyli dotychczas pięć punktów i zajmują odległe 20. miejsce. W pucharach zremisowali z Athletikiem Bilbao (1:1), przegrali z Elfsborgiem (0:1), pokonali Dynamo Kijów (1:0), a w ostatniej serii gier podzieli się punktami z belgijskim Royale Union SG (1:1).

Tottenham – Roma: historia

Obie drużyny nie miały jeszcze okazji rywalizować w oficjalnych spotkaniach w europejskich pucharach. Historyczna rywalizacja między Tottenhamem a Romą już w czwartek (28 listopada) o godzinie 21:00.

Tottenham – Roma: kursy bukmacherskie

Jak wskazują kursy u bukmachera STS, faworytem czwartkowego meczu jest Tottenham Hotspur. Jeżeli myślisz, że po wygraną sięgną Anglicy, taki kurs został ustalony na około 1.68. Z kolei triumf Romy jest wyceniony na poziomie mniej więcej 4.00. Remis w tym meczu można obstawić z kursem około 4.00.

Tottenham – Roma: przewidywane składy

Ange Postecoglou przez najbliższe tygodnie będzie musiał radzić sobie bez Guglielmo Vicario, który nabawił się kontuzji stawu skokowego podczas meczu z Manchesterem City i przeszedł operację. Tymczasem Claudio Ranieri postawił na zmianę taktyki na formację 4-4-2, co dodatkowo oddala Nicolę Zalewskiego od miejsca w podstawowym składzie.

Tottenham Ange Postecoglou 4-3-3 Przewidywany skład

AS Roma Claudio Ranieri 4-4-1-1 Przewidywany skład

Rezerwowi:
Tottenham: 7 Heung-Min Son, 8 Yves Bissouma, 21 Dejan Kulusevski, 23 Pedro Porro, 24 Djed Spence, 29 Pape Sarr, 72 Callum Olusesi
AS Roma: 12 Saud Abdulhamid, 15 Mats Hummels, 16 Leandro Paredes, 17 Manu Koné, 28 Enzo Le Fée, 35 Tommaso Baldanzi, 59 Nicola Zalewski, 61 Niccolò Pisilli, 66 Mattia Mannini, 89 Renato Bellucci Marin, 98 Mathew Ryan

Tottenham – Roma: kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

Remisem

Zwycięstwem Tottenhamu Hotspur 100%

Remisem 0%

Zwycięstwem Romy 0% 1+ Votes

Tottenham – Roma: transmisja meczu

Czwartkowe spotkanie pomiędzy Tottenhamem Hotspur a Romą będzie dostępne w telewizji na kanale Polsat Sport Premium 3. Mecz skomentuje duet Marcin Lepa – Marcin Kaczmarek. Dodatkowo mecz będzie dostępny w intrenecie na stronie internetowej oraz w aplikacji Polsat Box Go.

