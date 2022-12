PressFocus Na zdjęciu: Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur – Aston Villa: typy i kursy na mecz Premier League. „Koguty” w 18. kolejce angielskiej ekstraklasy podejmą u siebie ekipę „The Villans”. Faworytem noworocznego spotkania są gospodarze, ale goście liczą na urwanie punktów wyżej notowanemu rywalowi. Czy Unai Emery odniesie swoje pierwsze zwycięstwo w Premier League jako trener „Lwów”?

Tottenham Hotspur Stadium Premier League Tottenham Aston Villa 1.67 4.20 5.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 grudnia 2022 15:04 .

Tottenham Hotspur – Aston Villa, typy i przewidywania

Liga angielska na dobre już wróciła po przerwie spowodowanej mundialem w Katarze. W osiemnastej serii gier na boisko naprzeciw siebie wybiegną zespoły Tottenhamu Hotspur oraz Aston Villi. „The Villans” znajdują się w drugiej połowie tabeli Premier League, a „Koguty” są w strefie zapewniającej udział w europejskich pucharach. Warto dodać, iż ostatnio nowym szkoleniowcem „Lwów” został Unai Emery, którego zadaniem będzie poprawienie dyspozycji drużyny z Birmingham.

Aston Villa straciła pierwszego gola w 9 z ostatnich 15 meczów w angielskiej ekstraklasie. Nasz typ: pierwsza bramka – Tottenham Hotspur.

Tottenham Hotspur – Aston Villa, sytuacja kadrowa

Antonio Conte nie będzie mógł liczyć na obecność kontuzjowanego Richarlisona. Jeśli chodzi o gości, to w zespole Unaia Emery’ego zabraknie takich piłkarzy jak Diego Carlos oraz Jacob Ramsey. Możemy spodziewać się z kolei występu reprezentanta Polski – Matty’ego Casha – który powinien zagrać od pierwszej minuty w ekipie „The Villans”.

Tottenham Hotspur – Aston Villa, ostatnie wyniki

Ani piłkarze Tottenhamu Hotpsur, ani Aston Villi nie zanotowali zwycięstwa w poprzedniej kolejce Premier League. Zespół z Londynu po emocjonującym meczu zremisował 2:2 z Brentfordem, a klub mający siedzibę w Birmingham przegrał 1:3 z dużo wyżej notowanym Liverpoolem.

Tottenham Hotspur – Aston Villa, historia

Tottenham Hotspur wyraźnie nie leży Aston Villi. Z pięciu ostatnich spotkań pomiędzy tymi zespołami cztery razy wygrały „Koguty”, a jedno zwycięstwo odniosły „Lwy”. Po raz ostatni obie ekipy mierzyły się w 32. kolejce poprzedniego sezonu Premier League i wówczas drużyna z Londynu rozgromiła Aston Villę 4:0. Hat-tricka zanotował wtedy Heung-Min Son.

Tottenham Hotspur – Aston Villa, kursy bukmacherskie

Za faworyta niedzielnego meczu uważa się gospodarzy. Kurs na wygraną Tottenhamu Hotspur wynosi mniej więcej 1.70, a typ na zwycięstwo Aston Villi to około 4.80. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 4.10. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziecie w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Tottenham Hotspur – Aston Villa, przewidywane składy

Tottenham: Lloris; Romero, Dier, Lenglet; Doherty, Hojbjerg, Bentancur, Perisic; Kulusevski, Kane, Son

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Digne; McGinn, Kamara, Luiz; Buendia, Watkins, Bailey

Tottenham Hotspur – Aston Villa, transmisja meczu

Mecz transmitowany będzie tylko w Internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek spotkania na Tottenham Hotspur Stadium w niedzielę 1 stycznia o godzinie 15:00.

