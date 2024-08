Tomasz Adamek – Kasjusz “Don Kasjo” Życiński: Typy i kursy

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Tomasz Adamek

Tomasz Adamek zawalczy z Don Kasjo na gali Fame MMA 22

Starcie “Górala” będzie jedną z najważniejszych walk wieczoru

Sprawdź nasze typy na walkę Adamka z Don Kasjo

Adamek – Don Kasjo: Kursy od Betclic

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że walkę Tomasza Adamka z Don Kasjo będzie można obstawiać tylko w Betclic. Rejestrując się u bukmachera Betclic z naszym kodem FAMEMAX, będziesz mógł liczyć na zakład bez ryzyka (cashback) do 50 zł. Bonus powitalny bez problemu możesz wykorzystać na galę Fame MMA 22.

Według Betclic faworytem nadchodzącej walki jest Tomasz Adamek. Kurs na zwycięstwo “Górala” wynosi około 1.15. Natomiast na wygraną Kasjusza Życińskiego współczynnik oscyluje w granicach 4.00.

Fame MMA 22 Adamek vs Don Kasjo Betclic 1.15 Adamek Zagraj! Betclic 4.00 Don Kasjo Zagraj! Kursy z dnia 30.08.2024

Kto wygra Adamek czy Don Kasjo? – typy na walkę wieczoru

Kursy sugerują zwycięstwo Tomasza Adamka, ale gale freak-fight słyną z niespodziewanych rozstrzygnięć. Dlatego nie można skreślać Don Kasjo, który w walce z “Góralem” może mieć przewagę w kwestii szybkości i dynamiki. Wynika to przede wszystkim z różnicy wieku. Warto też dodać, że Kasjusz Życiński ma przeszłość w boksie amatorskim i według niektórych źródeł stoczył aż 70 walk.

Mimo 47 lat na karku Tomasz Adamek może rozstrzygnąć tę walkę siłą doświadczenia. Oprócz tego “Góral” jest w konflikcie z Don Kasjo, co może być dodatkową motywacją do przedwczesnego zakończenia. W związku z tym mój typ to: Adamek wygra przez KO, TKO lub DQ.

Betclic 2.00 Adamek wygra przed czasem Zagraj!

Kto wygra walkę? Adamek 0% Życiński 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Adamek

Życiński

Co jeszcze warto obstawić na Fame MMA 22?

Sobotnia gala to nie tylko walka Tomasza Adamka z Don Kasjo. W karcie znajduje się kilka innych starć, które z pewnością zainteresują kibiców. Dlatego zapraszamy po więcej typów do zapowiedzi Fame MMA 22. Znajdziesz tam również inną propozycję na walkę wieczoru.

Adamek vs Don Kasjo – gdzie i o której obejrzeć walkę?

Walkę Tomasza “Górala” Adamka z Kasjuszem “Don Kasjo” Życińskim będzie można obejrzeć za pośrednictwem platformy Canal+ Online. Ten pojedynek odbędzie się na samym końcu wydarzenia, a więc najwcześniej w okolicach godziny 23:00. Natomiast początek całej gali Fame MMA 22 zaplanowano na godzinę 19:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.