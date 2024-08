Fame MMA 22: gdzie oglądać? Ile kosztuje PPV? Transmisja i karta walk (31.08.2024)

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Tomasz Adamek

Kiedy jest Fame MMA 22?

Po krótkiej przerwie czeka nas niezwykle kolejna ciekawie zapowiadająca się gala spod szyldu Fame, a konkretnie Fame MMA 22. Odbędzie się ona w sobotę (31 sierpnia) na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Fame MMA 22: o której godzinie?

Jak już wspomniano, tym razem areną zmagań zawodników podczas Fame MMA 22 będzie PGE Narodowy. To miejsce bez wątpienia podkreśla, jak bardzo rozwinęła się federacja. Gala odbędzie się w sobotę (31 sierpnia), a jej początek zaplanowano na godzinę 19:00.

Gdzie oglądać Fame MMA 22?

Fame MMA 22 będzie do obejrzenia na dwa sposoby. Pierwszą opcją jest platforma Canal + Online, zaś drugą strona famemma.tv.

Fame MMA 22: pay per view

Za dostęp do gali Fame MMA 22 oczywiście trzeba zapłacić i jest to tak zwany system “pay per view”. W zależności od wybranego wariantu koszt może się różnić, a najtaniej wychodzi zakup Canal + Online.

Ile kosztuje PPV na Fame MMA 22?

Koszt PPV na Fame MMA 22 różni się w zależności od wybranej opcji. W Canal + Online można obejrzeć galę za 39 zł, ale wymaga to wykupienia całej usługi, którą opłaca się co miesiąc (można zrezygnować w każdej chwili). Natomiast na famemma.tv mamy dwa warianty – pierwszy za 49.99 zł, który umożliwia oglądanie w jakości 720p oraz drugi za 54.99, który gwarantuje jakość 1080p oraz dłuższy dostęp do powtórek.

FAME MMA 22: Kto będzie walczył? Karta walk

Najważniejszym wydarzeniem Fame MMA 22 będzie walka Tomasza Adamka z Kasjuszem “Don Kasjo” Życińskim. Oprócz tego ciekawie zapowiada się turniej MMA, w którym weźmie udział ośmiu zawodników.

Walka Zasady Finał turnieju w klatce rzymskiej MMA Tomasz “Góral” Adamek vs. Kasjusz “Don Kasjo” Życiński Boks Krzysztof “Bestia z Tokio” Gonciarz vs. Tomasz “Gimper” Działowy Boks w małych rękawicach Półfinał turnieju w klatce rzymskiej MMA Półfinał turnieju w klatce rzymskiej MMA Amadeusz “Ferrari” Roślik vs. Kamil “Szczurek” Łaszczyk MMA Marta Linkiewicz vs. Karolina Owczarz K-1 w małych rękawicach Maciej “Kieras” Bandurski vs. Dawid “Crazy” Załęcki Boks w małych rękawicach Piotr “Szeli” Szeliga vs. Maksymilian “Wiewiór” Wiewiórka Ćwierćfinał turnieju MMA w klatce rzymskiej Piotr “Tybori” Tyburski vs. Tomasz “Zadyma” Gromadzki Ćwierćfinał turnieju MMA w klatce rzymskiej Alan Kwieciński vs. Arkadiusz Tańcula Ćwierćfinał turnieju MMA w klatce rzymskiej Grzegorz “Greg” Ganczewski vs. Kamil “Taazy” Mataczyński Ćwierćfinał turnieju MMA w klatce rzymskiej Paweł “Big Woman” Tyburski vs. Norman “The Stormin” Parke Boks/K-1/MMA Filip Bątkowski vs. Marcin “Polish Zombie” Wrzosek Boks w małych rękawicach

Fame MMA 22 – gdzie obstawiać?

