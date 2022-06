Szwajcaria – Hiszpania: typy, kursy, zapowiedź (09.06.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Hiszpania

Szwajcaria – Hiszpania: typy, kursy, zapowiedź. Szwajcaria i Hiszpania, jak dotąd po dwóch kolejkach tegorocznej edycji Ligi Narodów nadal pozostają bez zwycięstwa. Czwartkowy mecz będzie zatem doskonałą okazją, aby sięgnąć po trzy punkty. Początek spotkania o godzinie 20:45.

Stade de Geneve Liga Narodów A, grupa 2. Szwajcaria Hiszpania 4.10 3.60 1.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 czerwca 2022 09:32 .

Szwajcaria – Hiszpania, typy i przewidywania

Szwajcaria rozpoczęła kampanię w Lidze Narodów tragicznie, przegrywając dotychczas dwa mecze i tracąc w tym czasie sześć goli. W kolejnym meczu ich zadanie wydaje się nieco łatwiejsze, bowiem Hiszpania też nie może zaliczyć początku Ligi Narodów do udanych po dwóch remisach, w dodatku dwukrotnie goniąc wynik w rywalizacji z Czechami. Mimo to faworytem czwartkowego starcia pozostają podopieczni Luisa Enrique, którzy wreszcie powinni sięgnąć po pełną pulę, a Szwajcarom na zwycięstwo raczej przyjdzie poczekać przynajmniej do kolejnego spotkania. Nasz typ: zwycięstwo Hiszpanii – TAK.

Superbet 1,95 Zwycięstwo Hiszpanii Odwiedź Superbet

Szwajcaria – Hiszpania, sytuacja kadrowa

Fabian Schar jest zawieszony i nie zagra w meczu z Hiszpanią, a przy wątpliwym występie Manuela Akanjiego i Nico Elvediego, Eray Comert może być partnerem Fabiana Freia w obronie. Od pierwszej minuty spotkanie prawdopodobnie rozpocznie Breel Embolo. Oczekuje się, że Luis Enrique dokona tu szeregu zmian personalnych ustając wyjściowy skład. Sergio Busquets, Alvaro Morata i Ferran Torres to zawodnicy, których ponownie zobaczymy od pierwszej minuty.

Szwajcaria – Hiszpania, ostatnie wyniki

Szwajcarzy po dwóch kolejkach Ligi Europy zajmują ostatnie miejsce w grupie po dwóch porażkach z Portugalią (0:4) oraz Czechami (1:2). Również w towarzyskich meczach rozegranych w marcu nie zachwycili. Helweci najpierw ulegli reprezentacji Anglii 1:2, a następnie tylko zremisowali z Kosowem 1:1. Ostatni raz zwyciężyli 15 listopada z Bułgarią (4:0) w meczu eliminacji do mistrzostw świata. Szwajcarzy wygrali swoją grupę eliminacyjną wyprzedzając między innymi Włochów.

Hiszpanie obecnie zajmują trzecie miejsce w grupie Ligi Narodów po dwóch remisach z Portugalią (1:1) oraz Czechami (2:2). Jednak wcześniej zanotowali serię czterech zwycięstw z rzędu: w meczach towarzyskich z Islandią i Albanią oraz eliminacji do mistrzostw świata ze Szwecją oraz Grecją. Ostatni raz przegrali z Francją 1:2 w ramach Ligi Narodów (10 października 2021 roku).

Szwajcaria – Hiszpania, historia

Ostatni raz obie ekipy spotkały się w ramach ćwierćfinału EURO 2020. Regulaminowy czas gry zakończył się remisem 1:1, a w rzutach karnych lepsi okazali się Hiszpanie, którzy wygrali 3:1. Ostatnie pięć spotkań to aż trzy remisy i po jednym zwycięstwie Szwajcarii oraz Hiszpanii. Gospodarze czwartkowe spotkania ostatni raz zwyciężyli w bezpośrednich rywalizacjach 16 czerwca 2010 roku w czasie mistrzostw świata w RPA.

Szwajcaria – Hiszpania, typy bukmacherskie

Faworytem spotkania są Hiszpanie, jednak mając na uwadze ich ostatnią słabą formę, kurs na triumf podopiecznych Luisa Enrique jest dość wysoki i wynosi 1,95. Kursy na zwycięstwo Szwajcarii wynoszą około 4,10.

Szwajcaria – Hiszpania, przewidywane składy

Szwajcaria: Sommer, Widmer, Comert, Frei, Rodriguez, Freuler, Xhaka, Steffen Shaqiri, Okafor, Embolo

Hiszpania: Simon, Azpilicueta, Torres, Garcia, Alba, Llorente, Busquets, Gavi, Asensio, Morata, Torres

Szwajcaria – Hiszpania, transmisja meczu

Czwartkowe spotkanie Ligi Narodów UEFA będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Szwajcaria – Hiszpania transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie Polsat Sport oraz TVP Sport.