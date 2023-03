Szkocja – Hiszpania: typy, kursy, zapowiedź (28.03.2023)

Z nowym trenerem i zupełnie nową energią reprezentacji Hiszpanii przystąpiła do eliminacji do Mistrzostw Europy. La Furia Roja pokazała się z niezłej strony w rywalizacji z Norwegią. Fani liczą, że kolejnym krokiem będą trzy punkty zdobyte w spotkaniu ze Szkocją.

Szkocja – Hiszpania, typy i przewidywania

Szkoci mają spore nadzieje na to, że uda im się awansować na najbliższe Mistrzostwa Europy. Patrząc po składzie personalnym ich grupy, drugie miejsce za Hiszpanią powinno być w ich zasięgu. W pierwszym meczu eliminacyjnym gładko poradzili sobie z Cyprem, z którym wygrali 3:0. Słynący z defensywnego stylu gry Szkoci na pewno postarają się w meczu z Hiszpanią przede wszystkim o zabezpieczenie tyłów.

Luis de La Fuente zaskoczył wieloma wyborami do kadry Hiszpanii, choć w pierwszym spotkaniu się one obroniły. Debiut marzeń zanotował 32-letni Joselu, który strzelił w meczu z Norwegią dwie bramki. Trener postanowił postawić w środku pola na Mikela Merino, który również nie był stałym bywalcem u Luisa Enrique. La Furia Roja jest faworytem wtorkowego meczu, mimo że przyjdzie jej zagrać na trudnym terenie, jakim jest Szkocja.

Szkocja – Hiszpania, ostatnie wyniki

Szkoci przegrali zaledwie jeden z ostatnich pięciu meczów. Pokonała ich Turcja w meczu towarzyskim. Oprócz tego wygrali w Lidze Narodów z Ukrainą i Irlandią, a eliminacje do EURO rozpoczęli od zwycięstwa nad Cyprem 3:0. Rywal nie zagroził niemal ich bramce, o czym świadczy wyjątkowo niskie xG na poziomie 0.15.

Hiszpanie rozczarowali potężnie na mundialu w Katarze, gdzie odpadli już na etapie ⅛ w starciu z Marokiem. Wcześniej ku zaskoczeniu kibiców przegrali również spotkanie grupowe z Japonią 1:2. Wymiar zwycięstwa nad Kostaryką imponował, ale ze względu na klasę rywala, nie mógł być wyznacznikiem realnej formy. Choć wynik na to nie wskazuje, postawić im starała się Norwegia, która poległa ostatecznie 0:3.

Szkocja – Hiszpania, sytuacja kadrowa

Kadra Hiszpanii na mecz ze Szkocją przeszła porządny lifting względem zestawienia zawodników, które powołał na mundial w Katarze Luis Enrique. Luis de la Fuente przygotował wiele niespodzianek, dlatego nie możemy doczekać się nowych zawodników w wyjściowym składzie.

Nie zdziwimy się, jeśli na mecz z Hiszpanią trener Steve Clarke zdecyduje się na te same wybory personalne, co na starcie z Cyprem.

Szkocja – Hiszpania, historia

Ostatni raz obie reprezentacje miały okazję mierzyć się w 2011 roku. W kwalifikacjach do EURO Hiszpanie wygrali wówczas 3:1. Wcześniej w turnieju kwalifikacyjnym pokonali Szkotów 3:2 na wyjeździe. Ostatnie zwycięstwo Szkocji przypada na rok 1984. Od tamtej pory nie udało im się pokonać La Furia Roja.

Szkocja – Hiszpania, kursy bukmacherskie

Różnica w kursach na obie drużyny jest spora. Faworytem naturalnie Hiszpania, której zwycięstwo bukmacherzy wyceniają na 1.68. Typ na wygraną Szkocji to już 5.25. Pomiędzy tymi liniami plasuje się remis, z wartościami rzędu 3.70. Przy okazji obstawiania tego meczu warto skorzystać z kodu promocyjnego oferowanego przez STS. Dzięki niemu możecie liczyć na bezpieczny zakład aż do 130 zł. Aby uzyskać do niego dostęp, skorzystajcie z naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

Szkocja – Hiszpania, kto wygra

Szkocja – Hiszpania, przewidywane składy

Szkocja: Gunn – Porteous, Hanley, Tierney – Hickey, Jack, McGregor, Robertson – McGinn, Armstrong, Adams

Hiszpania: Kepa – Carvajal, Nacho, Laporte, Balde – Rodri, Merino, Olmo, Aspas, Gavi – Morata

Szkocja – Hiszpania, transmisja

Mecz eliminacji do EURO między Szkocją i Hiszpanią transmitowany będzie na antenie Polsatu Sport Extra. Początek rywalizacji we wtorek o godzinie 20:45.

