Szkocja – Anglia: typy, kursy, zapowiedź (12.09.2023)

Szkocja - Anglia: typy, kursy, zapowiedź. Szkocja i Anglia po raz pierwszy zagrały ze sobą w 1872 roku na stadionie West of Scotland Cricket Club, gdzie doszło do bezbramkowego remisu. Teraz obie reprezentacje zmierzą się ze sobą podczas obchodów 150-lecia tego wydarzenia we wtorkowym meczu towarzyskim. Początek o godzinie 20:45.

Szkocja – Anglia, typy i przewidywania

Szkocja spisała się znakomicie w kwalifikacjach do Euro 2024, odnosząc pięć zwycięstw z rzędu w grupie A i stając na czele grupy. Ma dziewięć punktów przewagi nad drugą w tabeli Hiszpanią, choć La Roja ma jeszcze dwa mecze do rozegrania. Tymczasem Anglia przystąpi do meczu po sobotnim remisie 1:1 z Ukrainą, ale również pewnie przewodzi w swojej grupie. Obaj szkoleniowcy zapowiadają, że podchodzą do tego pojedynku na poważnie. Faworytem są Anglicy, ale gospodarze będą chcieli powalczyć o przełamanie niekorzystnej passy pięciu meczów bez porażki. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Szkocja – Anglia, sytuacja kadrowa

Reprezentacja Szkocji nie boryka się z żadnymi nowymi kontuzjami po ostatnim zwycięstwie z Cyprem, a brytyjskie media spodziewają się, że Steve Clark desygnuje do boju najmocniejszą “jedenastkę”. Natomiast kilku zmian w porównaniu do ostatniego meczu powinien dokonać Gareth Southgate, choć według dziennikarzy selekcjoner nie przetasuje całkowicie składu, ponieważ kolejny rozczarowujący występ mocno wpłynąłby na atmosferę wokół drużyny.

Szkocja – Anglia, ostatnie wyniki

Szkocja ma na swoim koncie pięć wygranych z meczach eliminacyjnych do EURO 2024. Zespół Clarke’a stracił w nich tylko jednego gola zdobywając aż dwanaście. Szkoci ograli dwukrotnie Cypr, a ponadto komplet oczek zdobywali w pojedynkach z Hiszpanią, Norwegią oraz Gruzją. Anglia po czterech zwycięstwach w eliminacjach (Włochy, Ukraina, Malta, Macedonia Północna) w sobotę po słabszym występie tylko zremisowała z Ukrainą 1:1.

Szkocja – Anglia, historia

Historyczny bilans bezpośrednich rywalizacji jest na korzyść Anglików. Podopieczni Southgate’a notują również serię pięciu meczów bez porażki, choć dwa ostatnie pojedynki ze Szkocją kończyły się remisami.

Szkocja – Anglia, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem tego towarzyskiego meczu są Anglicy. Kursy na zwycięstwo drużyny Southgate’a wynoszą około 1,76. Bukmacher Fortuna przygotował ciekawą ofertę dla nowych klientów. Rejestrując konto z kodem promocyjnym GOAL może liczyć na bonusy o wartości 630 zł, na co składa się zakład bez ryzyka oraz darmowy zakład.

Szkocja – Anglia, kto wygra

Szkocja – Anglia, przewidywane składy

Szkocja: Gunn; Porteous, Hendry, Tierney; Patterson, S Armstrong, McGregor, Robertson; McTominay, McGinn; Dykes

Anglia: Pickford; Walker, Maguire, Colwill, Chilwell; Gallagher, Rice, Bellingham; Foden, Kane, Rashford

Szkocja – Anglia, transmisja meczu

Wtorkowy pojedynek Szkocji z Anglią będzie można obejrzeć na antenie Polsat Sport Premium. Spotkanie będzie również dostępne w aplikacji Polsat Box Go oraz w CANAL+ Online. Dzięki promocji CANAL+ można zaoszczędzić aż 240 zł! Za pakiet z kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium korzystając z naszej oferty i decydując się opłacić abonament na 12 miesięcy z góry zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt to 54 zł, natomiast w przypadku standardowej oferty to 74 zł/mies.

