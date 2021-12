VfB Stuttgart – Bayern Monachium: typy, kursy, zapowiedź (14.12.2021)

PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski podczas meczu z Mainz

Stuttgart – Bayern: typy i kursy na mecz Bundesligi. Rywalizacja w niemieckiej ekstraklasie na finiszu rundy przyśpieszyła i już we wtorek czekają nas kolejne emocje. W jednym ze spotkań kolejny krok w kierunku zdobycia tytułu będzie starał się zrobić Bayern, który zmierzy się wyjeździe ze Stuttgartem. W naszej zapowiedzi znajdziesz także informacje o formie obu drużyn i historii ich dotychczasowych pojedynków.

Stuttgart – Bayern, typy i przewidywania

Bayern do każdego ligowego spotkania przystępuje zazwyczaj w roli zdecydowanego faworyta i nie inaczej jest w przypadku wtorkowego meczu ze Stuttgartem. Bawarczycy w ostatnich dwóch spotkaniach w tym roku będą celować w zdobycie kompletu punktów, bowiem zdają sobie sprawę, że dzięki temu będą mogli w spokoju przygotowywać się do rundy rewanżowej. Trener Julian Nagelsmann również nie będzie kalkulował i na ostatnie mecze będzie chciał posłać do boju wszystko co ma najlepsze.

Bilans bezpośrednich pojedynków obu drużyn w ostatnich latach jest druzgocący dla Stuttgartu. Bawarczycy z jednym drobnym wyjątkiem, regularnie zapisywali na swoje konto komplet punktów, w wielu wypadkach wygrywając bez żadnego problemu. Choć w ostatnich spotkaniach ich zwycięstwa nie były wysokie, to tym razem nie spodziewamy się dla nich większych problemów. Stawiamy w tym meczu nie tylko na ich wygraną, ale również prowadzenie do przerwy. Taka sytuacja miała miejsce w 4 z 5 ich ostatnich ligowych pojedynków na Mercedes Benz-Arena. Nasz typ: przerwa/koniec: 2/2

Stuttgart – Bayern, ostatnie wyniki

Bayern Monachium w ciągu zaledwie kilku dni wypracował sobie solidną przewagę nad resztą stawki. Obecnie Bawarczycy mają już sześć punktów przewagi nad drugą Borussią Dortmund i dziesięć punktów więcej od trzeciego Bayeru Leverkusen. To efekt dwóch ostatnich ligowych wygranych drużyny Juliana Nagelsmanna – 3:2 z Borussią Dortmund i 2:1 z FSV Mainz – oraz potknięć ich rywali.

Bawarczycy, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, mogą się obecnie pochwalić świetną serię pięciu kolejnych wygranych, ale większość z nich nie przyszła im łatwo. Tylko jedno spotkanie zakończyło się ich wygraną różnicą więcej niż jeden bramki – 3:0 z Barceloną. W pozostałych musieli mocno się napracować, aby zapisać na swoje konto trzy punkty.

Trudnej przeprawy mogą spodziewać się również na Mercedes-Benz-Arena. Stuttgart co prawda zajmuje dopiero 15. miejsce w tabeli, ale w ostatnich trzech ligowych meczach zapisał na swoje konto siedem punktów. W pokonanym polu pozostawił FSV Mainz (2:1) oraz VfL Wolfsburg (2:0), a.w międzyczasie podzielił się punktami z Herthą Berlin (2:2).

Stuttgart – Bayern, historia

Dla obu zespołów będzie to już 105. pojedynek w historii Bundesligi. Bilans dotychczasowych konfrontacji naturalnie jest bardzo korzystny dla Bayernu, który triumfował 66 razy. Stuttgart na swoim koncie zapisał 18 zwycięstw, a w 20 meczach zwycięzca nie został wyłoniony.

Najnowsza historia także przemawia na konto Bayernu, który nie tylko może się pochwalić wygraniem czterech ostatnich bezpośrednich pojedynków, ale również 17 z 18 ostatnich na boiskach Bundesligi. Stuttgartowi niespodziankę udało się sprawić jedynie w maju 2018 roku, kiedy niespodziewanie wygrał 4:1 na Allianz Arena. W kolejnych meczach Bawarczycy skutecznie się rewanżowali, wygrywając kolejno 3:0, 4:1, 3:1 i 4:0. Biorąc pod uwagę tylko ligowe konfrontacje w Stuttgarcie, dziewięć ostatnio zakończyło się wygranymi gości.

Stuttgart – Bayern, kursy bukmacherów

Choć Stuttgart teoretycznie będzie miał po swojej stronie atut własnego boiska, zdaniem bukmacherów nie powinno to przeszkodzić Bayernowi w sięgnięciu po pełną pulę. Kursy na wygraną bawarskiego giganta nie przekraczają 1.30. Tak jest także w przypadku STS zakłady bukmacherskie. Podając kod promocyjny GOAL przy rejestracji u tego bukmachera możesz skorzystć z oferty powitalnej, która zawiera między innymi zakład bez ryzyka o wartości 234 złotych.

Stuttgart – Bayern, transmisja meczu

Zdążyliśmy się już przyzwyczaić, że meczów Bundesligi w tym sezonie nie można oglądać w tradycyjnej telewizji. Prawami do transmisji niemieckiej ekstraklasy dysponuje bowiem Viaplay, które mecze pokazuje na swojej platformie streamingowej. Aby mieć do niej dostęp należy wykupić subskrypcję, której miesięczny koszt wynosi 34 złote. Jest jednak także sposób, aby mecz Stuttgartu z Bayernem obejrzeć zupełnie za darmo.

Transmisję z meczu w usłudze STS TV dla swoich klientów udostępnia największy polski bukmacher STS. Aby mieć możliwość oglądania wtorkowego meczu trzeba spełnić dwa proste warunki. Posiadać konto w STS oraz postawić w ciągu ostatnich 24 godzin dowolny zakład bez wymagań dotyczących jego minimalnej stawki lub kursu. Jeżeli nie masz jeszcze konta, możesz je zarejestrować klikając w poniższy link i podając kod promocyjny GOAL.

