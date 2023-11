fot. Imago / Marcin Bulanda / PressFocus / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 listopada 2023 16:26 .

Sturm Graz – Raków Częstochowa, typy i przewidywania

Sturm Graz – Raków Częstochowa to mecz, mogący mieć ogromne znaczenie w kontekście awansu do kolejnej fazy rozgrywek Ligi Konferencji Europy. Aktualnie obie ekipy dzieli w tabeli grupy D różnica trzech punktów. Austriacka drużyna plasuje się na trzeciej pozycji. Z kolei na ostatnim miejscu jest mistrz Polski. Sturm to ekipa, która ostatnio brała udział w meczach, w który zwykle padła kilku goli. Tego samego nie można stwierdzić o częstochowianach. W związku z tym, nic wskazuje na to, że w rywalizacji padną, co najmniej trzy bramki. Typ: poniżej 2,5 bramki – TAK.

Sturm Graz – Raków Częstochowa, ostatnie wyniki

Drużyna z Austrii ma zamiar odnieść w czwartek trzecie z rzędu zwycięstwo. W trakcie minionego weekendu Sturm pokonał SC Austria Lustenau (2:0). Wcześniej aktualny wicelider ligi austriackiej wygrał z Austrią Klagenfurt (3:0).

Sturm jako gospodarze w sześciu ostatnich meczach przegrał tylko raz. Jedyną porażkę drużyna zaliczyła w starciu z Austrią Wiedeń (0:1).

Zespół Dawida Szwargi ma natomiast za sobą zremisowane spotkanie z Cracovią (1:1) na swoim stadionie. Raków jest jednocześnie od trzech meczów bez wygranej. W tym czasie przegrał raz i dwukrotnie remisował.

Na wyjazdach zespół z Częstochowy wygrał tylko raz w czterech ostatnich spotkań. Pokonał ŁKS po dogrywce w Fortuna Pucharze Polski. W pozostałych trzech meczach zaliczył dwie porażki i remis.

Sturm – ostatnie 5 meczów Raków – ostatnie 5 meczów

Sturm Graz – Raków Częstochowa, historia

W pierwszym starciu między oboma zespołami górą byli Austriacy. Sturm wygrał w Sosnowcu z Rakowem jednym golem (1:0). Jedyną bramkę zdobył wówczas William Boving.

Sturm Graz – Raków Częstochowa, spotkania bezpośrednie (H2H)

Sturm Graz – Raków Częstochowa, kursy bukmacherów

Sturm Graz – Raków Częstochowa, przewidywane składy

Oba zespoły przystąpią do potyczki osłabione. Niemniej zdecydowanie gorszą sytuację kadrową mają goście. W szeregach częstochowian nie będą mogli zagrać: między innymi: Adrian Gryszkiewicz, Ivi Lopez, Bogdan Racovitan, Stratos Svarnas czy Łukasz Zwolliński.

Sturm Graz Christian Ilzer 4-1-2-1-2 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Raków Częstochowa Dawid Szwarga Sturm Graz Christian Ilzer 4-1-2-1-2 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Raków Częstochowa Dawid Szwarga Rezerwowi ▼ 6 Alexandar Borkovic 14 Javi Serrano 17 Bryan Teixeira 19 Tomi Horvat 21 Samuel Stückler 29 Mohammed Fuseini 31 Luka Maric 38 Leon Grgic 43 Timothy Obi 44 Amadou Dante 4 Stratos Svarnas 5 Gustav Berggren 12 Antonis Tsiftsis 21 Dawid Drachal 22 Deian Sorescu 24 Zoran Arsenic 27 Bartosz Nowak 29 Tobiasz Mras 89 Kacper Bieszczad 99 Fabian Piasecki Sturm Graz Christian Ilzer 4-1-2-1-2 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Raków Częstochowa Dawid Szwarga Sturm Graz Christian Ilzer 4-1-2-1-2 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Raków Częstochowa Dawid Szwarga Rezerwowi ▼ 6 Alexandar Borkovic 14 Javi Serrano 17 Bryan Teixeira 19 Tomi Horvat 21 Samuel Stückler 29 Mohammed Fuseini 31 Luka Maric 38 Leon Grgic 43 Timothy Obi 44 Amadou Dante 4 Stratos Svarnas 5 Gustav Berggren 12 Antonis Tsiftsis 21 Dawid Drachal 22 Deian Sorescu 24 Zoran Arsenic 27 Bartosz Nowak 29 Tobiasz Mras 89 Kacper Bieszczad 99 Fabian Piasecki

Sturm Graz – Raków Częstochowa, transmisja meczu

Czwartkowe spotkanie będzie do obejrzenia w internecie i w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie TVP Sport i na stronie TVPSport.pl. U tego nadawcy rywalizację skomentują Mateusz Borek i Artur Wichniarek. Ponadto spotkanie będzie też dostępne na Viaplay. Na platformie streamingowej sprawozdawcami będą Rafał Wolski i Radosław Gilewicz.

