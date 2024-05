PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Kuchta

Stal Rzeszów – Polonia Warszawa: typy bukmacherskie

Nie bez powodu faworytem niedzielnej potyczki będzie Stal, która w tabeli za pięć ostatnich domowych meczów ustępuje tylko Lechii Gdańsk. Rzeszowianie będą podejmować u siebie Polonię, która w analogicznym zestawieniu uwzględniającym konfrontacje wyjazdowe, plasuje się w górnej połowie tabeli. Przed gospodarzami zatem dość wymagający pojedynek. Szczególnie, że goście walczą o utrzymanie. Mój typ: remis.

Stal Rzeszów – Polonia Warszawa: ostatnie wyniki

Piłkarze z Rzeszowa wygrali cztery z pięciu ostatnich meczów. Stal ograła lidera tabeli, czyli Lechię Gdańsk. Zespół ten znalazł także sposób na pokonanie zawodników z Sosnowca, Niecieczy oraz Łęcznej. Tym bardziej szokuje, że Stal została rozbita przez GKS Katowice w stosunku 0:8,

W analogicznym okresie Polonia nie doczekała się żadnego zwycięstwa. Warszawianie wywalczyli zaledwie dwa na piętnaście możliwych punktów. To efekt remisu z Odrą i Termaliką. Czarne Koszule poległy natomiast w starciu z Górnikiem Łęczna, GKS-em Katowice oraz Lechią Gdańsk.

Stal Rzeszów – Polonia Warszawa: historia

Poprzedni mecz tych drużyn okazał się interesującym widowiskiem. Polonia miała już dwubramkowe prowadzenie, ale Stal Rzeszów jeszcze przed przerwą złapała kontakt, by finalnie zremisować w Warszawie 2:2.

Stal Rzeszów – Polonia Warszawa: kursy bukmacherskie

Faworytem meczu Stal Rzeszów – Polonia Warszawa są goście, co odzwierciedlają kursy bukmacherskie. Kursy na wygraną zespołu ze stolicy kraju to najczęściej 1.70 Triumf ekipy z Rzeszowa to wycena około 4.00. Przy rejestracji konta u bukmachera Superbet z naszym kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego pakietu powitalnego na rynku.

Stal Rzeszów – Polonia Warszawa: przewidywane składy

Stal Rzeszów: Wrąbel – Warczak, Kościelny, Oleksy, Smicak – Thill, Łysiak, Bukowski – Prokić, Diaz, Łyczko

Polonia: Kuchta – Michalski, Grudniewski, Kowalski-Haberek – Zawistowski, Okhronchuk, Koton, Fadecki – Bajdur, Pleśnierowicz – Kobusiński

Stal Rzeszów – Polonia Warszawa: typ kibiców

Stal Rzeszów – Polonia Warszawa: transmisja meczu

Spotkanie Stal Rzeszów – Polonia Warszawa odbędzie się 26 maja 2024 roku. Początek meczu o godzinie 15:00. Transmisja dostępna będzie na stronie polsatboxgo.pl.

