Stal Rzeszów – Odra Opole: typy, kursy, zapowiedź (24.08.2024)

Stal Rzeszów – Odra Opole: przewidywania

Rozgrywki Betclic 1. ligi znacząco przyśpieszają i po kolejce w środku tygodnia czas na nową, już 7. serię gier. A w niej w sobotnie popołudnie zawitamy do Rzeszowa, gdzie miejscowa Stal podejmie ekipę Odry Opole. Gospodarze to prawdziwa sensacja pierwszej części sezonu, bowiem do tej pory uzbierali już 15 punktów i nie mają zamiaru się zatrzymywać. Z kolei goście z Opole spisują się słabiej i zdecydowanie chcą zdobyć kolejne punkty. W tygodniu Stal pokonała na wyjeździe ekipę Chrobrego Głogów, zaś Odra okazała się lepsza od beniaminka ze Stalowej Woli. Mój typ na to spotkanie: BTTS – obie drużyny strzelą gola.

Stal Rzeszów – Odra Opole: ostatnie wyniki

Stal Rzeszów to dość sensacyjny wicelider tabeli Betclic 1. ligi. Ekipa Marka Zuba po dotychczasowych sześciu meczach ma na swoim koncie aż 15 punktów i traci tylko jedno oczko do pierwszego Bruk-Betu Termalicka Nieciecza. Co więcej, rzeszowianie mają po sześciu meczach imponujący bilans bramkowy, który wynosi 13 bramek zdobytych oraz tylko cztery stracone. Z kolei Odra Opole w tym sezonie zajmuje się na trochę innym biegunie ligowej rzeczywistości, bowiem do tej pory podopieczni Radosława Sobolewskiego uzbierali tylko siedem oczek, choć cele i ambicje w Opolu były znacznie więcej.

Stal Rzeszów – Odra Opole: historia

W poprzednim sezonie w obu meczach tych drużyn padło w sumie aż dziewięć bramek. Na początku sezonu w Rzeszowie Odra Opole wygrał 5:2, zaś w rewanżu padł remis 1:1. Jeśli spojrzeć z kolei na wcześniejsze lata, to również lepsza okazał się Odra Opole, która na własnym stadionie wygrała 2:0, a na Podkarpaciu jednak lepsi okazali się rzeszowianie. Ogólnie więc lepsi zazwyczaj okazywali się gracze z zachodniej części Polski, ale to gospodarze są w ostatnim czasie w lepszej formie i oni są faworytem tej rywalizacji z Betclic 1. lidze.

Stal Rzeszów – Odra Opole: kto wygra?

Stal Rzeszów – Odra Opole: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Z naszym kodem bonusowym odbierzesz najwyższy cashback od Betclic na rynku. Teraz skorzystasz też z promocji “Gra bez podatku!” na wszystkie sporty. Kursy na zwycięstwo są z lekką przewagą na zespół Stali Rzeszów. Na to, że trzy punkty zostaną po stronie gospodarzy zagramy za 1.75. Z kolei remis wyceniany jest na 3.70. Zwycięstwo Odry Opole to kurs 4.00.

Stal Rzeszów – Odra Opole: transmisja

Mecz ten będzie można obejrzeć na antenie TVP Sport oraz w aplikacji sprt.tvp.pl a także na stronie internetowej. Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania przy okazji tej rywalizacji z usługi Betclic TV. Wystarczy założyć konto z naszym kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie dowolną kwotę.

