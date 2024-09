fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Ruchu Chorzów

Stal – Ruch, typy bukmacherskie

Stal Stalowa Wola i Ruch Chorzów to zespoły, które dzieli w tabeli Betclic 1. Ligi różnica 11 punktów. Beniaminek rozgrywek jest obecnie czerwoną latarnią, mając tylko dwa oczka na koncie. To efekt dwóch remisów. Stal jest wciąż bez zwycięstwa na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Niebiescy to natomiast ekipa, mająca 13 punktów na koncie. Niemniej chorzowianie mają za sobą ligową porażkę z Miedzią Legnica, chcąc jednocześnie wrócić na zwycięski szlak w lidze w niedzielny wieczór. Nie jest to niemożliwe. Tym bardziej że ekipa ze Stalowej Woli przegrała u siebie w sześciu z ostatnich 10 spotkań. W związku z tym można przemyśleć opcję z typem na triumf gości. Mój typ: Ruch wygra.

Stal – Ruch, ostatnie wyniki

Drużyna Ireneusza Pietrzykowskiego podejdzie do niedzielnej batalii, mając za sobą porażkę z Arką Gdynia w Pucharze Polski. Stal długo stawiała się Żółto-niebieskim. Finalnie przegrała jednak konkurs jedenastek. W lidze natomiast w poprzedniej kolejce zespół ze Stalowej Woli podzielił się punktami z GKS-em Tychy (0:0).

Tymczasem ekipa Dawida Szulczka ma za sobą udany występ w krajowym pucharze z Podhalem Nowy Targ. Niebieskich do zwycięstwa poprowadzili Miłosz Kozak i Soma Novothny, którzy zdobyli po bramce. Niemniej w Betclic 1. Lidze chorzowska ekipa tydzień temu musiała uznać wyższość Miedzi Legnica (0:3).

Stal – Ruch, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy wskazują w roli faworyta gościa. Typ na wygraną Ruchu kształtuje się w wysokości 1.69-1.72. Remis oszacowano na 3.70-3.95. Z kolei opcję na ewentualne zwycięstwo Ruchu wyceniono na 4.03-4.30. Przy okazji rywalizacji drużyn Ireneusza Pietrzykowskiego i Dawida Szulczka można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Betclic. Z naszym kodem bonusowym odbierzesz najwyższy cashback od Betclic na rynku. Teraz skorzystasz też z promocji “Gra bez podatku!” na wszystkie sporty.

Stal – Ruch, typ kibiców

Stal – Ruch, sytuacja kadrowa

Gospodarze wygląda na to, że przystąpią do niedzielnej rywalizacji w swoim najmocniejszym zestawieniu. Żaden z graczy nie narzeka na kontuzje i nie pauzuje z powodu kartek. Z kolei w szeregach 14-krotny mistrzów Polski zabraknie Macieja Sadloka i Patryka Sikory. Pierwszy musi pokutować za kartki, a drugi dochodzi do siebie po poważnej kontuzji.

Stal – Ruch, transmisja meczu

Niedzielne starcie na zapleczu PKO BP Ekstraklasy będzie można zobaczyć tylko online. Transmisja z meczu Stal Stalowa Wola – Ruch Chorzów będzie do obejrzenia na antenie na stronie internetowej TVPSport.pl oraz w aplikacji TVP Sport. Rywalizacja zacznie się o godzinie 19:30 i skomentuje ją Dawid Pasternak. Online spotkanie można obejrzeć także dzięki usłudze Betclic TV. Uzyskanie do niej dostępu jest proste, bo wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie dowolne środki.

