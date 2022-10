PressFocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Stal Mielec – Pogoń Szczecin: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. W 12. kolejce polskiej ekstraklasy do Mielca przyjdzie Pogoń, by zmierzyć się z tamtejszą Stalą. Czy zespół „Portowców” po tej serii gier pozostanie na fotelu lidera?

Stal Mielec – Pogoń Szczecin, typy i przewidywania

Zbliża się weekend, co oznacza, że przed nami kolejna kolejka PKO BP Ekstraklasy. W 12. serii gier Stal Mielec zagra u siebie z Pogonią Szczecin, która w tym momencie jest liderem ligowej tabeli. „Portowcy” mają na swoim koncie tyle samo punktów, co Legia Warszawa – 21 – ale drużyna ze Szczecina posiada lepszy bilans bramkowy. Warto jednak zaznaczyć, że czwarte miejsce zajmuje Raków Częstochowa, który ma jeden mecz rozegrany mniej i uzbieranych 20 oczek (podopieczni Marka Papszuna rozegrają ten zaległy pojedynek z Piastem Gliwice już dzisiaj – w czwartek 6 października o godzinie 20:45).

Pogoń jest rozpędzona i na pewno będzie chciała zaliczyć kolejne zwycięstwo. Szczecinianie nieźle pokazali się w ostatnim spotkaniu otwierającym nowy stadion przeciwko Lechii Gdańsk (2:1). Co ważne, “Portowcy” przekonująco wygrali dwa mecze ze Stalą Mielec w sezonie 2021/2022. Nasz typ – zwycięstwo Pogoni Szczecin.

Stal Mielec – Pogoń Szczecin, sytuacja kadrowa

Jeśli chodzi o gospodarzy, to kontuzjowani są Dominikas Barauskas, który niedawno doznał poważnego urazu kolanu i w tej rundzie już nie zagra. Do dyspozycji trenera Stali Mielec Adama Majewskiego nie jest także wypożyczony z Legii Warszawa Bartłomiej Ciepiela. W obozie gości, którymi w tym meczu będzie Pogoń Szczecin, nie należy spodziewać się Alexandra Gorgona, który powoli wraca do treningów, Kacpra Kostorza oraz Kacpra Smolińskiego.

Stal Mielec – Pogoń Szczecin, ostatnie wyniki

Stal Mielec po dwóch wysokich porażkach z Widzewem Łódź (0:3) i Jagiellonią Białystok (0:4) w 11. kolejce wreszcie wygrała wynikiem 2:0 z Miedzią Legnica. Drużyna z Podkarpacia plasuje się na dziewiątej lokacie w tabeli. Pogoń Szczecin na 5 ostatnich spotkań odniosła dwa zwycięstwa, dwa razy zremisowała i poniosła jedną porażkę przeciwko Rakowowi Częstochowa (0:1).

Stal Mielec – Pogoń Szczecin, historia

„Portowcy” mierzyli się z „Biało-Niebieskimi” pięć razy w historii – trzykrotnie zwycięstwo odnosiła Pogoń Szczecin, a dwa razy wygrywała Stal Mielec. Ekipa z Podkarpacia po raz ostatni pokonała zespół z województwa zachodniopomorskiego w kampanii 2020/2021.

Stal Mielec – Pogoń Szczecin, kursy bukmacherskie

Faworytem piątkowego meczu w Mielcu są goście. Kurs na wygraną Pogoni wynosi mniej więcej 1.90, a typ na zwycięstwo gospodarzy to około 4.00. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.60. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziecie w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Stal Mielec – Pogoń Szczecin, przewidywane składy

Stal: Mrozek; Kruk, Matras, Fils; Hiszpański, Kasperkiewicz, Wlazło, Getinger; Domański, Hamulic, Lebedyński

Pogoń: Stipica; Bartkowski, Zech, Triandafilopulos, Leo Borges; Dąbrowski, Łęgowski, Kowalczyk; Jean Carlos, Almqvist, Grosicki

Stal Mielec – Pogoń Szczecin, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 oraz Canal+ Family. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Jeśli zarejestrujecie konto za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupicie pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+ na pół roku, to zapłacicie tylko 180 zł, a nie 294 zł, dzięki czemu zaoszczędzicie 114 zł. Początek meczu na stadionie im. Floriana Krygiera w piątek 7 października o godzinie 18:00.

