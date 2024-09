fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Stali Mielec

Stal – Motor: typy bukmacherskie

Pięć punktów dzieli obie drużyny w tabeli przed niedzielnym starciem PKO BP Ekstraklasy. Stal Mielec to czerwona latarnia rozgrywek. Z kolei na 11. pozycji po rozegraniu siedmiu spotkań zadomowił się Motor Lublin. Potyczka na arenie w Mielcu odbędzie się pod znakiem debiutu w roli szkoleniowca gospodarzy Janusza Niedźwiedzia. Były już trener Ruchu Chorzów zastąpił Kamila Kieresia na stanowisku szkoleniowca. Z kolei Żółto-czerwoni mają za sobą cenne zwycięstwo z Górnikiem Zabrze. Przed niedzielną batalią warto zwrócić uwagę na to, że Motor brał udział w dziewięciu z ostatnich 15 spotkań, w których tylko jedna z drużyn zdobyła bramkę lub miał miejsce bezbramkowy remis. To może dawać do myślenia. Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Stal – Motor: ostatnie wyniki

Drużyna z Mielca przystąpi do rywalizacji, chcąc wrócić na zwycięskie tory po dwóch z rzędu porażkach. Stal uległa kolejno Koronie Kielce (1:2) i Lechowi Poznań (0:2). Wcześniej mielczanie pokonali Piasta Gliwice (2:0).

Stal jest ekipą, która w niedzielę rozegra piąte spotkanie w tej kampanii w roli gospodarza. Jak na razie zaliczyła w nich dwie porażki, remis i zwycięstwo.

Tymczasem zespół z Lublina do niedzielnej potyczki podejdzie w dobrych nastrojach po skromnym zwycięstwie z Górnikiem Zabrze (1:0). Tym samym Motor wrócił na zwycięski szlak po przegranej z Legią Warszawa (2:5).

Lublinianie w roli gościa nie wygrali w żadnym z dwóch ostatnich meczów. Motor pokonał w nich stołeczną ekipę i zremisował z GKS-em Katowice (0:0).

Stal – Motor: historia

Obie drużyny zmierzą się ze sobą w niedzielę po raz pierwszy od w oficjalnym starciu od mają 2014 roku. Wówczas górą była Stal (1:0). Ogólnie mielczanie wygrali dwa ostatnie spotkania z Motorem.

Stal – Motor: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Stali kształtuje się w wysokości 2.50. Remis wyceniono na 3.35. Z kolei opcję na ewentualną wygraną Motoru wyceniono na 2.90. Przy okazji meczu ekip Janusza Niedźwiedzia i Mateusza Stolarskiego można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Superbet. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Stal – Motor, typ kibiców

Stal – Motor, przewidywane składy

Janusz Niedźwiedć nie będzie mógł skorzystać w niedzielnym starciu z kilku graczy. Wyłączeni z gry są: Marco Ehmann, Bert Esselink i Kamil Pajnowski. Z kolei w drużynie z Lublina trener Mateusz Stolarski będzie miał wszystkich graczy do swojej dyspozycji.

Stal: Mądrzyk – Senger, Matras, Bangalianis, Getinger, Jaunzems, Hinokio, Wlazło, Krykun, Domański, Szkurin

Motor: Brkić – Luberecki, Rudol, Bartos, Wójcik, Simon, Samper, Wolski, Król, N’Diaye, Mraz.

Stal – Motor, transmisja meczu

Niedzielne spotkanie w dziewiątej kolejce PKO BP Ekstraklasy odbędzie się z udziałem Stali Mielec i Motoru Lublin. Rywalizacja zacznie się o godzinie 12:15 i będzie emitowana na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 360. Spotkanie skomentują Żelisław Żyżyński i Rafał Nahorny. Mecz można również śledzić dzięki usłudze CANAL+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich starć Ekstraklasy, ale także do spotkań elitarnej Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok.

