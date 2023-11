IMAGO / Łukasz Sobala / Newspix Na zdjęciu: Dani Pacheco

Stal Mielec Górnik Zabrze Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 listopada 2023 14:28 .

Stal Mielec – Górnik Zabrze, typy i przewidywania

Choć bukmacherzy widzą niemalże identyczne szanse na zwycięstwo Stali, jak i Górnika to jednak wydaje się, że przed meczem więcej przemawia za drużyną Jana Urbana. Zabrzanie znajdują się w świetnej formie i notują serię czterech wygranych z rzędu. Ponadto Górnik wygrał aż sześć z ośmiu bezpośrednich spotkań od 2016 roku, w tym wszystkie na boisku rywala. Co więcej, Stal w środę grała w Pucharze Polski, a losach meczu rozstrzygnęła dopiero dogrywka, co może wpłynąć na formę fizyczną gospodarzy. Mój typ: zwycięstwo Górnika Zabrze – TAK.

Superbet 2,50 Zwycięstwo Górnika Odwiedź Superbet

Stal Mielec – Górnik Zabrze, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa Stali Mielec jest bardzo dobra. Nie ma informacji o nowych urazach, dlatego wydaje się, że szkoleniowiec będzie miał do dyspozycji wszystkich swoich zawodników. W Górniku Zabrze indywidualnie trenuje nadal Lukas Podolski, natomiast do ćwiczeń z resztą grupy wrócił już Erik Janża. Z kolei w wyjściowym składzie najpewniej znów zobaczymy Daniego Pacheco, który z powodu drobnego urazu mecz z Cracovią rozpoczął na ławce rezerwowych.

Stal Mielec – Górnik Zabrze, ostatnie wyniki

Stal Mielec w środku tygodnia potrzebowała aż dogrywki, aby wyeliminować Garbarnię Kraków z Pucharu Polski. W lidze mielczanie przegrali aż dwa z ostatnich trzech spotkań, choć na uwagę z pewnością zasługuje wygrana z Legią przy Łazienkowskiej. Jednak niezbyt dobra dyspozycja na przestrzeni całego sezonu sprawia, że Stal zajmuje dopiero trzynastą lokatę w tabeli.

Górnik Zabrze po fatalnym początku sezonu znajduje się obecnie w doskonałej dyspozycji. Zabrzanie są niepokonani od pięciu spotkań i notują serię czterech wygranych z rzędu. Wszystko zaczęło się od wyjazdowego remisu ze Śląskiem Wrocław, a następnie przyszły wygrane z Rakowem, ŁKS-em oraz Cracovią w PKO Ekstraklasie, a także z Zagłębiem Sosnowiec w Pucharze Polski.

Stal Mielec – Górnik Zabrze, historia

W poprzednim sezonie w Mielcu zwyciężył Górnik, który pokonał Stal 1:0. Warto zauważyć, że zabrzanie wygrali aż sześć z ośmiu bezpośrednich pojedynków od 2016 roku. Pozostałe dwa to zwycięstwo Stali oraz remis.

Stal Mielec – Górnik Zabrze, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy mieli niemały ból głowy wybierając faworyta tego meczu, co pokazują poniższe kursy. Typy na zwycięstwo Stali oscylują wokół 2,80, natomiast w przypadku Górnika wynoszą one około 2,50. Dlatego warto skorzystać z oferty Superbet, który przygotował specjalną promocję dla nowych klientów. Zarejestruj konto z kodem promocyjnym Superbet GOAL i odbierz premię dla graczy. Każdy typer rejestrujący się z hasłem GOAL otrzyma cztery, zamiast trzech bonusów dostępnych w standardowej ofercie powitalnej, a wśród nich jest między innymi darmowy zakład.

Stal Mielec – Górnik Zabrze, kto wygra

Jak zakończy się to spotkanie? Wygraną Stali 0% Remisem 0% Wygraną Górnika 100% 2 + Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Stali

Remisem

Wygraną Górnika

Stal Mielec – Górnik Zabrze, przewidywane składy

Stal Mielec Kamil Kieres 3-4-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Górnik Zabrze Jan Urban Stal Mielec Kamil Kieres 3-4-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Górnik Zabrze Jan Urban Rezerwowi ▼ 6 Leandro Messias 7 Lukasz Gerstenstein 11 Krzysztof Wolkowicz 13 Konrad Jalocha 22 Rafael Santos 25 Lukasz Wolsztynski 29 Jakub Rozwadowski 33 Przemyslaw Maj 37 Mateusz Stepien 42 Kai Meriluoto 7 Adrian Kapralik 8 Dani Pacheco 11 Lawrence Ennali 13 Konstantinos Triantafyllopoulos 19 Norbert Barczak 20 Mateusz Chmarek 21 Piotr Krawczyk 23 Filipe Nascimento 27 Dominik Szala 32 Michal Szromnik 96 Robert Dadok Stal Mielec Kamil Kieres 3-4-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Górnik Zabrze Jan Urban Stal Mielec Kamil Kieres 3-4-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Górnik Zabrze Jan Urban Rezerwowi ▼ 6 Leandro Messias 7 Lukasz Gerstenstein 11 Krzysztof Wolkowicz 13 Konrad Jalocha 22 Rafael Santos 25 Lukasz Wolsztynski 29 Jakub Rozwadowski 33 Przemyslaw Maj 37 Mateusz Stepien 42 Kai Meriluoto 7 Adrian Kapralik 8 Dani Pacheco 11 Lawrence Ennali 13 Konstantinos Triantafyllopoulos 19 Norbert Barczak 20 Mateusz Chmarek 21 Piotr Krawczyk 23 Filipe Nascimento 27 Dominik Szala 32 Michal Szromnik 96 Robert Dadok

Stal Mielec – Górnik Zabrze, transmisja meczu

Ten niedzielny pojedynek 15. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Stalą i Górnikiem będzie transmitowany na żywo na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Spotkanie będzie można również obejrzeć w CANAL+ Online. Przy tej okazji zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+. W łatwy sposób możesz zaoszczędzić 45 zł rejestrując konto za pośrednictwem naszego portalu. Za dostęp do pakietu z kanałami CANAL+ przez pierwsze trzy miesiące zapłacisz jedynie 39zł/mies., natomiast miesięczny abonament w przypadku standardowej oferty kosztuje 54 zł. Warto nadmienić, że subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.