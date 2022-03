Napoli – Milan: typy, kursy, zapowiedź (06.03.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Napoli – Milan to zdecydowanie najciekawiej zapowiadający się mecz w ramach 28. kolejki Serie A. Obie ekipy w tym sezonie zaangażowane są w walkę o mistrzostwo Włoch/ W niedzielny wieczór powalczą o to, aby rozsiąść się w fotelu lidera rozgrywek. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi nasze typy, przewidywania i kursy oferowane przez bukmacherów.

SSC Napoli – AC Milan, typy i przewidywania

Napoli od listopada 2020 roku zdobywało bramkę prawie w każdym meczu w roli gospodarza. Taka sztuka nie udała im się tylko dwa razy. Tymczasem Milan to zespół, który w tym sezonie strzelał przynajmniej jednego gola na wyjeździe. W związku z tym wydaje nam się, że obie ekipy zdobędą bramkę w niedzielnej konfrontacji.

Rossoneri na 11 rozegranych ostatnich meczów w 10 na obiekcie rywala zdobyli więcej niż jedną bramkę. Biorąc pod uwagę to, że ostatnio FC Barcelona była w stanie na Stadio Diego Armando Maradona strzelić cztery gole, to można spodziewać się, że Milan będzie w stanie zdobyć co najmniej dwie bramki. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

SSC Napoli – AC Milan, ostatnie wyniki

SSC Napoli w trzynastu w tej kampanii spotkaniach w roli gospodarza przegrało tylko trzy razy. Ponadto Azzurri zaliczyli osiem zwycięstw, a w dwóch meczach zaliczyli remis. Gdyby brać pod uwagę tabelę, która uwzględnia tylko spotkania u siebie, to ekipa Luciano Spallettiego plasowałaby się aktualnie na trzeciej pozycji.

AC Milan to z kolei jeden z lepiej punktujących teamów w tym sezonie Serie A na wyjeździe. W trzynastu rozegranych takich potyczkach Rossoneri wywalczyli 30 punktów, notując dziewięć zwycięstw i trzy remis. Mediolańczycy tylko raz przegrali, gdy 20 listopada minionego roku ulegli Fiorentinie (3:4).

Azzurri są niepokonani w lidze włoskiej od ośmiu spotkań. Po raz ostatni w Serie A piłkarze Napoli z placu gry na tarczy schodzili 22 grudnia, gdy przegrali niespodziewanie ze Spezią (0:1). W kolejnych bojach zanotowali pięć zwycięstw i trzy remisy. Ostatnio w pokonanym polu pozostawili Lazio (2:1).

Drużyna Stefano Pioliego jest natomiast bez porażki od pięciu spotkań. W tym czasie Rossoneri zaliczyli dwa zwycięstwa i trzy remisy. Milan okazał się lepszy od Interu (2:1) i Sampdorii (1:0). Podziały punktów notował z kolei w potyczkach z: Juventusem (0:0), Salernitaną (2:2) i Udinese Calcio (1:1).

SSC Napoli – AC Milan, historia

W pięciu ostatnich konfrontacjach między obiema drużynami Napoli było górą dwukrotnie, jedno starcie wygrał Milan i w dwóch bojach miał miejsce remis. Po raz ostatni obie ekipy grały ze sobą 19 grudnia 2022 roku. Wówczas szalę zwycięstwa na swoją stronę przechylili Azzurri, zwyciężając 1:0 po trafieniu Eljifa Elmasa.

SSC Napoli – AC Milan, kursy bukmacherów

Kurs na zwycięstwo zespołu Stefano Pioliego w Fortuna zakłady bukmacherskie wynosi 3,65. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka do 600 zł.

SSC Napoli – AC Milan, transmisja meczu

Niedzielne starcie Serie A będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Napoli – Milan transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie Eleven Sports 1. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:45.

