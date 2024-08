Spartak Trnawa – Wisła Kraków: typy, kursy, zapowiedź (08.08.2024)

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Igor Sapała

Spartak – Wisła: typy bukmacherskie

Wisła Kraków przed tygodniem doznała kompromitującej porażki na wyjeździe z Rapidem Wiedeń. Skutkiem przegranego dwumeczu jest spadek do rozgrywek Ligi Konferencji. Pierwszym rywalem podopiecznych Kazimierza Moskala będzie Spartak Trnawa i to Słowacy będą zdecydowanym faworytem rywalizacji. Biorąc pod uwagę ostatnie wyniki Białej Gwiazdy, trudno przewidzieć, aby Wisła wróciła do Polski ze zwycięstwem. Natomiast ciekawą opcją będzie tutaj typ, że Wisła strzeli gola. Krakowski zespół do tej pory w pięciu z sześciu spotkań strzelał minimum jedną bramkę. W starciu z wyżej notowanym rywalem na pewno będą chcieli raz jeszcze pokonać bramkarza rywali. Mój typ: Wisła strzeli minimum jednego gola.

Spartak – Wisła: ostatnie wyniki

Gospodarze w poprzedniej rundzie eliminacji Ligi Konferencji pokonali w dwumeczu Sarajewo (0:0 i 3:0). Natomiast w lidze Spartak rozpoczął sezon od dwóch bezbramkowych remisów. Najpierw podzielili się punktami u siebie w rywalizacji z Trencinem, a następnie zremisowali z zespołem Michalovce. Po 2. kolejkach zajmują 6. miejsce w tabeli z dorobkiem dwóch punktów.

Wisła Kraków nie rozpoczęła sezonu tak, jakby tego oczekiwała. Choć w pierwszych trzech meczach w europejskich pucharach Biała Gwiazda zaprezentowała się dobrze, tak w lidze wyniki są dalekie od oczekiwań. Na start zremisowali (0:0) z Polonią Warszawa, a następnie grając w osłabieniu, przegrali (1:2) ze Zniczem Pruszków. Natomiast ostatni dwumecz w Lidze Europy zakończył się dwiema porażkami z Rapidem Wiedeń (1:2 i 1:6).

Spartak – Wisła: historia

To będzie pierwsze w historii spotkanie bezpośrednie pomiędzy Spartakiem Trnawa a Wisłą Kraków.

Spartak – Wisła: kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem nie tylko czwartkowego meczu, ale również całego dwumeczu będzie Spartak Trnawa. Bukmacherzy na kurs słowackiego zespołu oferują kurs ok. 1.54, zaś wygraną Wisły Kraków można postawić z kursem ok. 5.40. Remis w tym starciu oszacowano ze współczynnikiem ok. 4.20.

Spartak – Wisła: kto wygra?

Spartak – Wisła: przewidywane składy

Przed startem 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji trener Kazimierz Moskal zdecydował się na zmiany w kadrze zgłoszonej do występów w europejskich pucharach. W związku z kontuzją z listy skreślony został Joseph Colley. Natomiast uprawnieni do gry w Lidze Konferencji zostali Frederico Duarte i Tamas Kiss.

Wyjściowa jedenastka Wisły Kraków na mecz ze Spartakiem nie będzie zaskoczeniem. Między słupkami tradycyjnie stanie Chichkan, zaś przed nim w obronie zagrają Kiakos, Uryga, Jaroch i Mikulec. Duet defensywnych pomocników stworzą Marc Carbo i Igor Sapała. Natomiast w ofensywie operować będzie Angel Baena, Angel Rodado, Olivier Sukiennicki i na szpicy Łukasz Zwoliński.

Spartak: Frelih – Holik, Kosa, Twardzik, Miković – Bainović, Prochazka, Zeljkovic, Azango – Duris, Hugo Ahl

Wisła: Chichkan – Kiakos, Uryga, Jaroch, Mikulec – Carbo, Sapała – Baena, Rodado, Sukiennicki – Zwoliński

Spartak – Wisła: transmisja meczu

Pierwszy mecz 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji pomiędzy Spartakiem Trnawa a Wisłą Kraków odbędzie się w czwartek (8 sierpnia). Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na kanałach Polsat Sport 3 oraz Polsat Sport Premium 4. Początek rywalizacji o godzinie 20:30.

