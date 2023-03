Pressfocus Na zdjęciu: Eric Dier

St. Mary’s Stadium Premier League Southampton Tottenham 4.60 3.70 1.82 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 marca 2023 15:19 .

Southampton – Tottenham Hotspur: typy i przewidywania

Za wyraźnego faworyta do wygrania sobotniego meczu uchodzi Tottenham, który ma jednak niemałe problemy z grą na wyjeździe. Londyńczycy przegrali cztery kolejne spotkania w delegacji. Southampton przed własną publicznością także nie imponuje formą. Mimo tego sądzimy, że Święci sprawią niespodziankę w rywalizacji z drużyną Antonio Conte.

Southampton – Tottenham Hotspur: sytuacja kadrowa

Ruben Selles nie będzie miał do dyspozycji trzech zawodników. Problemy zdrowotne mają: Juan Larios, Valentino Livramento oraz Ainsley Maitland-Niles.

Antonio Conte przy ustalaniu składu musi pominąć cztery nazwiska. Uraczy leczą: Hugo Lloris, Rodrigo Bentancur, Yves Bissouma, a także Ryan Sessegnon.

Southampton – Tottenham Hotspur: ostatnie wyniki

W ostatnich dniach piłkarze Southampton odrobili ligowe zaległości. Święci zmierzyli się na własnym obiekcie z Brentford, które do domu wróciło w dobrym nastroju. Wygrało bowiem 2:0. Wcześniej Ruben Selles miał powody do zadowolenia, ponieważ jego zespół zremisował z Manchesterem United oraz pokonał Leicester City.

Marzec nie jest udany dla Tottenhamu. Koguty pożegnały się z Pucharem Anglii po porażce z Sheffield United. Londyńczycy pożegnali się też Ligą Mistrzów po rywalizacji z Milanem. W Premier League gracze Antonio Conte ulegli Wolverhampton oraz pokonali Nottingham Forest.

Southampton – Tottenham Hotspur: historia

Po raz ostatni kluby te rywalizowały ze sobą w sierpniu ubiegłego roku na stadionie w Londynie. Tottenham rozbił wówczas Southampton 4:1.

Southampton – Tottenham Hotspur: kursy bukmacherów

Jeśli masz przeczucie, co do wyniku albo awansu jednej z drużyn, ale nie nie chcesz ryzykować to bukmacher STS przygotował wspaniałą ofertę dla nowych klientów. Zarejestruj nowe konto z kodem promocyjnym STS GOAL i skorzystaj z zakładu bez ryzyka do 100 zł, a także odbierz bonus od pierwszej wpłaty.

Southampton – Tottenham Hotspur: kto wygra mecz?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Southampton 0% Remis 0% Wygrana Tottenhamu 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Southampton

Remis

Wygrana Tottenhamu

Southampton – Tottenham Hotspur: przewidywane składy

Southampton: Bazunu; Bree, Bednarek, Bella-Kotchap, Perraud; Ward-Prowse, Lavia; Walcott, Alcaraz, Sulemana; Onuachu

Tottenham: Forster; Romero, Dier, Lenglet; Porro, Hojbjerg, Skipp, Davies; Richarlison, Kane, Son

Southampton – Tottenham Hotspur: transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w sobotę 18 marca. Początek meczu o godzinie 16:00. Transmisja dostępna będzie w Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.