Southampton – Manchester United: typy, kursy, zapowiedź (27.08.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Jadon Sancho

Southampton – Manchester United: typy i kursy na mecz Premier League. Podbudowane ostatnim zwycięstwem nad Liverpoolem Czerwone Diabły zagrają w sobotnie popołudnie o kolejną pełną pulę. Do meczu ze Świętymi przystąpią w roli faworyta.

St. Mary’s Stadium Premier League Southampton Manchester United 4.20 4.00 1.83 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 sierpnia 2022 19:17 .

Southampton – Manchester United, typy i przewidywania

Manchester United będzie chciał w sobotnie popołudnie udowodnić, że początek sezonu był tylko wypadkiem przy pracy, a prawdziwą wartość drużyny kibice obejrzeli w wygranym meczu z Liverpoolem. Jeżeli Czerwone Diabły zagrają na podobnym poziomie powinny w spotkaniu przeciwko Southampton sięgnąć po pełną pulę. My w tym meczu skłaniamy się ku zakładowi na wygraną gości, ale z podpórką w postaci remisu, dokładając do tego typ na przynajmniej dwa gole. Nasz typ: podwójna szansa: X2 i powyżej 1,5 bramki

Superbet 1.45 podwójna szansa: X2 i powyżej 1,5 bramki Zagraj!

Southampton – Manchester United, sytuacja kadrowa

Wydarzeniem sobotniego spotkania może być debiut w barwach Manchesteru United sprowadzonego z Realu Madryt Casemiro. Brazylijczyk jest gotowy do gry i niewykluczone, że menedżer Erik ten Hag postawi na niego od pierwszej minuty. Wszystko wskazuje również na to, że kolejne spotkanie na ławce rezerwowych rozpoczną Cristiano Ronaldo, Harry Maguire i Luke Shaw. Na pewno na murawie nie zobaczymy Anthony’ego Martiala, Facundo Pellistriego i Brandona Williamsa.

W zespole Świętych z powodu poważnej kontuzji nie wystąpi Valentino Livramento, ale do kadry meczowej wraca Romain Perraud. Na ławce rezerwowych prawdopodobnie zasiądzie Jan Bednarek.

Southampton – Manchester United, ostatnie wyniki

Czerwone Diabły sezon rozpoczęły fatalnie, doznając dwóch porażek z teoretycznie słabszymi rywalami – 1:2 z Brighton i 0:4 z Brentfordem. Fani Manchesteru United wierzą jednak, że punktem zwrotnym dla ich drużyny będzie ostatni pojedynek z Liverpoolem. Podopieczni Erika ten Haga w ostatni poniedziałek stanęli na wysokości zadania i pokonali 2:1 The Reds na Old Trafford. Teraz będą chcieli potwierdzić, że nie był to jednorazowy wyskok.

Southampton po trzech ligowych spotkaniach ma na koncie cztery punkty. Święci sezon rozpoczęli od wysokiej porażki 1:4 z Tottenhamem Hotspur, by następnie zremisował 2:2 z Leeds United i pokonać 2:1 na wyjeździe Leicester City. W tym tygodniu drużyna Ralpha Hassenhuttla awansowała również do kolejnej rundy Carabao Cup, pokonując 3:0 w wyjazdowym meczu Cambridge United.

Southampton – Manchester United, historia

Southampton ostatnie zwycięstwo nad Manchesterem United odniosło w 2016 roku, ale w ostatnich latach było niewygodnym dla niego rywalem. Drużyna z Old Trafford z 12 ostatnich ligowych pojedynków wygrała tylko pięć. Pozostałe siedem spotkań zakończyło się podziałem punktów. W poprzednim sezonie obie konfrontacje tych jedenastek zakończyły się remisami 1:1.

Southampton – Manchester United, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają wątpliwości i w roli faworyta sobotniego spotkania stawiają Manchester United. Kursy na wygraną Czerwonych Diabłów oscylują w okolicy 1.80. Przy okazji tego meczu warto skorzystać z oferowanego przez Superbet darmowego zakładu o wartości 34 zł. Aby go uzyskać wystarczy zarejestrować konto podając Superbet kod promocyjny GOAL.

Southampton – Manchester United, przewidywane składy

Southampton: Bazunu – Walker-Peters, Bella-Kotchap, Salisu, Djenepo – Ward-Prowse, Lavia – Aribo, Elyounoussi, A. Armstrong – Adams

Man Utd: De Gea – Dalot, Varane, L. Martinez, Malacia – Fernandes, Casemiro, Eriksen – Sancho, Rashford, Elanga

Southampton – Manchester United, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie na St. Mary’s Stadium, które rozpocznie się o godzinie 13:30, będzie można obejrzeć “na żywo” za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Mecz skomentują Piotr Domagała i Michał Gutka.

Tydzień bez ryzyka do 1300zł + darmowy zakład 34zł Atrakcyjne promocje dla nowych klientów z kodem GOAL Idź do Superbet +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.