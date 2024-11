Real Sociedad – Ajax Amsterdam: typy, kursy, zapowiedź (28.11.2024)

Real Sociedad - Ajax Amsterdam: typy i kursy na mecz 5. kolejki rozgrywek Ligi Europy. Erreala w nadchodzącym spotkaniu zmierzy się z ekipą Francesco Fariolego. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w czwartek (28 listopada) o godzinie 21:00.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Francesco Farioli

Real Sociedad Ajax Amsterdam Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 listopada 2024 22:23 .

Sociedad – Ajax, typy bukmacherskie

W najbliższy czwartek zostaną rozegrane spotkania w ramach 5. kolejki rozgrywek Ligi Europy. W jednym z najciekawiej zapowiadających się meczów Real Sociedad przed własną publicznością podejmie Ajax Amsterdam. Będzie to starcie drużyn, które dotychczas zgoła inaczej prezentowały się w europejskich pucharach. Hiszpanie głównie zawodzą, przez co obecnie znajdują się w dolnej części tabeli. Podopieczni Francesco Fariolego natomiast zajmują pozycję wicelidera. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle emocjonująco. A ja uważam, że ostatecznie triumf zgarnie drużyna gości. Mój typ: wygrana Ajaxu Amsterdam

Sociedad – Ajax, ostatnie wyniki

Real Sociedad obecnie prezentuje całkiem dobrą formą. Erreala w pięciu ostatnich spotkaniach odniosła trzy zwycięstwa (2:0 z Sevillą, 1:0 z FC Barceloną oraz 5:0 z Jove Espanol w Pucharze Hiszpanii), a także poniosła dwie porażki (1:2 z Viktorią Pilzno i 0:1 z Athletikiem Bilbao).

Ajax Amsterdam natomiast może się pochwalić zdecydowanie lepszym bilansem pięciu ostatnich spotkań. Holendrzy w tym czasie odnieśli cztery zwycięstwa (2:0 z Feyenoordem Rotterdam, 3:2 z PSV Eindhoven, 5:0 z Maccabi Tel Aviv w Lidze Europy oraz 2:0 z PEC Zwolle), a także zanotowali jeden remis (2:2 z Twente Enschede).

Sociedad – Ajax, historia

Między tymi klubami doszło do jednego starcia w historii. W 2014 roku odbyło się spotkanie Real Sociedad – Ajax Amsterdam w przedsezonowym meczu towarzyskim. Wówczas lepsi okazali się Holendrzy, którzy zwyciężyli 3:1.

Sociedad – Ajax, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem czwartkowej rywalizacji jest Real Sociedad. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.98. W przypadku zwycięstwa Ajaxu Amsterdam natomiast oscyluje w okolicach 3.60. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą wspomnianego bukmachera STS. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Real Sociedad Ajax Amsterdam 1.92 3.40 3.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 listopada 2024 22:23 .

Sociedad – Ajax, kto wygra?

Sociedad – Ajax, przewidywane składy

Real Sociedad Imanol Alguacil Ajax Amsterdam Francesco Farioli Real Sociedad Imanol Alguacil 4-2-3-1 Przewidywany skład Ajax Amsterdam Francesco Farioli Rezerwowi 6 Aritz Elustondo 7 Ander Barrenetxea 12 Javier López Carballo 13 Unai Marrero 16 Jon Ander Olasagasti 17 Sergio Gomez 19 Sadiq Umar 20 Jon Pacheco 22 Beñat Turrientes 25 Jon Magunazelaia 28 Pablo Marín 31 Jon Martín 37 Aitor Fraga 3 Anton Gaaei 5 Owen Wijndal 10 Chuba Akpom 12 Jay Gorter 13 Ahmetcan Kaplan 24 Daniele Rugani 29 Christian Rasmussen 38 Kristian Hlynsson 40 Diant Ramaj 49 Jaydon Banel

Sociedad – Ajax, transmisja

Spotkanie Realu Sociedad z Ajaxem Amsterdam nie będzie transmitowane w polskiej telewizji.

