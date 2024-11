fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Tammy Abraham

Slovan – AC Milan: typy bukmacherskie

Obie ekipy przystąpią do wtorkowej rywalizacji po remisach w ligowych zmaganiach. Slovan podzielił się punktami z Kosicami (1:1). AC Milan natomiast zremisował w hicie z Juventusem (0:0). Zatem na Tehelnym Polu obie ekipy powalczą o powrót na zwycięski szlak. Gospodarze podejdą do rywalizacji z wyzwaniem zatrzymania Tammy’ego Abrahama i Rafaela Leao. Włoska ekipa w trakcie trwającej kampanii Ligi Mistrzów zaczęła zmagania od dwóch porażek. Wróciła jednak na zwycięski szlak w starciu z Realem Madryt. Przed startem rywalizacji ciekawe jest z kolei to, że słowacki zespół brał udział w 11 z ostatnich 15 spotkań, w którym obie drużyny zdobywały bramki. To może być zatem ciekawe rozwiązanie przy okazji tworzenia kuponu na wtorek. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Slovan – AC Milan: ostatnie wyniki

Ekipa dowodzona przez Vladimira Weissa przystąpi do potyczki, będąc czerwoną latarnią w tabeli. Jak na razie w czterech występach Slovan zaliczył cztery porażki. W roli gościa przegrywał kolejno z Celtikiem (1:5) i Gironą (0:2). Na swoim stadionie słowacki zespół uległ natomiast Man City (0:4) i Dinamo Zagrzeb (1:4).

Tymczasem przedstawiciel Serie A aktualnie ma na swoim koncie sześć oczek. AC Milan wygrał dwa spotkania i dwa razy przegrał. Po przegranych spotkaniach z Liverpoolem (1:3) i Bayerem Leverkusen (0:1) mediolański zespół otrząsnął się w starciu z Club Brugge (3:1), a drugie z rzędu zwycięstwo w Lidze Mistrzów zanotował przeciwko Królewskim (3:1).

Slovan – AC Milan: historia

Obie ekipy miały okazję rywalizować ze sobą w przeszłości. Miało to miejsce w 1992 roku. Odbyły się wtedy dwa starcia w elitarnych rozgrywkach. Milan był góra w obu potyczkach (4:0 i 1:0).

Slovan – AC Milan: kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną AC Milan kształtuje się w wysokości 1.20-1.22. Remis oszacowano na 6.20-7.10. Z kolei opcję na ewentualne zwycięstwo Slovana Bratysława wyceniono na 11.00-13.00. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL, możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Slovan – AC Milan: kto wygra?

Slovan – AC Milan: przewidywane składy

Gospodarze podejdą do potyczki bez takich zawodników jak Adler Da Silva czy Sharani Zuberu. Gorzej wygląda sytuacja kadrowa ekipy z Włoch. U gości z Mediolanu nie będą mogli wystąpić kolejno: Alessandro Florenzi, Ismael Bennacer, Luka Jović czy Emerson Royal.

Slovan Bratysława Vladimír Weiss AC Milan Paulo Fonseca Slovan Bratysława Vladimír Weiss 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład AC Milan Paulo Fonseca Rezerwowi 4 Guram Kashia 8 Elvis Isaac 17 Jurij Medvedev 20 Alen Mustafic 21 Robert Mak 25 Lukas Pauschek 26 Artur Gajdos 27 Matus Vojtko 31 Martin Trnovský 35 Adam Hrdina 88 Kyriakos Savvidis 93 Idjessi Metsoko 8 Ruben Loftus-Cheek 17 Noah Okafor 18 Kevin Zeroli 22 Emerson Royal 23 Fikayo Tomori 42 Filippo Terracciano 46 Matteo Gabbia 57 Marco Sportiello 73 Francesco Camarda 80 Yunus Musah 96 Lorenzo Torriani

Slovan – AC Milan: transmisja meczu

Wtorkowe spotkanie będzie do obejrzenia nie tylko w tradycyjnej telewizji, ale również w internecie. Transmisję ze spotkania Slovan Bratysława – AC Milan będzie można zobaczyć na antenie CANAL+ Extra 2. Ponadto dostęp do meczu zapewni platforma CANAL+ online, z której użytkownicy mogą korzystać nie tylko na urządzeniach mobilnych, ale też na Smart TV. Rywalizacja zacznie się o godzinie 18:45. Mecz skomentują Marcin Rosłoń i Tomasz Lipiński.

