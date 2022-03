Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Śląska

W niedzielę za sterami Wojskowych z Wrocławia zadebiutuje Piotr Tworek. Mecz Śląsk – Radomiak będzie drugą rywalizacją tego dnia. Obie ekipy notują ostatnio przeciętne wyniki, więc ostateczny rezultat to jedna wielka niewiadoma. Sprawdź zapowiedź tego spotkania 25. kolejki PKO Ekstraklasy.

Stadion Miejski, Wroclaw Ekstraklasa Śląsk Wrocław Radomiak 2.68 3.22 2.88 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 marca 2022 15:05 .

Śląsk Wrocław – Radomiak Radom, typy i przewidywania

Jacek Magiera zdążył poprowadzić Śląsk w pięciu spotkaniach na wiosnę. Wówczas jego podopieczni byli w stanie strzelić tylko dwa gole, nie odnosząc przy tym żadnego zwycięstwa. Radomiak jest nieco wyżej w tabeli, ale ostatnio zaczął grać w kratkę.

Uważamy, że Piotr Tworek nie podejmie wielkiego ryzyka na początku swojej przygody w klubie. Nasza redakcja spodziewa się wyrównanego starcia. Stąd też stawiamy na maksymalnie dwa gole do ostatniego gwizdka sędziego.

Śląsk Wrocław – Radomiak Radom, sytuacja kadrowa

W ekipie Wojskowych wszyscy piłkarze są do dyspozycji trenera. Natomiast Radomiak zjawi się we Wrocławiu bez Nascimento.

Śląsk Wrocław – Radomiak Radom, ostatnie wyniki

Magiera wyleciał z klubu, bo zespół prezentował się fatalnie na boiskach Ekstraklasy. Dwa punkty i dwa gole, tyle udało się wywalczyć w ostatnich pięciu spotkaniach, przez co dziś Śląsk nie może być do końca pewny utrzymania. W dwóch poprzednich kolejkach gospodarze bezbramkowo zremisowali z Zagłębiem i ulegli Legii (0:1).

Tymczasem Radomiak zaskoczył postawą w pierwszej części sezonu. Runda wiosenna nie jest już tak udana w wykonaniu beniaminka, ale i tak nie ma powodów do niepokoju. Dalej jest szatna na podium, chociaż żeby do tego doszło, trzeba wrócić do regularnego punktowania, a tydzień temu trzeba było uznać wyższość Pogoni (0:4).

Śląsk Wrocław – Radomiak Radom, historia

Co ciekawe, jak dotąd obie ekipy mierzyły się tylko trzy razy. Bilans pojedynków bezpośrednich przemawia na korzyść Radomiaka, który jak dotąd nie zaznał porażki przeciwko Śląsku Wrocław. Natomiast jesienią mecz w Radomiu zakończył się wynikiem (1:1).

Śląsk Wrocław – Radomiak Radom, kursy bukmacherskie

Śląsk Wrocław – Radomiak Radom, przewidywane składy

Śląsk: Szromnik – Stiglec, Verdasca, Golla, Janasik – Schwarz, Mączyński, Pich, Zylla, Jastrzembski – Exposito

Radomiak: Majchrowicz – Jakubik, Raphaerl, Cichocki, Abramowicz – Machado, Łukasik, Luizao, Leandro -Rondon, Angielski

Śląsk Wrocław – Radomiak Radom, transmisja meczu

Transmisję meczu “na żywo” przeprowadzi Canal+ Sport. Te spotkanie obejrzycie również w Internecie, dzięki platformie Canalplus.com.

