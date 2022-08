Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Śląska Wrocław

Śląsk Wrocław – Cracovia: typy i kursy na mecz Ekstraklasy. Po świetnym starcie w sezon Cracovia wyhamowała nieco, ale mimo to piąte miejsce w tabeli ligowej należy traktować na tym etapie jako naprawdę solidny wynik.

Stadion Miejski, Wroclaw Ekstraklasa Śląsk Wrocław Cracovia 2.72 3.35 2.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 sierpnia 2022 20:00 .

Śląsk Wrocław – Cracovia, typy i przewidywania

Po trzech kolejnych zwycięstwach Cracovia straciła nieco animuszu, czego efektem są dwie kolejne ligowe porażki. Zdecydowanie zaciął się atak Pasów, ponieważ drużyna w dwóch kolejnych meczach przeciwko Stali Mielec i Piastowi Gliwice nie była w stanie strzelił nawet jednego gola. Przede wszystkim było to spowodowane nieco gorszymi występami Patryka Makucha, który dopiero zaznajamia się z grą Cracovii. 23-latek potrzebuje jeszcze nieco więcej czasu na odpowiednie zgranie z kolegami z formacji ataku, ale jesteśmy przekonani, że z meczu na mecz będzie to wyglądało coraz lepiej.

Śląsk Wrocław przyzwyczaił nas w ostatnich sezonach do dość nierównej dyspozycji i nie inaczej jest w tym sezonie. Wciąż największą bolączką jest indolencja w ofensywie – w pięciu meczach Wojskowi strzelili tylko cztery bramki. Pochwalić można na pewno defensywę, która już w trzech meczach tego sezonu zapewniła czyste konto. Duża w tym również zasługa Michała Szromnika. 29-latek wielokrotnie w tym sezonie powstrzymywał groźne strzały rywali, a w meczu z Widzewem obronił nawet rzut karny, dzięki czemu Śląsk zremisował z Widzewem 0:0. Wobec dobrej dyspozycji defensorów Cracovii nie spodziewamy się w piątek zbyt wielu bramek w meczu na Tarczyński Arena. Nasz typ: Poniżej 2.5 gola.

Śląsk Wrocław – Cracovia, ostatnie wyniki

Jak już wspomnieliśmy, po świetnym początku sezonu Cracovia obniżyła loty i ostatnie dwa mecze zakończyły się porażkami. Kibice mogą czuć się wyjątkowo sfrustrowani przegraną z Piastem Gliwice. Dla rywali była to nie tylko pierwsza wygrana, ale również bramka w tym sezonie. Pasy miały swoje okazje, ale nie udało im się odpowiednio ich spożytkować. Podobnie było w Mielcu, gdzie to goście mieli przewagę i wykreowali sobie więcej dogodnych sytuacji strzeleckich.

Śląsk w tym sezonie ligowym paradoksalnie wygrywa z najsilniejszymi i przegrywa ze słabszymi. Jedyne dwa zwycięstwa Wojskowi odnieśli kolejno nad Pogonią Szczecin i Lechem Poznań, czyli trzecią i pierwszą drużyną ubiegłego sezonu. W spotkaniu z Kolejorzem dopisało im mocno szczęście. Lech miał mnóstwo okazji, ale przez problemy z wykończeniem i dobrą dyspozycję bloku defensywnego ekipy z Wrocławia, udało się wywieźć z Poznania 3 punkty.

Śląsk Wrocław – Cracovia, sytuacja kadrowa

W meczu z Cracovią zabraknie kilku piłkarzy Wojskowych, ale nie są to na szczęście dla trenera Ivana Djurdevicia istotne braki. Nie obejrzymy w akcji na pewno Leszczyńskiego, Bukowskiego i Rzuchowskiego. Żaden z nich nie odgrywał jednak w ostatnim czasie ważnej roli w drużynie. Mniej braków po stronie Cracovii, ponieważ nie zagra na pewno jedynie Patryk Zaucha.

Śląsk Wrocław – Cracovia, historia

W ubiegłym sezonie obie drużyny zanotowały po jednym zwycięstwie w bezpośrednim meczu i co ciekawe były to zwycięstwa na wyjazdach. Ogółem częściej to piłkarze z Wrocławia byli górą w rywalizacji z Pasami. Patrząc po ostatnich pięciu spotkaniach, trzy z nich wygrał Śląsk i tylko jedno Cracovia. Często jednak statystyki swoje, a piłkarze na boisku swoje.

Śląsk Wrocław – Cracovia, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy minimalnie większe szanse na zwycięstwo w tym spotkaniu dają gospodarzom. Kurs na ich wygraną wynosi ok. 2.70 przy 2.90 na Cracovię. Przede wszystkim na korzyść Śląska przemawia atut gry na własnym stadionie. Typ na remis to między 3.25, a 3.40.

Śląsk Wrocław – Cracovia, przewidywane składy

Śląsk: Szromnik – Victor Garcia, Gretarsson, Poprawa, Janasik – Olsen, Schwarz, Yeboah, Caye Quintana, Samiec-Talar – Exposito

Cracovia: Niemczycki – Rapa, Jugas, Ghita – Kakabadze, Loshaj, Hebo, Pestka – Rakoczy, Makuch, Myszor

Śląsk Wrocław – Cracovia, transmisja

Spotkanie obejrzycie na antenie CANAL+Sport i CANAL+Sport 3. Początek w sobotę 20 sierpnia o godzinie 17:30. Mecz dostępny będzie także w usłudze CANAL+online. Pakiet wszystkich kanałów w standardowej ofercie kosztuje 45 zł miesięcznie. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony możecie wykupić 6-miesięczny dostęp. Dzięki temu zaoszczędzicie aż 72 zł (płacąc tylko 192 zł zamiast 270 zł).

