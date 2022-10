Śląsk – Warta: typy, kursy, zapowiedź (03.10.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Warta Poznań

Po przerwie reprezentacyjnej wróciliśmy do ligowego grania. W poniedziałek na zakończenie 11. kolejki Ekstraklasy Śląsk Wrocław podejmie na własnym terenie Wartę Poznań. Obie ekipy zawodzą na początku tego sezonu i wygląda na to, że czeka ich walka o utrzymanie w elicie. Poznaniacy nie wygrali od czterech spotkań, natomiast gospodarze najbliższej rywalizacji mają za sobą dwa meczu bez porażki. Początek starcia we Wrocławiu o godzinie 19. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Śląsk Wrocław Warta Poznań 2.40 3.25 3.15

Śląsk – Warta, typy i przewidywania

Przed sezonem obie drużyny wymieniano wśród kandydatów do spadku z Ekstraklasy. Początek rozgrywek pokazał, że zarówno Śląsk Wrocław, jak i Warta Poznań nie mają wystarczająco jakości w swoich kadrach, aby skutecznie rywalizować z najlepszymi. Poznaniacy przystąpią do poniedziałkowego starcia w roli gości, co jest dla nich bardzo dobrą wiadomością. Wspólnie z Zagłębiem Lubin i Widzewem Łódź Warta jest najlepiej punktującą ekipą na wyjazdach, zaś na własnym terenie radzi sobie beznadziejnie. Podopieczni trenera Dawida Szulczka chcą zakończyć serię czterech kolejnych meczów bez porażki, a w poniedziałek będzie do tego bardzo dobra okazja. Nasz typ – wygrana Warty.

Śląsk – Warta, sytuacja kadrowa

Śląsk Wrocław nie będzie mógł w poniedziałek skorzystać z kontuzjowanych Michała Rzuchowskiego oraz Petra Schwarza, zaś występ Konrada Poprawy stoi pod znakiem zapytania. Po stronie Warty Poznań we Wrocławiu na pewno nie zagrają Jakub Kiełb i Bartosz Kieliba.

Śląsk – Warta, ostatnie wyniki

Śląsk Wrocław w dziesięciu meczach uzbierał 13 punktów, natomiast Warta Poznań ma ich 11 i zajmuje miejsce w strefie spadkowej. W poprzedniej kolejce wrocławianie zremisowali z Piastem Gliwice 1-1, a wcześniej pokonali Lechię Gdańsk 2-1. W ostatnich pięciu meczach Śląsk uznawał wyższość Stali Mielec oraz Rakowa Częstochowa.

Warta ma za sobą trzy kolejne ligowe mecze bez zwycięstwa. Przed przerwą reprezentacyjną uległa w derbach Poznania z Lechem 0-1, a wcześniej remisowała z Zagłębiem Lubin (2-2) oraz Lechią Gdańsk (0-0). Po raz ostatni Zielono-Biali wygrali z GKS-em Jastrzębie w Pucharze Polski.

Śląsk – Warta, historia

Z ostatnich pięciu bezpośrednich spotkań Śląsk Wrocław wygrywał trzykrotnie, natomiast Warta Poznań triumfowała raz. W poprzednim sezonie jesienią padł remis 2-2, natomiast w rundzie rewanżowej poznaniacy zwyciężyli 2-1.

Śląsk – Warta, kursy bukmacherskie

Faworytem w oczach bukmacherów jest Śląsk Wrocław, a kurs na jego zwycięstwo wynosi pomiędzy 2,35 a 2,40. W przypadku wygranej Warty Poznań jest to nawet 3,15.

Śląsk – Warta, przewidywane składy

Śląsk Wrocław: Szromnik, Konczkowski, Verdasca, Gretarsson, Janasik, Olsen, Borys, Yeboah, Leiva, Garcia, Exposito

Warta Poznań: Lis, Stavropoulos, Szymonowicz, Ivanov, Grzesik, Kupczak, Maenpaa, Matuszewski, Żurawski, Miguel, Zrel’ak

Śląsk – Warta, transmisja meczu

Rozjemcą poniedziałkowego starcia będzie Łukasz Szczech. Jego pierwszy gwizdek zabrzmi o godzinie 19. Mecz Śląska Wrocław z Wartą Poznań będzie transmitowany w polskiej telewizji na CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Istnieje również możliwość obejrzenia spotkania dzięki usłudze CANAL+ online.