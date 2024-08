fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Śląska Wrocław

Śląsk – Legia: typy bukmacherskie

Śląsk Wrocław i Legia Warszawa to dwie ekipy, które dzieli przepaść w ligowej tabeli. Drużyna Jacka Magiery jak dotąd uzbierała trzy punkty. Z kolei siedem oczek więcej mają 15-krotni mistrzowie Polski. Mimo wszystko niedzielna konfrontacja jest postrzegana jako jeden z hitów szóstej serii gier. Wrocławski zespół brał udział w dziewięciu z ostatnich 10 spotkań, gdy obie ekipy zdobywały bramki. Można zatem przemyśleć takie rozwiązanie przy okazji tworzenia kuponu na niedzielę. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Śląsk – Legia: ostatnie wyniki

Zespół Jacka Magiery przystąpi do niedzielnej potyczki po remisie z Koroną Kielce (1:1). Śląsk jednocześnie ma na swoim koncie trzy spotkania bez porażki, licząc też występy na europejskiej scenie.

W roli gospodarza WKS nie przegrał w oficjalnych spotkaniach od 27 kwietnia. Uległ wówczas Ruchowi Chorzów (2:3). W kolejnych sześciu meczach wrocławianie zaliczyli cztery zwycięstwa i dwa remisy.

Drużyna Goncalo Feio ma natomiast za sobą wygrane starcie w ramach eliminacji Ligi Konferencji. Legia pokonała Dritę (2:0), mimo że poziom gry stołecznej drużyny na zachwycał. Wcześniej ekipa z siedzibą przy ulicy Łazienkowskiej pokonała natomiast Radomiak (4:1).

Legioniści w roli gościa są bez porażki od czterech meczów. Zaliczyli w nich trzy zwycięstwa i remis. W pokonanym polu Legia zostawiła między innymi Broendby (3:2).

Śląsk – Legia: historia

W ostatnim starciu między oboma zespołami miał miejsce remis (0:0). Ogólnie w pięciu ostatnich spotkaniach między Śląskiem a Legią dwa razy górą byli warszawianie, raz wrocławski zespół i w dwóch spotkaniach miał miejsce remis.

Śląsk – Legia: kursy bukmacherskie

Goście są uważani za faworyta niedzielnej konfrontacji według ekspertów bukmacherskich. Typ na wygraną Legii wynosi 2.25. Remis wyceniono na 3.25-3.40. Z kolei opcję na ewentualne zwycięstwo Śląska oszacowano na 3.20-3.30. Przy okazji meczu ekip Jacka Magiery i Goncalo Feio można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Superbet. Nasz kod bonusowy do Superbet to bonusy o łącznej wartości 3755 zł.

Śląsk – Legia, typ kibiców

Śląsk – Legia, przewidywane składy

WKS będzie musiał radzić sobie w niedzielny wieczór bez dwóch graczy. Wyłączeni z gry będą: Yegor Matsenko i Piotr Samiec-Talar. Z kolei w szeregach Wojskowych nie będą mogli wystąpić: Marco Burch, Juergen Elitim, Juergen Celhaka czy Jean-Pierre Nsame.

Śląsk: Leszczyński – Guercio, Petrow, Petkow, Żukowski, Schwarz, Cebula, Pokorny, Leiva, Ortiz, Musiolik

Legia: Tobiasz – Vinagre, Barcia, Ziółkowski, Augustyniak, Wszołek, Luquinhas, Goncalves, Morishita, Marc Gual, Kramer.

Śląsk – Legia, transmisja meczu

Na zakończenie niedzielnego grania w szóstej kolejce PKO BP Ekstraklasie odbędzie się spotkanie z udziałem Śląsk Wrocław i Legii Warszawa. Rywalizacja zacznie się o godzinie 20:15 i będzie emitowana na antenie CANAL+ Sport i CANAL+ Sport. Spotkanie skomentują Robert Skrzyński i Adam Szala. Mecz można również śledzić dzięki usłudze CANAL+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich starć Ekstraklasy, ale także do spotkań elitarnej Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok.

