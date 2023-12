Śląsk Wrocław – Korona Kielce: typy, kursy, zapowiedź (09.12.2023)

Śląsk Wrocław - Korona Kielce: typy i kursy na mecz 18. kolejki Ekstraklasy. Lider tabeli w nadchodzącym spotkaniu zmierzy się z zespołem zajmującym 14. miejsce. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji już w sobotę (9 grudnia) o godzinie 20:00.

PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Bejger

Śląsk Wrocław Korona Kielce Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 grudnia 2023 20:05 .

Śląsk – Korona, typy bukmacherskie

Śląsk Wrocław w sobotni wieczór podejmie na własnym boisku Koronę Kielce. Drużyna Jacka Magiery obecnie zajmuje fotel lidera w rozgrywkach Ekstraklasy. “Scyzoryki” natomiast w środku tygodnia sprawili ogromną niespodziankę, bowiem wyeliminowali z Pucharu Polski obrońców tytułu – Legię Warszawa. Ja spodziewam jednak jednostronnego pojedynku, w którym zwycięsko wyjdą “Wojskowi”. Mój typ: wygrana Śląska Wrocław

Śląsk – Korona, ostatnie wyniki

Śląsk Wrocław w tym sezonie prezentuje znakomitą formę i zasłużenie zajmuje pierwszą lokatę w Ekstraklasy. Pięć ostatnich ligowych spotkań podopiecznych Jacka Magiery zakończyło się trzema wygranymi (2:1 z ŁKS-em Łódź, 1:0 z Cracovią oraz 1:0 z Radomiakiem Radom), a także dwoma remisami (2:2 z Ruchem Chorzów i 1:1 z Rakowem Częstochowa).

Korona Kielce ma tylko punkt przewagi nad strefą spadkową. Piłkarze Kamila Kuzery w pięciu ostatnich spotkaniach zdołali odnieść jedno zwycięstwo (2:1 z Legią Warszawa w Pucharze Polski), zaliczyć trzy remisy (0:0 z Piastem Gliwice, 2:2 z Jagiellonią Białystok i 1:1 z Ruchem Chorzów), a także ponieśli jedną porażkę (0:1 z Lechem Poznań).

Śląsk – Korona, historia

W tym sezonie drużyny już miały okazje ze sobą rywalizować. W pierwszym spotkaniu rozgrywanym w Kielcach padł wynik 1:1. Wcześniejsze cztery potyczki Śląska z Koroną kończyły się jednym remisem, jedną wygraną wrocławian oraz dwoma zwycięstwami “Scyzoryków”.

Śląsk – Korona, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego starcia jest Śląsk Wrocław. Jeśli rozważasz typ na zwycięstwo piłkarzy Jacka Magiery, to kursy na takie zdarzenie wynoszą 2.25, podczas gdy na wygraną Korony Kielce sięgają nawet 3.30. Przy tej okazji zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Z naszym kodem promocyjnym: GOALPL, bukmacher proponuje nowym użytkownikom zakład bez ryzyka do 200 zł, jako bonus na start.

Śląsk – Korona, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

remisem

wygraną Korony

Śląsk – Korona, przewidywane składy

Śląsk Wrocław Jacek Magiera 4-1-4-1 Przewidywany skład 4-1-4-1 Przewidywany skład Korona Kielce Kamil Kuzera Śląsk Wrocław Jacek Magiera 4-1-4-1 Przewidywany skład 4-1-4-1 Przewidywany skład Korona Kielce Kamil Kuzera Rezerwowi ▼ 2 Aleksander Paluszek 7 Kenneth Zohore 10 Matías Nahuel 21 Patryk Szwedzik 23 Daniel Lukasik 26 Burak Ince 27 Martin Konczkowski 28 Michal Rzuchowski 31 Jakub Lutostanski 35 Kacper Trelowski 1 Konrad Forenc 5 Marius Briceag 6 Jacek Podgorski 10 Ronaldo Deaconu 13 Milosz Strzebonski 19 Jakub Konstantyn 20 Adrian Dalmau 94 Bartosz Kwiecien 98 Mateusz Czyzycki Śląsk Wrocław Jacek Magiera 4-1-4-1 Przewidywany skład 4-1-4-1 Przewidywany skład Korona Kielce Kamil Kuzera Śląsk Wrocław Jacek Magiera 4-1-4-1 Przewidywany skład 4-1-4-1 Przewidywany skład Korona Kielce Kamil Kuzera Rezerwowi ▼ 2 Aleksander Paluszek 7 Kenneth Zohore 10 Matías Nahuel 21 Patryk Szwedzik 23 Daniel Lukasik 26 Burak Ince 27 Martin Konczkowski 28 Michal Rzuchowski 31 Jakub Lutostanski 35 Kacper Trelowski 1 Konrad Forenc 5 Marius Briceag 6 Jacek Podgorski 10 Ronaldo Deaconu 13 Milosz Strzebonski 19 Jakub Konstantyn 20 Adrian Dalmau 94 Bartosz Kwiecien 98 Mateusz Czyzycki

Śląsk – Korona, transmisja meczu

Spotkanie Śląska Wrocław z Koroną Kielce transmitowane będzie na kanałach telewizyjnych Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 oraz Canal+ 4K Ultra. To starcie można zatem obejrzeć także przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ na cały rok z góry za 468 zł (39 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 54 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 180 zł. Początek meczu już w sobotę (9 grudnia) o godzinie 20:00.

