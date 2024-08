Skra Częstochowa – GKS Jastrzębie: typy, kursy, zapowiedź (31.08.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Dawid Pędziałek

Skra Częstochowa – GKS Jastrzębie: typy bukmacherskie

Skra Częstochowa rozpoczęła sezon 2024/2025 w Betclic 2. Lidze w wyjątkowo trudnej sytuacji. Klub zmagający się z poważnymi kłopotami finansowymi został ukarany przez PZPN odjęciem siedmiu punktów na starcie rozgrywek. Zespół prowadzony przez Dariusza Rolaka ma za sobą trudny start. Skra zdołała dotychczas odnieść tylko jedno zwycięstwo. Sześć porażek, które do tej pory zanotowali częstochowianie, sprawia, że drużyna plasuje się na ostatnim miejscu w tabeli.

Tymczasem GKS Jastrzębie jest w znacznie lepszej formie niż Skra. Zespół, choć nie uniknął kilku wpadek, obecnie plasuje się w środku tabeli z dorobkiem ośmiu punktów. Taka pozycja daje drużynie względny komfort. W kontekście nadchodzącego meczu z ostatnią w tabeli drużyna, można spodziewać się wyrównanego pojedynku. Oba zespoły będą miały swoje szanse, jednak patrząc na dotychczasową formę obu zespołów, możliwy jest scenariusz, w którym spotkanie zakończy się remisem. Mój typ: Remis.

Skra Częstochowa – GKS Jastrzębie: ostatnie wyniki

Częstochowianie po sześciu kolejkach Betclic 2. Ligi mają poważne problemy ze skutecznością. Skra zdobyła zaledwie trzy gole, co czyni ich najmniej efektywną drużyną w całej lidze. Sierpień okazał się szczególnie trudnym miesiącem dla zespołu Dariusza Rolaka, który zanotował trzy porażki. Skra przegrała kolejno z Hutnikiem Kraków (1:4), Pogonią Grodzisk Mazowiecki (0:2) oraz Podbeskidziem Bielsko-Biała (0:3). Jedynym pozytywnym akcentem w tym okresie była wygrana w Elblągu z Olimpią, gdzie częstochowianie zdobyli komplet punktów, zwyciężając (1:0).

Piłkarze GKS-u Jastrzębia zdołali w tym miesiącu odnieść tylko jedno zwycięstwo, co miało miejsce w poprzedni weekend przeciwko Świtowi Szczecin (1:0). Podopieczni Dawida Pędziałka zanotowali do tej pory dwa zwycięstwa, dwa remisy oraz tyle samo porażek, co plasuje ich w środku tabeli. Niestabilność formy sprawia, że wciąż mają wiele do poprawy.

Skra Częstochowa – GKS Jastrzębie: historia

Obie drużyny miały okazję zmierzyć się ze sobą w zeszłym sezonie na trzecim poziomie rozgrywkowym. W spotkaniu rozegranym na stadionie Skry w Częstochowie padł bezbramkowy remis, co nie zadowoliło ani jednej, ani drugiej drużyny. Z kolei w rewanżu w Jastrzębiu-Zdroju górą byli gospodarze, którzy wygrali (2:0). Bohaterem tego meczu został Michał Bednarski, który zdobył obie bramki.

Skra Częstochowa – GKS Jastrzębie: kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie wskazują, że faworytem sobotniego meczu są goście. Jeżeli rozważasz postawić na GKS Jastrzębie, to taki kurs wynosi około 2.03. Wygrana Skry Częstochowa została ustalona na poziomie mniej więcej 3.38. Jeśli chcesz postawić zakład, to polecam skorzystać z oferty Betclic. Kod promocyjny GOALPL pozwala odebrać cashback 50 zł w Betclic. U tego bukmachera można teraz grać bez podatku.

Skra Częstochowa GKS Jastrzębie 3.38 3.30 2.03 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 sierpnia 2024 11:42 .

Skra Częstochowa – GKS Jastrzębie: kto wygra?

Skra Częstochowa – GKS Jastrzębie: transmisja meczu

Sobotni (31 sierpnia) mecz w ramach 7. kolejki Betclic 2. Ligi pomiędzy Skrą Częstochowa a GKS-em Jastrzębie nie będzie transmitowany w telewizji. Początek tej rywalizacji o godzinie 18:00. Spotkanie będzie dostępne w usłudze Betclic TV. Żeby uzyskać do niej dostęp, należy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie środki w dowolnej wysokości.

