Sevilla – Kopenhaga: typy, kursy, zapowiedź (25.10.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Jorge Sampaoli

Sevilla i Kopenhaga pozostają bez zwycięstwa w grupie G Ligi Mistrzów. Do konfrontacji tych klubów dojdzie we wtorek o godzinie 18:45.

Estadio R. Sanchez Pizjuan Liga Mistrzów, gr. G Sevilla FC FC Kopenhaga 1.48 4.50 7.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 października 2022 21:49 .

Sevilla – Kopenhaga, typy i przewidywania

Bezdyskusyjnym faworytem bukmacherów do sięgnięcia po pełną pulę jest Sevilla. Nie kwestionujemy tego. Sądzimy jednak, że Kopenhaga jest w stanie urwać punkty faworytowi. Przede wszystkim spodziewamy się poniżej 3,5 bramki w meczu. Taki scenariusz spełnił się w 12 z 15 ostatnich spotkań z udziałem duńskiego klubu.

Sevilla – Kopenhaga, sytuacja kadrowa

Jorge Sampaoli nie będzie miał do dyspozycji pięciu graczy. Problemy zdrowotne mają: Jesus Corona, Fernando, Tanguy Nianzou, Marcos Acuna oraz Karim Rekik. Tyle samo nazwisk przy ustalaniu składu musi pominąć Jacob Neestrup. Zawieszony jest Marko Stamenic. Urazy leczą natomiast: Akinkunmi Amoo, Nicolai Boilesen, Andreas Cornelius, a także Zeca.

Sevilla – Kopenhaga, ostatnie wyniki

Piłkarze Sevilli w ostatnich tygodniach mieli wymagający terminarz. Zatrudniony niedawno Jorge Sampaoli, miał zatem trudne wyzwanie. Argentyńczyk może mieć mieszane odczucia, ponieważ jego podopieczni wygrali tylko jedno z pięciu spotkań (z Mallorcą). Niedawno zostali pokonani przez Real Madryt. Pozostałe trzy konfrontacje zakończyły się remisem.

Kopenhaga od momentu ostatniego meczu w Lidze Mistrzów (11 października), rozegrała trzy mecze. Ekipa ze stolicy Danii awansowała do kolejnej rundy krajowego pucharu, po tym jak wyeliminowała w rzutach karnych będące w niższej dywizji Hobro. Z kolei w lidze duńskiej Kopenhaga podzieliła się punktami z Brondby i Midtjylland.

Sevilla – Kopenhaga, historia

Kluby te konfrontowały się ze sobą tylko raz, w tej edycji Ligi Mistrzów. W Kopenhadze miał miejsce bezbramkowy remis.

Sevilla – Kopenhaga, kursy bukmacherów

Sevilla – Kopenhaga, przewidywane składy

Sevilla: Bono; Montiel, Gudelj, Marcao, Telles; Delaney, Jordan, Torres; Gomez, Mir, Lamela

Kopenhaga: Grabara; Khocholava, Boilesen, Jensen; Jalert, Mukairu, Lerager, Kristiansen; Haraldsson, Claesson, Daramy

Sevilla – Kopenhaga, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się we wtorek 25 października. Jako arbiter główny zawody poprowadzi 39-letni Benoit Bastien. Pierwszy gwizdek francuskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 18:45. Transmisję na żywo przeprowadzi Polsat Sport Premium 2. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Jeśli zarejestrujecie konto za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupicie pakiet z kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sports na pół roku, to zapłacicie tylko 288 zł, a nie 384 zł, dzięki czemu zaoszczędzicie 96 zł. Początek meczu na Maksimir Stadium we wtorek 25 października o godzinie 21:00.

Zakład bez ryzyka do 600zł i freebet 60zł Poleca Mariusz Pudzianowski Sprawdź! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.