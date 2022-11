PressFocus Na zdjęciu: AS Roma - US Lecce

Sassuolo Calcio – Roma: typy i kursy na mecz Serie A. W spotkaniu 14. kolejki włoskiej ekstraklasy Sassuolo Calcio podejmie u siebie Romę. Czy Nicola Zalewski i spółka wywiozą trzy punkty z Mapei Stadium? Zachęcamy do przeczytania zapowiedzi tego pojedynku.

Sassuolo Calcio – Roma, typy i przewidywania

Sassuolo Calcio jest w sporym kryzysie i ogólnie rzecz biorąc piłkarze tego zespołu w tym sezonie nie zachwycają. Drużyna na co dzień rozgrywająca swoje mecze na Mapei Stadium przed tą serią gier plasuje się na trzynastej pozycji w tabeli Serie A. Roma z kolei jest szósta i traci tylko dwa oczka do miejsca gwarantującego udział w prestiżowej Lidze Mistrzów.

„Giallorossi” na pewno chcieliby wrócić do Champions League, a wygrana z Sassuolo Calcio może ich przybliżyć do spełnienia głównego celu obecnej kampanii. Nasz typ: zwycięstwo Romy.

Sassuolo Calcio – Roma, sytuacja kadrowa

W zespole Sassuolo Calcio zabraknie kontuzjowanych Defrela, Muldura oraz najpewniej także Berardiego, którego występ jest bardzo wątpliwy. Jose Mourinho ma jeszcze większe problemy, ponieważ w rzymskiej ekipie nie będzie takich zawodników jak Darboe, Dybala, Pellegrini, Spinazzola i Wijnaldum. W pierwszym składzie „Giallorossich” powinien znaleźć się za to Nicola Zalewski.

Sassuolo Calcio – Roma, ostatnie wyniki

Podopieczni Alessio Dionisiego nie mają za sobą najlepszych tygodni. Sassuolo Calcio w ostatniej kolejce przegrało ze swoim sąsiadem w tabeli – Empoli (0:1) – a wcześniej zanotowało trzy porażki i tylko jedno zwycięstwo nad Hellasem Verona (2:1).

Jeśli chodzi o drużynę Jose Mourinho, to sytuacja wygląda o wiele lepiej – pomimo porażki w derbach Rzymu z Lazio (0:1) – Roma może pochwalić się trzema wygranymi z pięciu ostatnich meczów we wszystkich rozgrywkach. W samej Serie A bilans pięciu poprzednich spotkań „Giallorossich” wygląda identycznie.

Sassuolo Calcio – Roma, historia

Sassuolo Calcio bardzo często dzieli się punktami z Romą. Na pięć poprzednich pojedynków pomiędzy tymi zespołami padły aż trzy remisy, raz wygrało Sassuolo Calcio, a raz Roma. W 25. kolejce sezonu 2021/2022 drużyna z Mapei Stadium zremisowała z „Giallorossimi” wynikiem 2:2, a na listę strzelców wpisali się wówczas Smalling (samobój) oraz Traore po stronie Sassuolo Calcio i Abraham oraz Cristante po stronie Romy.

Sassuolo Calcio – Roma, kursy bukmacherskie

Faworytem, choć nieznacznym, środowego pojedynku są goście. Kurs na zwycięstwo Romy bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 2.15, a typ na wygraną gospodarzy to około 3.35. Kurs na remis wynosi mniej więcej 3.55. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziecie w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Sassuolo Calcio – Roma, przewidywane składy

Sassuolo: Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Lauriente, Pinamonti, Traore

Roma: Patricio; Mancini, Smalling, Vina; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Volpato, Zaniolo; Belotti

Sassuolo Calcio – Roma, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1, a także na stronach STS, Fortuna i Betclic. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Możecie zarejestrować konto za pośrednictwem naszego portalu i wykupić pakiet z kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium za 64 zł miesięcznie. Początek meczu na Stadio Olimpico w środę 9 listopada o godzinie 18:30.

