fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze AC Milan

Sassuolo AC Milan Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 kwietnia 2024 14:08 .

US Sassuolo – AC Milan, typy na mecz i przewidywania

AC Milan do niedzielnej rywalizacji w lidze włoskiej z Sassuolo podejdzie, chcąc zmazać plamę po przegranej w europejskich pucharach z AS Roma. Rossoneri ostatnio umocnili się jednak na pozycji wicelidera Serie A, na co wpływ miała passa kolejnych ligowych zwycięstw. W pokonanym polu mediolańczycy zostawili między innymi Lecce (3:0) czy Fiorentinę (2:1). Neroverdi to z kolei ekipa, walcząca o ligowy byt. Niemniej jest od trzech starć bez zwycięstwa. Ekipa z San Siro wygrała natomiast 10 z ostatnich 15 spotkań. W związku z tym warto zastanowić się nad typem z wygraną gości. Mój typ: zwycięstwo Milanu.

US Sassuolo – AC Milan, sytuacja kadrowa

Obie drużyny przystąpią do rywalizacji osłabione. Sassuolo będzie musiało radzić sobie bez takich graczy jak Domenico Berardi i Marcus Pedersen. Z kolei u gości nie będą mogli wystąpić Tommaso Pobega oraz Pierre Kalulu.

US Sassuolo – AC Milan, ostatnie wyniki

Gospodarze przystąpią do niedzielnej rywalizacji, notując w trzech ostatnich występach dwa remisy i porażkę. Sassuolo dzieliło się punktami z Udinese Calcio (1:1) oraz Salernitaną (2:2). Z kolei w starciu z Romą ekipa Davide Ballardiniego przegrała (0:1).

Rossoneri mają natomiast za sobą przegraną z Romą (0:1). W lidze włoskiej Milan jednak kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. Mediolańczycy mogą na dzisiaj pochwalić się passą pięciu kolejnych wygranych starć. W roli gościa ekipa z San Siro pokonywała natomiast w ostatnim czasie: Fiorentinę (2:1), Hellas Weronę (3:1) czy Lazio (1:0).

US Sassuolo – AC Milan, historia

W czterech ostatnich meczach między oboma zespołami dwukrotnie górą byli Rossoneri. Jedno spotkanie wygrała drużyna z MAPEI Stadium i jeden mecz zakończył się remisem. W rywalizacji z grudnia minionego roku padł tylko jeden gol i lepszy był Milan (1:0).

US Sassuolo – AC Milan, kursy

Analitycy bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają goście. Wariant na wygraną Milanu kształtuje się na poziomie 1.71-1.72. Remis wyceniono na 3.95-4.00. Z kolei rozwiązanie na zwycięstwo Sassuolo oszacowano na 4.40-4.60. Przy okazji tego starcia można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Superbet. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL, możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

US Sassuolo – AC Milan, przewidywane składy

Sassuolo: Consigli – Toljan, Erlic, Ferrari, Doig, Thorstvedt, Boloca, Defrel, Bajrami, Lauriente, Pinamonti

AC Milan: Maignan – Florenzi, Kjaer, Tomori, Terracciano, Adli, Musah, Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor, Jovic.

US Sassuolo – AC Milan, typ kibiców

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Sassuolo 0% wygraną Milanu 0% remisem 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Sassuolo

wygraną Milanu

remisem

US Sassuolo – AC Milan, transmisja meczu

Niedzielne spotkanie w ramach 32. kolejki Serie A będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Mecz będzie transmitowany antenie Eleven Sports 1. Można go również śledzić w internecie, dzięki usłudze CANAL+ online. Warto założyć konto za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupić pakiet z wszystkimi stacjami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł. Spotkanie z udziałem Sassuolo i Milanu zacznie się w niedzielę 14 kwietnia o godzinie 15:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.