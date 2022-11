Pressfocus Na zdjęciu: John Yeboah

Sandecja – Śląsk Wrocław: typy i kursy na meczu pucharu Polski. W tegorocznej edycji pucharu Polski sporo mieliśmy już niespodzianek. Dwukrotnie rywali z Ekstraklasy wyeliminował już KKS Kalisz. Sandecja marzy o pójściu tą drogą.

Sandecja – Śląsk Wrocław, typy i przewidywania

Ostatnie miejsce w tabeli Fortuna 1 Ligi z 13 punktami po 17 meczach. Z drugiej strony wygrana z Wartą Poznań w 1.16 finału pucharu Polski, a kilka tygodni później wysokie zwycięstwo z Zagłębiem Sosnowiec. Pełna paradoksów w tym sezonie jest Sandecja Nowy Sącz, której trudno będzie utrzymać się mimo wszystko w 1. lidze. Biało-czarni będą musieli wejść na wyżyny swoich umiejętności, żeby w środowym meczu móc powalczyć ze Śląskiem Wrocław o zwycięstwo.

Wojskowi natomiast wchodzili już na coraz wyższe obroty, po czym zanotowali porażkę w Ekstraklasie z czerwoną latarnią ligi – Miedzią Legnica. Bardzo słabo w tym spotkaniu wyglądał Śląsk Wrocław. Gości stać było tylko na oddanie jednego celnego strzału, co na tle najgorszej drużyny ligi jest tym bardziej niepokojące. Nastroje w drużynie na pewno poprawiłoby ewentualne zwycięstwo w meczu ⅛ finału pucharu Polski. Zwłaszcza że rywal trafił się wyjątkowo słaby. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

Sandecja – Śląsk Wrocław, ostatnie wyniki

Bilans ostatnich meczów Sandecji nie jest tak tragiczny, jak wskazuje na to jej pozycja w lidze. Na przestrzeni kilku tygodni udało jej się wygrać nie tylko z Wartą Poznań, ale również Zagłębiem Sosnowiec. Do tego doszedł jeszcze remis z Bruk-Bet Termaliką.

Porażka z Miedzią Legnica przerwała passę trzech kolejnych meczów Śląska bez przegranej. Wojskowi nieźle wypadli w rywalizacji z Wisłą Płock i Jagiellonią, jednak prawdziwym opus magnum ich występów w ostatnich tygodniach było zwycięstwo wyjazdowe nad Lechem Poznań aż 3:1.

Sandecja – Śląsk Wrocław, sytuacja kadrowa

W meczu z Miedzią Legnica sztab szkoleniowy Śląska Wrocław nie mógł skorzystać z Michała Szromnika, który wypadł z kadry z powodu kontuzji. Golkiper nie będzie do dyspozycji trenera również w meczu pucharowym.

Sandecja – Śląsk Wrocław, historia

Ostatni raz z Sandecją Śląsk Wrocław mierzył się w 2018 roku. Wówczas Wojskowi wygrali 1:0, pieczętując los rywali, którzy spadli z Ekstraklasy. Dwa wcześniejsze pojedynki zakończyły się remisami – kolejno 0:0 i 1:1. Jak widać zatem w spotkaniach bezpośrednich między tymi ekipami, nie pada zbyt wiele bramek.

Sandecja – Śląsk Wrocław, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy do zwycięstwa typują mimo wszystko wyżej notowany klub z Ekstraklasy. Kurs na wygraną Śląska wynosi ok. 2.00, podczas gdy na Sandecję Nowy Sącz jest to już ok. 3.89. Jeśli chcecie obstawiać ten mecz, warto zapoznać się z ofertą bukmachera Fortuna. Oferuje on bonus w postaci zakładu bez ryzyka do 600 zł. Aby z niego skorzystać, wystarczy, że użyjecie naszego kodu promocyjnego Fortuna GOAL.

Sandecja – Śląsk Wrocław, przewidywane składy

Sandecja: Putnocky – Iskra, Piter-Bucko, Kosakiewicz, Słaby – Maissa Fall, Chmiel, Kasprzak – Wróbel, Mas, Kapica

Śląsk: Leszczyński – Bejger, Poprawa, Gretarsson – Konczkowski, Olsen, Schwarz, Yeboah, Leiva – Quintana

Sandecja – Śląsk Wrocław, transmisja

Spotkanie 1.8 finału pucharu Polski między Sandecją i Śląskiem transmitowane będzie na antenie Polsatu Sport Extra. Początek rywalizacji w środę o godzinie 20:30. Rywalizację w Pucharze Polski będzie można także obejrzeć online na Polsat Box Go.

