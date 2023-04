Ruch - Wisła: typy i kursy na mecz 1 Ligi. W sobotę w Gliwicach odbędzie się pojedynek dwóch rywali do zajęcia jednego z miejsc premiowanych bezpośrednim awansem do Ekstraklasy.

PressFocus Na zdjęciu: Miki Villar, Angel Rodado i Luis Fernandez

1. liga Ruch Chorzów Wisła Kraków 3.20 3.40 2.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 kwietnia 2023 16:42 .

Ruch – Wisła, typy bukmacherskie

Forma prezentowana przez obie drużyny w ostatnich tygodniach każe stawiać w roli faworyta Wisłę Kraków. Zespół Radosława Sobolewskiego przed tygodniem rozegrał kolejne świetne spotkanie i zupełnie zdominował drużynę Stali Rzeszów. Kibice Białej Gwiazdy liczą na podobny występ swojego zespołu w sobotnim spotkaniu z Ruchem Chorzów w Gliwicach. Jeżeli Wisła zagra na miarę swoich możliwości, to biorąc pod uwagę problemy z jakimi zmaga się z Ruch, powinna sięgnąć po kolejny komplet punktów. My w tym spotkaniu nie spodziewamy się niespodzianki i stawiamy na wygraną Białej Gwiazdy. Tym bardziej, że w GO+ bet z kodem promocyjnym GOAL taki zakład możemy postawić po kursie 100.00! Poniżej wyjaśniamy zasady promocji. Nasz typ: wygrana Wisły

typ kurs bukmacher kod promocyjny zwycięstwo Wisły 100.00 GO+ bet GOAL

Kurs 100.00 na zwycięstwo Wisły

Świetną promocję na sobotni pierwszoligowy hit dla Czytelników goal.pl przygotował bukmacher GO+ bet. Umożliwia postawienie zakładu na zwycięstwo Wisły po kursie 100.00. Aby skorzystać z oferty należy podczas rejestracji podać kod promocyjny GOAL. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku jak skorzystać z oferty.

Jak skorzystać z promocji?

Załóż konto w GO+ bet z kodem promocyjnym GOAL Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości co najmniej 50 zł Zagraj za dokładnie 1 zł swój pierwszy zakład po rejestracji konta na zwycięstwo Wisły w meczu z Ruchem Jeżeli Wisła odniesie zwycięstwo, otrzymasz bonus o wartości 100 zł

Zgodnie z regulaminem, który znajdziecie na stronie promocji, otrzymany bonus podlega obrotowi.

Ruch – Wisła, ostatnie wyniki

Jeszcze niedawno Ruch z kilkupunktową przewagą plasował się nad Wisłą w ligowej tabeli. Wyniki obu drużyn uzyskiwane wiosną, a szczególnie w ostatnich tygodniach, sprawiły, że sytuacja uległa zupełnej zmianie. Do sobotniego spotkania w Gliwicach z pozycji wicelidera przystąpią Biała Gwiazda, natomiast Niebiescy przed rozpoczęciem rywalizacji w 28. kolejce zajmują czwartą lokatę.

Początek rundy wiosennej był udany w wykonaniu Ruchu, który wygrał cztery z pięciu ligowych spotkań. W ostatnim czasie dostał jednak zadyszki w efekcie której nie potrafi zwyciężyć od czterech kolejek. Drużyna Jarosława Skrobacza w tym czasie zapisała na swoje konto tylko dwa punkty – 3:3 z ŁKS-em Łódź, 1:2 z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza, 2:2 z Podbeskidziem Bielsko-Biała i 1:2 z Zagłębiem Sosnowiec. Szczególnie niepokojący dla kibiców Ruchu jest wynik ostatniego z tych spotkań.

Tymczasem Wisła w tym roku wygrała osiem z dziewięciu rozegranych spotkań i konsekwentnie pnie się w ligowej tabeli. Teraz celem Białej Gwiazdy jest wywalczenie bezpośredniego awansu do Ekstraklasy, bez konieczności gry w barażach. Kolejny krok w tym kierunku będzie starała się zrobić w sobotę. Do meczu w Gliwicach drużyna Radosława Sobolewskiego przystąpi w roli faworyta. Dużą siłę pokazała w ostatnim wygranym 3:1 meczu ze Stalą Rzeszów, jednocześnie potwierdzając, że wcześniejsza porażka 1:2 w wyjazdowym meczu z Puszczą Niepołomice była jedynie wypadkiem przy pracy.

Ruch – Wisła, historia

Historia rywalizacji obu drużyn jest bardzo bogata. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki obie drużyny rywalizowały ze sobą już ponad 150 razy. Bilans tych pojedynków jest nieznacznie korzystny dla Ruchu, ale podczas sobotniego meczu nie będzie miało to większego znaczenia.

Pierwszy pojedynek obu zespołów w tym sezonie miał miejsce 16 września ubiegłego roku na stadionie przy ulicy Reymonta w Krakowie. Rywalizacja zakończyła się remisem 1:1. Wiślacy prowadzili w tym meczu po trafieniu Luisa Fernandeza z rzutu karnego, ale w drugiej połowie do wyrównania doprowadził Daniel Szczepan.

Ruch – Wisła, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów to goście ma większe szanse na zwycięstwo w sobotnim meczu. Rozważając typ na zwycięstwo Wisły warto zwrócić uwagę na ofertę GO+ bet, który oferuje kurs 100.00, jeżeli zarejestrujemy konto z kodem promocyjnym GOAL.

Ruch – Wisła, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Ruchu 0% remisem 0% wygraną Wisły 100% 3 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Ruchu

remisem

wygraną Wisły

Ruch – Wisła, przewidywane składy

Szkoleniowiec Ruchu Jarosław Skrobacz przyznał podczas przedmeczowej konferencji prasowej, że drużyna boryka się z problemami kadrowymi. Kilku zawodników może zabraknąć na murawie ze względów zdrowotnych.

W ekipie Wisły największym zmartwieniem jest stan zdrowia Alexa Muli, który przed tygodniem został zmieniony już w przerwie i opuścił w tym tygodniu treningu drużyny. Poza tym nie należy spodziewać się większych zmian w wyjściowym składzie wiślaków.

Ruch: Bielecki – Kasolik, Sadlok, Szywacz – Wójtowicz, Sikora, Sedlak, Piątek, Foszmańczyk, Moneta – Szczepan

Wisła: Biegański – Jaroch, Łasicki, Moltenis, Junca – Villar, Tachi, Igbekeme, Mula – Fernandez – Rodado

Ruch – Wisła, transmisja meczu

Mecz 27. kolejki 1 Ligi pomiędzy Ruchem Chorzów i Wisłą Kraków rozegrany zostanie w sobotę (22 kwietnia) o godzinie 17:30. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na kanale Polsat Sport Extra.

