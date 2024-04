fot. PressFocus Na zdjęciu: Ruch Chorzów - Widzew Łódź

Ruch Chorzów – Widzew Łódź, typy na mecz i przewidywania

Rywalizacja na Stadionie Śląskim z udziałem Ruchu Chorzów i Widzewa Łódź zapowiada się bardzo ciekawie. Na trybunach może pojawić się mniej więcej 50 tysięcy widzów. Niebiescy przystąpią do potyczki, chcąc przedłużyć swoje szanse na utrzymanie w PKO Ekstraklasie. Łodzianie są z kolei drużyną, która ligowy byt ma już praktycznie zapewniony, a i europejskich puchary Widzewowi nie grożą. W każdym razie na boisku emocji nie powinno zabraknąć. Ruch ma zaległe rachunki do wyrównania z ekipą z Łodzi, bo w rundzie jesiennej przegrał. Mimo że grał w dziesiątkę przez większą część spotkania, to i tak postawił się rywalowi. Mając na względzie to, że chorzowianie nie mają nic do stracenia i to, że łódzka ekipa zwykle zdobywa bramki, to można zastanowić się nad rozwiązaniem z trafieniami z obu stron. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Ruch Chorzów – Widzew Łódź: typ eksperta

Typem na sobotnią potyczkę podzielił się także jeden z naszych dziennikarzy, Jakub Olkiewicz, który jest współgospodarzem audycji “Tetrycy” na kanale Goal.pl na platformie Youtube. Felietony Kuby nt. rozmaitych wydarzeń z uniwersum polskiej piłki znajdziesz w każdą środę w naszym serwisie.

Ruch Chorzów – Widzew Łódź, sytuacja kadrowa

Gospodarze podejdą do rywalizacji bez poważniejszych ubytków. Można się zatem spodziewać w wyjściowej jedenastce między innymi takich graczy jak: Tomasz Wójtowicz, Miłosz Kozak czy Daniel Szczepan. U łodzian nie będzie mógł natomiast zagrać Juljan Shehu.

Ruch Chorzów – Widzew Łódź, ostatnie wyniki

Drużyna Janusza Niedźwiedzia w tym roku rozczarowuje. Źle było za trenera Jarosława Skrobacza. Pewien impuls pojawił się, gdy stery nad Ruchem przejął Jan Woś. Nadzieją na lepsze czasy miał być były szkoleniowiec Widzew Łódź. Fakty są jednak taka, że po zimowej przerwie postawa chorzowian jest bardzo zła. Mimo wszystko zawodnicy mogą wciąż liczyć na wsparcie kibiców. Mimo że ostatnio Ruch otrzymał lekcję piłki nożnej od Pogoni Szczecin, przegrywać dotkliwie różnicą pięciu goli (0:5).

Tymczasem drużyna Daniela Myśliwca może pochwalić się passę sześciu spotkań bez porażki. Widzew ostatnio podzielił się co prawda punktami ze Stalą Mielec (0:0). Wcześniej zaliczył natomiast zwycięstwa z Koroną Kielce (3:1) czy Piastem Gliwice (1:0).

Ruch Chorzów – Widzew Łódź, historia

Trzy gole padły w rywalizacji z udziałem obu ekip w rundzie wiosennej. Górą był wówczas Widzew, który wygrał jednym golem (2:1). Ogólnie w sześciu ostatnich potyczkach ligowych między oboma zespołami trzykrotnie zwyciężyli łodzianie i tyle samo zwycięstw zaliczyli chorzowianie.

Ruch Chorzów – Widzew Łódź, kursy

Bukmacherzy mają twardy orzech do zgryzienia ze wskazaniem faworyta. Odrobinę więcej szans na zwycięstwo mają jednak chorzowianie. Kurs na wygraną Ruchu kształtuje się na poziomie 2.49-2.55. Remis wyceniono na 3.25-3.35. Z kolei zwycięstwo Widzewa oszacowano na 2.70-2.80. Przy okazji sobotniego meczu można zapoznać się z ofertą bukmachera Betclic. Kod promocyjny GOALPL pozwala odebrać cashback 50 zł w Betclic. U tego bukmachera można teraz grać bez podatku.

Ruch Chorzów – Widzew Łódź, przewidywane składy

Ruch: Stipica – Bartolewski, Josema, Stępiński, Wójtowicz, Szymański, Sikora, Starzyński, Szczepan, Kozak, Novothny

Widzew: Gikiewicz – Silva, Żyro, Szota, Ibiza, Pawłowski, Hanousek, Alvarez, Nunes, Klimek, Sanchez.

Ruch Chorzów – Widzew Łódź, typ kibiców

Ruch Chorzów – Widzew Łódź, transmisja meczu

W sobotę w ramach 29. kolejki PKO Ekstraklasy dojdzie do rywalizacji z udziałem Ruchu Chorzów i Widzewa Łódź. Spotkanie będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Mecz zacznie się o godzinie 17:30 i będzie emitowane na antenie CANAL+ Sport 3. Ponadto rywalizację można śledzić dzięki usłudze CANAL+ online. Aby z niej skorzystać, należy wykupić abonament. Pakiet CANAL+: za 39 zł/mies przez pierwsze 3 miesiące, potem 54 zł/mies. Ceny uwzględniają rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

