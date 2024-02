Ruch Chorzów - Piast Gliwice: typy i kursy na mecz PKO Ekstraklasy. Derby Śląska to drugie piątkowe spotkanie w ramach 23. kolejki. Zmierza się ze sobą ekipy najczęściej remisujące. Rywalizacja zacznie się o godzinie 20:30.

fot. Imago / Michał Chwieduk / FOKUSMEDIA.COM.PL / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Piast Gliwice - Ruch Chorzów

Ruch Chorzów Piast Gliwice Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 lutego 2024 23:12 .

Ruch Chorzów – Piast Gliwice, typy na mecz i przewidywania

Ruch Chorzów i Piast Gliwice to zespoły, które w tej kampanii najczęściej dzielą się punktami w PKO Ekstraklasie. Wydaje się, że w piątkowy wieczór w rywalizacji z udziałem obu ekip remis wydaje się najbardziej prawdopodobny. Ciekawe jest też to, że ekipa z Gliwic remisowała w pierwszej połowie w siedmiu z ostatnich 10 spotkań wyjazdowych. Można rozważyć taką opcję. Typ: remis do przerwy – TAK.

Ruch Chorzów – Piast Gliwice, sytuacja kadrowa

W ekipie z Chorzowa nie będą mogli wystąpić Michał Buchalik oraz Łukasz Moneta. Z kolei w zespole Aleksandara Vukovicia zabraknie Szczepana Muchę.

Ruch Chorzów – Piast Gliwice, ostatnie wyniki

Drużyna Janusza Niedźwiedzia nie wygrała od 20 spotkań w lidze. Ruch zaliczył w tych meczach osiem porażek i 12 remisów. Tydzień temu Niebiescy podzielili się punktami z Jagiellonią Białystok (1:1). W tym sezonie Niebiescy jeszcze ani razu nie wygrali na Stadionie Śląskim.

Ekipa z Gliwic ma natomiast za sobą zremisowane starcie z Cracovią (0:0). Wcześniej w lidze Piast przegrał z Górnikiem Zabrze (1:3) oraz z Rakowem Częstochowa (1:3). W środku tygodnia gliwiczanie pokonali natomiast aktualnego mistrza Polski w 1/4 finału krajowego pucharu (3:0).

Ruch Chorzów – Piast Gliwice, historia

W pierwszym starciu z udziałem obu drużyn miał miejsce rezultat 0:0. Ogólnie w sześciu ostatnich potyczkach w Ekstraklasie z udziałem Ruchu i Piasta cztery razy lepsi byli gliwiczanie i dwa spotkanie zakończyły się remisem.

Ruch Chorzów – Piast Gliwice, kursy

Ruch Chorzów – Piast Gliwice, przewidywane składy

Ruch: Stipica – Szymański, Josema, Stępiński, Wójtowicz, Sikora, Starzyński, Dadok, Vlkanova, Kozak, Szczepan

Piast: Plach – Huk, Mosór, Czerwiński, Pyrka, Dziczek, Hateley, Krykun, Chrapek, Kądzior, Wilczek.

Ruch Chorzów – Piast Gliwice, typ kibiców

Ruch Chorzów – Piast Gliwice, transmisja meczu

Piątkowe spotkanie 23. kolejki PKO Ekstraklasy z udziałem Ruchu Chorzów i Piasta Gliwice będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Mecz zacznie się o godzinie 20:30 i będzie emitowany na antenach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K. Ponadto rywalizację można śledzić dzięki usłudze CANAL+ online. Aby z niej skorzystać, należy wykupić abonament. Pakiet CANAL+: za 39 zł/mies przez pierwsze 3 miesiące, potem 54 zł/mies. Ceny uwzględniają rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

