fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Miłosz Kozak

Ruch Chorzów Chrobry Głogów Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 listopada 2024 23:22 .

Ruch – Chrobry, typy bukmacherskie

Zgoła odmienne cele na trwający sezon mają zawodnicy Ruchu Chorzów i Chrobrego Głogów. Niebiescy rywalizują o awans do PKO BP Ekstraklasy. Z kolei zespół Piotra Plewnii chce uniknąć spadku do Betclic 2. Ligi. Obie ekipy w ligowej klasyfikacji dzieli różnica 13 oczek. Ruch powalczy o piąte z rzędu zwycięstwo, co po raz ostatni udało mu się, gdy grał jeszcze w 2 Lidze. Nawet w sezonie, w którym wywalczył awans do elity za czasów trenera Jarosława Skrobacza, takiego celu Niebieskim nie udało się zrealizować. Zatem może pisać się ciekawa historia przed chorzowianami. Tymczasem przed startem spotkania ciekawe jest to, że ekipa z Głogowa straciła pierwsza bramkę w siedmiu z ostatnich 10 spotkań na wyjeździe. Można w związku z tym rozważyć taką opcję. Mój typ: Ruch pierwszy strzeli – TAK.

Lukasz Betclic 1.49 Ruch pierwszy strzeli – TAK Przejdź na stronę Betclic

Ruch – Chrobry, ostatnie wyniki

Pod wodzą Dawida Szulczka weszło w krew wygrywanie ekipie z Chorzowa. 14-krotny mistrz Polski jak na razie na zapleczu PKO BP Ekstraklasy może pochwalić się passą czterech kolejnych zwycięstw. Ponadto wygrał też w krajowym pucharze. Do czwartkowego starcia podejdzie po wygranej nad ŁKS-em (1:0).

Z kolei drużyna z Głogowa ma za sobą porażkę z Wartą Poznań (0:1). Jednocześnie ciemne chmury ponownie zebrały się nad szkoleniowcem Chrobrego Piotrem Plewnią. Według mediów typowany na jego następcę jest Maciej Bartoszek. Niewykluczone, że czwartkowa batalia będzie miała wpływ na przebieg wydarzeń.

Reklama

Ruch – Chrobry, kursy bukmacherskie

Eksperci bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na zwycięstwo Ruchu Chorzów kształtuje się w wysokości 1.60. Remis oszacowano na 3.80. Z kolei opcję na ewentualną wygrana Chrobrego Głogów wyceniono na 4.90 i to najmniej realny scenariusz według analityków. Przy okazji rywalizacji drużyn Dawida Szulczka i Piotra Plewnii można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL, możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Ruch Chorzów Chrobry Głogów 1.60 3.80 4.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 listopada 2024 23:22 .

Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Ruch – Chrobry, typ kibiców

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Ruchu 0% wygraną Chrobrego 0% remisem 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Ruchu

wygraną Chrobrego

remisem

Ruch – Chrobry, sytuacja kadrowa

14-krotny mistrz Polski nie będzie mógł skorzystać w czwartkowy wieczór najpewniej tylko z Patryka Sikory. Z kolei prawdopodobnie w najmocniejszym zestawieniu do meczu podejdzie zespół z Głogowa.

Ruch – Chrobry, transmisja meczu

Czwartkowe starcie będzie do obejrzenia zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i w internecie. Transmisja ze spotkania Ruch Chorzów – Chrobry Głogów zacznie się o godzinie 19:00 i będzie do zobaczenia na antenie TVP Sport, a także na stronie internetowe TVPSport.pl i w aplikacji TVP Sport, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych oraz na Smart TV. Mecz można obejrzeć także dzięki usłudze Betclic TV. Uzyskanie do niej dostępu jest proste, bo wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie dowolne środki.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.