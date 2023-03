AS Roma – Real Sociedad: typy, kursy, zapowiedź (09.03.2023)

AS Roma – Real Sociedad: typy i kursy na mecz Ligi Europy. Giallorossi w 1/8 finału Europa League zmierzą się z klubem z Kraju Basków. Zachęcamy do przeczytania zapowiedzi i sprawdzenia kursów bukmacherskich na ten pojedynek. Początek starcia na Stadio Olimpico w najbliższy czwartek 9 marca o godzinie 18:45.

PressFocus Na zdjęciu: Paulo Dybala

Stadio Olimpico, Rome Liga Europy AS Roma Real Sociedad 2.22 3.15 3.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 marca 2023 14:21 .

AS Roma – Real Sociedad, typy i przewidywania

Liga Europy powoli wkracza w decydującą fazę. W 1/8 finału tych rozgrywek czekają nas bardzo ciekawe pojedynki, a jednym z takich bez wątpienia będzie starcie Romy z Realem Sociedad. Pierwsza odsłona tej rywalizacji odbędzie się na Stadio Olimpico. Włosko-hiszpańskie potyczki zawsze przynoszą wielkie emocje. więc tak też powinno być tym razem. Podopieczni Jose Mourinho w poprzednim sezonie triumfowali w Lidze Konferencji Europy. Teraz czas sięgnąć po trochę bardziej wartościowe trofeum?

Giallorossi są bardzo groźni na własnym stadionie – wygrali w 9 z ostatnich 10 meczów u siebie. Nasz typ: zwycięstwo Romy.

AS Roma – Real Sociedad, sytuacja kadrowa

Roma zagra bez kontuzjowanego Ebrimy Darboe’a oraz pauzującego za żółte kartki Rogera Ibaneza. Niepewny jest także występ Oli Solbakkena. Real Sociedad będzie musiał radzić sobie bez trzech piłkarzy, którzy zmagają się z urazami – Aritza Elustondo, Umara Sadiqa i Martina Merquelanza.

Roma – absencje:

Real Sociedad – absencje:

AS Roma – Real Sociedad, ostatnie wyniki

Giallorossi przystąpią do tej potyczki w bardzo dobrych nastrojach po bardzo cennym zwycięstwie nad Juventusem (1:0). Wcześniej podopieczni Jose Mourinho przegrali z Cremonese (1:2), wygrali z Red Bullem Salzburg (2:0) i pokonali Hellas Verona (1:0).

Biało-Niebiescy ostatnio nie zachwycają. Pięć poprzednich meczów Realu Sociedad w La Lidze to dwie porażki (0:1 z Valencią oraz 0:1 z Realem Valladolid), dwa remisy (0:0 z Cadizem oraz 1:1 z Celtą Vigo) i tylko jedno zwycięstwo (3:2 z Espanyolem Barcelona).

AS Roma – Real Sociedad, historia

Oba zespoły jeszcze nigdy nie stanęły naprzeciwko siebie. Czwartkowe spotkanie będzie zatem pierwszym starciem pomiędzy Romą a Realem Sociedad w historii.

AS Roma – Real Sociedad, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, Roma jest nieznacznym faworytem meczu na Stadio Olimpico. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi mniej więcej 2.20, remis jest wyceniany na około 3.10, a kurs na zwycięstwo gości to mniej więcej 3.70.

AS Roma – Real Sociedad, przewidywane składy

AS Roma – Real Sociedad, kto wygra?

AS Roma – Real Sociedad, transmisja meczu

Mecz transmitowany będzie tylko w Internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek spotkania na Stadio Olimpico w czwartek 9 marca o godzinie 18:45.

