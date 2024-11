AS Roma – Bologna FC: typy, kursy, zapowiedź (10.11.2024)

AS Roma - Bologna FC: typy i kursy na mecz 12. kolejki Serie A. "Giallorossi" w nadchodzącym spotkaniu zmierzą się z drużyną prowadzoną przez Vincenzo Italiano. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Stadio Olimpico już w niedzielę (10 listopada) o godzinie 15:00.

Insidefoto di andrea staccioli / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Skorupski

AS Roma Bologna Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 listopada 2024 13:20 .

Roma – Bologna, typy bukmacherskie

W niedzielę dojdzie do interesującego spotkania w ramach 12. kolejki rozgrywek Serie A. A w nim AS Roma przed własną publicznością podejmie Bolognę. Będzie to starcie zespołów, które w obecnym sezonie mają problem ze znalezieniem odpowiedniego rytmu. Być może spotkanie z “Rossoblu” będzie dla Ivana Juricia meczem o życie w stolicy Italii. Ja natomiast spodziewa się wyrównanego starcia, w którym ostatecznie triumf zgarnie ekipa gospodarzy. Mój typ: wygrana AS Romy

STS 2.05 wygrana AS Romy Zagraj!

Roma – Bologna, ostatnie wyniki

AS Roma obecnie prezentuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań. “Giallorossi” w pięciu ostatnich spotkaniach co prawda odnieśli dwa zwycięstwa (1:0 z Dynamo Kijów w Lidze Europy oraz 1:0 z Torino), ale też zaliczyli jeden remis (1:1 z Royal Union w Lidze Europy), a także ponieśli dwie porażki (1:5 z Fiorentiną i 2:3 z Hellasem Verona).

Bologna natomiast może się pochwalić identycznym bilansem pięciu ostatnich spotkań. Podopieczni Vincenzo Italiano wygrywali z Cagliari (2:0) i Lecce (1:0), remisowali z Genoą (2:2), a przegrywali w starciach z Aston Villą w Lidze Mistrzów (0:2) i AS Monaco w tych samych rozgrywkach (0:1).

Roma – Bologna, historia

W poprzednim sezonie doszło do dwóch starć między tymi zespołami. Oba mecze kończyły się zwycięstwami Bologni. Zespół ze Stadio Renato Dall’Ara jesienią wygrał 2:0, natomiast w rundzie wiosennej rezultatem 3:1.

Roma – Bologna, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, faworytem niedzielnej rywalizacji jest AS Roma. Jeśli rozważasz typ na wygraną “Giallorossich”, to kursy na takie zdarzenie oscyluje w granicach 2.02 – 2.10. W przypadku zwycięstwa Bologni natomiast sięgają nawet 3.70.Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera STS. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Roma – Bologna, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Romy 0% remisem 0% wygraną Bologni 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Romy

remisem

wygraną Bologni

Roma – Bologna, przewidywane składy

AS Roma Ivan Jurić Bologna Vincenzo Italiano AS Roma Ivan Jurić 3-4-2-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 3-4-2-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Bologna Vincenzo Italiano Rezerwowi 12 Saud Abdulhamid 14 Eldor Shomurodov 15 Mats Hummels 16 Leandro Paredes 18 Matias Soule 26 Samuel Dahl 35 Tommaso Baldanzi 59 Nicola Zalewski 61 Niccolò Pisilli 66 Mattia Mannini 89 Renato Bellucci Marin 98 Mathew Ryan 2 Emil Holm 10 Jesper Karlsson 14 Samuel Iling 15 Nicolò Casale 16 Tommaso Corazza 18 Tommaso Pobega 19 Lewis Ferguson 23 Nicola Bagnolini 24 Thijs Dallinga 29 Lorenzo De Silvestri 30 Benjamín Domínguez 33 Juan Miranda 34 Federico Ravaglia 80 Giovanni Fabbian 82 Kacper Urbanski

Roma – Bologna, transmisja

Spotkanie Roma – Bologna obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na kanale Eleven Sports 1. Początek rywalizacji na Stadio Olimpico już w niedzielę (10 listopada) o godzinie 15:00.

Natomiast oprócz tego pojedynek można obejrzeć za darmo za pośrednictwem STS TV. Oto instrukcja:

Zarejestruj się w STS, używając kodu promocyjnego GOAL

Postaw zakład na dowolny mecz Serie A. Zakład może być postawiony 24 godziny przed meczem lub w trakcie jego trwania (na żywo)

Wartość zakładu musi wynosić minimum 2 zł, aby kwalifikować się do uzyskania dostępu do transmisji

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.