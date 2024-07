fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Śląska Wrocław

Riga FC Śląsk Wrocław Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 lipca 2024 14:28 .

Riga – Śląsk, typy bukmacherskie

Aktualni wicemistrzowie Polski zagrają w środowy wieczór w jednym z pięciu spotkań w ramach II rundy eliminacji Ligi Konferencji. Śląsk Wrocław nie będzie w tej rywalizacji faworytem. Po pierwsze będzie to dopiero drugi mecz WKS-u w kampanii 2024/2025. Z kolei Riga FC jest rozpędzona trzema kolejnymi zwycięstwami, w tym dwoma w łotewskiej Virslidze. Ogólnie ekipa Simo Johannesa Valakariego wygrała sześć z ostatnich 10 meczów. Można zatem rozważyć zwycięstwo gospodarzy w środowym starciu na Stadion Skonto. Mój typ: wygrana Rigi.

Bonus 250 zł za wytypowanie wygranej Śląska

STS przygotował na środowy pojedynek Śląska specjalną ofertę, która pozwala zgarnąć bonus 250 zł za wytypowanie wygranej Śląska. Z oferty można skorzystać rejestrując konto w STS podając kod promocyjny GOAL250. Poniżej wyjaśniamy jak skorzystać z tej promocji.

Zarejestruj konto w STS z kodem GOAL250. Wyraź zgody marketingowe Wpłać pierwszy depozyt w kwocie min. 50 zł Zagraj za min. 2 zł pierwszy zakład SOLO luB AKO, obejmujący wytypowanie Śląska jako zwycięzcy środowego meczu z Riga FC Jeśli zakład okaże się wygrany, otrzymasz wygraną z kuponu oraz dodatkowo bonus o wartości 250 zł

Riga – Śląsk, ostatnie wyniki

Drużyna z Łotwy ma za sobą wysokie zwycięstwo z FS Jeglawa (6:1). Wcześniej natomiast Riga w pokonanym polu zostawiła Venspilis (3:0) i Liepaję (3:0). Ogólnie drużyna Simo Johannesa Valakariego jest bez porażki od 27 kwietnia, gdy przegrała z Rigas FC (1:2). W roli gospodarza Riga może się natomiast pochwalić pięcioma zwycięstwami i remisem w sześciu ostatnich potyczkach.

Zespół Jacka Magiery ma natomiast za sobą remis w pierwszej kolejce PKO BP Ekstraklasy z Lechią Gdańsk (1:1). Śląsk tym samym zaczął ligowe zmagania dokładnie tak, jak zakończył serię meczów kontrolnych, gdy w próbie generalnej zremisował z Mladą Boleslav (1:1). W oficjalnych starciach w roli gościa w trzech ostatnich meczach wrocławianie wygrali dwukrotnie i raz zremisowali.

Riga – Śląsk, sytuacja kadrowa

Gospodarze wygląda na to, że przystąpią do środowej rywalizacji w swoim optymalnym zestawieniu. Tym samym ofensywa Rigi może opierać się na takich graczach jak Ousseynou Niang czy Reginaldo Ramires. Ciekawą postacią wydaje się też Hrvoje Bobec. Defensywny pomocnik jest wyceniany na 1,5 miliona euro. W polskim zespole wyłączony z gry będzie tylko kontuzjowany Junior Eyamba. Wygląda zatem na to, że atak WKS-u będzie opierać się na Sebastianie Musioliku. Okazję do gry od szkoleniowca wicemistrzów Polski otrzymają pewnie też Piotr Samiec-Talar czy Petr Pokorny.

Riga – Śląsk, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo w środowym starciu mają gospodarze. Typ na wygraną Rigi został oszacowany na poziomie 2.39-2.45. Remis wyceniono na 3.30-3.43. Z kolei rozwiązanie na zwycięstwo Śląska wyceniono na 2.70-2.80. Przy okazji meczu Riga – Śląsk można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera STS. Rejestrując konto w STS, podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Riga – Śląsk, typ kibiców

Jak zakończy się spotkanie?

wygraną Śląska

remisem

Riga – Śląsk, przewidywane składy

Riga: Matrevics – Jurkovskis, Cernomordijs, Ngom, Erquianga, Babec, Nguena, Orosco, Jojic, Niang, Reginaldo Ramires.

Śląsk: Leszczyński – Żukowski, Petkov, Petrov, Szota; Pokorny, Samiec-Talar, Ortiz, Schwarz, Nahuel, Musiolik.

Riga – Śląsk, transmisja meczu

Środkowe spotkanie będzie emitowane w tradycyjnej telewizji i w internecie. Mecz będzie można zobaczyć od godziny 18:00 na TV 4, Polsat sport i Polsat Sport Premium 1. Ponadto dostęp do transmisji zapewni platforma Polsat Box Go, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych i na Smart TV.

