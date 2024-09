Resovia Rzeszów – Olimpia Elbląg: typy, kursy, zapowiedź (29.09.2024)

Sebo47 / Alamy Na zdjęciu: Bartłomiej Eizenchart

Resovia Rzeszów – Olimpia Elbląg: przewidywania

To będzie pierwsze z wielu niedzielnych spotkań w ramach rozgrywek Betclic 2. ligi. Resovia Rzeszów po sensacyjnym zwycięstwie nad Lechem Poznań w Pucharze Polski pozostaje na własnym terenie i tym razem podejmie ekipę Olimpii Elbląg. Klasa rywala jest dużo słabsza, bowiem Kolejorz to lider PKO Ekstraklasy, zaś goście z Elbląga są na 17. miejscu w 2. lidzie. Niemniej czy rzeszowianie znów zagrają tak dobre spotkanie? Mój typ na ten mecz: Resovia wygra.

Resovia Rzeszów – Olimpia Elbląg: ostatnie wyniki

W dużo lepszej formie w ostatnich meczach jest zespół Resovii. To rzeszowianie pokonali w środku tygodnia zespół Lecha Poznań 1:0 i awansowali do kolejnej rundy Pucharu Polski. Poza tym w lidze również radzą sobie bardzo przyzwoicie, najlepiej spośród wszystkich spadkowiczów. Do tej pory mają na swoim koncie 19 punktów w 10 meczach i zajmują 4. miejsce w ligowej tabeli. Przed tygodniem przegrali jednak z Hutnikiem Kraków.

Z kolei jeśli chodzi o zespół z Elbląga, to ich sytuacja jest zgoła odmienna. Olimpia ma na swoim koncie tylko pięć punktów i zajmuje 17. miejsce w tabeli Betclic 2. ligi. Taki bilans skutkował zwolnieniem kilka tygodni temu dotychczasowego szkoleniowca, ale pomimo tego nadal wyniki zespołu są fatalne.

Resovia Rzeszów – Olimpia Elbląg: historia

Oba te zespoły od kilku już sezonów nie miały okazji ze sobą rywalizować. Ostatni pojedynek pomiędzy Resovią Rzeszów a Olimpią Elbląg miał miejsce w 2020 roku. Wówczas na poziomie 2. ligi lepsi okazali się gracze z Elbląga, którzy wówczas grali w roli gospodarza. Podobnie było w pierwszym starciu, gdzie wygrali 1:0. Ostatnie zwycięstwo Resovii miało miejsce w maju 2019 roku, gdy skromnie pokonali oni w wyjazdowym starciu Olimpię 1:0.

Resovia Rzeszów – Olimpia Elbląg: kto wygra?

Resovia Rzeszów – Olimpia Elbląg: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Kod promocyjny GOALPL pozwala odebrać cashback 50 zł w Betclic. U tego bukmachera można teraz grać bez podatku. Faworytem tego starcia jest zespół Resovii. Kurs na ich zwycięstwo wynosi mniej więcej 1.44, zaś na trzy punkty gości gramy za około 6.40. Remis wyceniany jest w tym starciu na 4.10.

Resovia Rzeszów – Olimpia Elbląg: transmisja

Mecz ten będzie transmitowany wyłącznie w internecie na stronie i w aplikacji sport.tvp.pl. Poza tym transmisja dostępna będzie w usłudze Betclic TV. Aby skorzystać z tej możliwości, należy założyć konto u bukmachera z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie dowolną ilość środków.

