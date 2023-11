Real Madryt – Valencia: typy, kursy, zapowiedź (11.11.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Rodrygo Goes

Real Madryt – Valencia, typy i przewidywania

Najciekawiej zapowiadającym się meczem 13. kolejki La Liga jest rywalizacja na Santiago Bernabeu, gdzie Real Madryt (2. miejsce) podejmie Valencię (8. lokata). Królewscy chcą jak najszybciej odzyskać pozycję lidera tabeli i już w tej serii gier odrobić dwa punkty straty do Girony. Spotkania z Nietoperzami nigdy nie są jednak łatwe i należy spodziewać się, że będący ostatnio w świetnej formie klub z Mestalla postawi czternastokrotnemu zdobywcy Ligi Mistrzów trudne warunki.

Rodrygo rozegrał naprawdę dobre zawody w Champions League przeciwko Sportingowi Braga – zdobył gola i zaliczył asystę. Brazylijczyk chyba wreszcie złapał właściwy rytm. Mój typ: bramka Rodrygo.

Real Madryt – Valencia, sytuacja kadrowa

Real – absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Thibaut Courtois Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Koniec kwietnia 2024 Uraz więzadła krzyżowego Koniec kwietnia 2024 Éder Militão Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Koniec kwietnia 2024 Uraz więzadła krzyżowego Koniec kwietnia 2024 Daniel Ceballos Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Powrót do treningów Uraz mięśnia Powrót do treningów Aurelien Tchouameni Złamana noga Złamana noga Powrót: Koniec grudnia 2023 Złamana noga Koniec grudnia 2023 Kepa Arrizabalaga Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Koniec grudnia 2023 Uraz mięśnia Koniec grudnia 2023 Antonio Rüdiger Punkty dyscyplinarne Punkty dyscyplinarne Powrót: Po 1 meczu Punkty dyscyplinarne Po 1 meczu Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Thibaut Courtois Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Koniec kwietnia 2024 Uraz więzadła krzyżowego Koniec kwietnia 2024 Éder Militão Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Koniec kwietnia 2024 Uraz więzadła krzyżowego Koniec kwietnia 2024 Daniel Ceballos Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Powrót do treningów Uraz mięśnia Powrót do treningów Aurelien Tchouameni Złamana noga Złamana noga Powrót: Koniec grudnia 2023 Złamana noga Koniec grudnia 2023 Kepa Arrizabalaga Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Koniec grudnia 2023 Uraz mięśnia Koniec grudnia 2023 Antonio Rüdiger Punkty dyscyplinarne Punkty dyscyplinarne Powrót: Po 1 meczu Punkty dyscyplinarne Po 1 meczu

Valencia - absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Alberto Mari Uraz uda Uraz uda Powrót: Nieznany Uraz uda Nieznany Jesús Vázquez Fizyczny dyskomfort Fizyczny dyskomfort Powrót: Niepewny Fizyczny dyskomfort Niepewny Mouctar Diakhaby Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Koniec listopada 2023 Uraz ścięgna udowego Koniec listopada 2023 André Almeida Kontuzja pleców Kontuzja pleców Powrót: Koniec listopada 2023 Kontuzja pleców Koniec listopada 2023 Hugo Duro Uraz ramienia Uraz ramienia Powrót: Niepewny Uraz ramienia Niepewny Selim Amallah Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Koniec listopada 2023 Uraz mięśnia Koniec listopada 2023 Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Alberto Mari Uraz uda Uraz uda Powrót: Nieznany Uraz uda Nieznany Jesús Vázquez Fizyczny dyskomfort Fizyczny dyskomfort Powrót: Niepewny Fizyczny dyskomfort Niepewny Mouctar Diakhaby Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Koniec listopada 2023 Uraz ścięgna udowego Koniec listopada 2023 André Almeida Kontuzja pleców Kontuzja pleców Powrót: Koniec listopada 2023 Kontuzja pleców Koniec listopada 2023 Hugo Duro Uraz ramienia Uraz ramienia Powrót: Niepewny Uraz ramienia Niepewny Selim Amallah Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Koniec listopada 2023 Uraz mięśnia Koniec listopada 2023

Real Madryt – Valencia, ostatnie wyniki

Podopieczni Carlo Ancelottiego po wygranej 2:1 nad Barceloną w El Clasico zaliczyli wpadkę w ligowej rywalizacji z Rayo Vallecano (0:0). Królewscy kilka dni później zrehabilitowali się jednak w Lidze Mistrzów, gdy na Santiago Bernabeu pokonali Sporting Braga 3:0. Trzy poprzednie mecze Valencii w La Liga to dwa zwycięstwa (1:0 z Granadą i 2:0 z Cadizem) oraz remis (2:2 z Athletikiem Bilbao).

Real Madryt – Valencia, historia

Ostatnie starcie obu ekip niespodziewanie zakończyło się skromnym zwycięstwem Valencii (1:0). W czterech wcześniejszych meczach aż trzy razy triumfował jednak Real Madryt i padł jeden remis - w regulaminowym czasie gry półfinałowego spotkania ostatniej edycji Superpucharu Hiszpanii - ostatecznie w rzutach karnych górą byli Los Blancos.

Real Madryt – Valencia, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniego meczu, przynajmniej na papierze, są gospodarze. Kurs na wygraną Realu Madryt wynosi około 1.35, a typ na zwycięstwo Valencii to mniej więcej 9.00. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 5.50. Jeżeli nie jesteś pewny swojego kuponu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Real Madryt – Valencia, przewidywane składy

Real Madryt Carlo Ancelotti 4-1-3-2 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Valencia CF Ruben Baraja Real Madryt Carlo Ancelotti 4-1-3-2 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Valencia CF Ruben Baraja Rezerwowi ▼ 10 Luka Modric 14 Joselu 17 Lucas Vázquez 21 Brahim Díaz 23 Ferland Mendy 24 Arda Güler 26 Diego Piñeiro 29 Álvaro Carrillo 30 Fran González 32 Nico Paz 1 Jaume Doménech 6 Hugo Guillamón 7 Sergi Canos 13 Cristian Rivero 15 Cenk Özkacar 20 Dimitri Foulquier 27 Pablo Gozálbez 29 César Tárrega 34 Yarek Gasiorowski Real Madryt Carlo Ancelotti 4-1-3-2 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Valencia CF Ruben Baraja Real Madryt Carlo Ancelotti 4-1-3-2 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Valencia CF Ruben Baraja Rezerwowi ▼ 10 Luka Modric 14 Joselu 17 Lucas Vázquez 21 Brahim Díaz 23 Ferland Mendy 24 Arda Güler 26 Diego Piñeiro 29 Álvaro Carrillo 30 Fran González 32 Nico Paz 1 Jaume Doménech 6 Hugo Guillamón 7 Sergi Canos 13 Cristian Rivero 15 Cenk Özkacar 20 Dimitri Foulquier 27 Pablo Gozálbez 29 César Tárrega 34 Yarek Gasiorowski

Real Madryt – Valencia, kto wygra?

Real Madryt – Valencia, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Canal+ Sport 2. To starcie można zatem obejrzeć również przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł. Początek meczu na Santiago Bernabeu już w najbliższą sobotę, 11 listopada o godzinie 21:00.

