Real Madryt – Sevilla: typy, kursy, zapowiedź (25.02.2024)

FOT. IMAGO / Cesar Cebolla Na zdjęciu: Rodrygo z Realu

Real Madryt Sevilla FC Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 lutego 2024 21:04 .

Real Madryt – Sevilla, przewidywania

Co niezwykle ciekawe, Sevilla otwierała wynik w 3 z 4 ostatnich spotkań z Realem Madryt. Czy mówimy jeszcze o przypadku, czy już o pewnej prawidłowości? Przekonamy się o tym w niedzielę. W każdym razie typując takie właśnie zdarzenie otrzymamy bardzo kuszący kurs – 3.55.

STS 3.55 Sevilla strzeli bramkę jako pierwsza Zagraj!

Real Madryt – Sevilla, nieobecni zawodnicy

Real Madryt Zawodnik Powrót Thibaut Courtois Uraz więzadła krzyżowego Powrót do treningów Éder Militão Uraz więzadła krzyżowego Połowa kwietnia 2024 David Alaba Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Jude Bellingham Uraz kostki Połowa marca 2024 Antonio Rüdiger Uraz mięśnia Początek marca 2024 Joselu Uraz kostki Połowa marca 2024 Aurelien Tchouameni Disciplinary points (accumulated yellow cards) Po 1 meczu Daniel Carvajal suspended-(after-2nd-yellow) Po 1 meczu Eduardo Camavinga Disciplinary points (accumulated yellow cards) Po 1 meczu

Sevilla FC Zawodnik Powrót Dodi Lukebakio Kontuzja kolana Niepewny Nemanja Gudelj Kontuzja kolana Niepewny Mariano Diaz Uraz uda Niepewny Tanguy Nianzou Kouassi Fizyczny dyskomfort Niepewny Lucien Agoumé Uraz uda Początek marca 2024 Marcos Teixeira Marcão Uraz uda Początek marca 2024 Lucas Ariel Ocampos Uraz ścięgna udowego Połowa marca 2024 Erik Lamela Uraz mięśnia Połowa marca 2024 Marcos Acuna Fizyczny dyskomfort Niepewny Suso Suspended (direct red card) Po 1 meczu Sergio Ramos Disciplinary points (accumulated yellow cards) Po 1 meczu Marcos Acuña Czerwona kartka (dwie żółte) Po 1 meczu

Real Madryt – Sevilla, ostatnie mecze

Real Madryt walczy o mistrzostwo Hiszpanii i po 25 kolejkach wyprzedza Gironę różnicą sześciu punktów. Na odległej piętnastej lokacie znajduje się z kolei Sevilla. Zdecydowanymi faworytami niedzielnego starcia będą gospodarze. Królewscy nie będą chcieli powtórzyć błędów sprzed tygodnia, gdy stracili dwa punkty w meczu z Rayo Vallecano.

Real spisuje się solidnie na własnym boisku, gdzie ograł ostatnio Gironę wygrywając 4:0. Sevilla z kolei gra w kratkę na wyjazdach. Przegrywała wysoko w Gironie i Madrycie (z Atletico). Potrafiła za to wygrać na boisku Rayo.

Real Madryt – Sevilla, historia

Zespoły te zagrają ze sobą po raz drugi w sezonie. W październiku Real Madryt stracił punkty na Ramon Sanchez Pizjuan, remisując 1:1. Sevilla przyjedzie na Bernabeu po raz pierwszy od jesieni 2022 roku. Wówczas Królewscy wygrali 3:1.

Real Madryt – Sevilla, kursy bukmacherów

Faworytem meczu są rzecz jasna gospodarze. Kurs na Real Madryt wynosi najczęściej 1.30. Bukmacherzy nie wierzą z kolei w triumf Sevilli. Kurs na gości z Andaluzji wynosi często nawet 9.50. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Real Madryt – Sevilla, kto wygra?

Kto wygra? wygra Real 100% padnie remis 0% wygra Sevilla 0% 1 + Głosy Oddaj swój głos: wygra Real

padnie remis

wygra Sevilla

Real Madryt – Sevilla, przewidywane składy

Real Madryt Carlo Ancelotti 4-3-1-2 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Sevilla FC Quique Flores Real Madryt Carlo Ancelotti 4-3-1-2 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Sevilla FC Quique Flores Rezerwowi ▼ 10 Luka Modric 20 Fran García 24 Arda Güler 25 Kepa Arrizabalaga 26 Diego Piñeiro 41 Jacobo Ramón 1 Marko Dmitrovic 3 Adrià Pedrosa 8 Joan Jordán 9 Rafael Mir 25 Adnan Januzaj 26 Juanlu Sánchez 29 Dario Benavides 33 Matías Árbol 46 Hannibal Mejbri

Real Madryt – Sevilla, transmisja

Mecz Real Madryt – Sevilla odbędzie się w niedzielę 26 lutego o 21:00. Spotkanie to zobaczymy na żywo na antenie Eleven Sports 2. To starcie można zatem obejrzeć również przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.