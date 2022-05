Pressfocus Na zdjęciu: Guido Rodriguez i Vinicius Junior

Real Madryt – Real Betis: typy i kursy na mecz La Liga. Spotkanie z Realem Betis zakończy tegoroczne zmagania Królewskich w La Lidze. Tytuł mistrzowski piłkarze Carlo Ancelottiego zagwarantowali sobie już kilka kolejek wcześniej, zatem najbliższe spotkanie mogą potraktować jako sparing przed finałem Ligi Mistrzów. Wynik tego starcia ma drugorzędne znaczenie także dla gości. Nie mają oni już matematycznych szans na wyprzedzenie Sevilli i awans do Ligi Mistrzów.

Real Madryt – Real Betis, typy i przewidywania

Ostatnich meczów ligowych Realu Madryt nie należy rozpatrywać w charakterze wymiernej oceny ich aktualnej formy. Zespół już po meczu z Espanyolem zagwarantował sobie mistrzostwo Hiszpanii, dlatego mógł pozwolić sobie na utratę punktów z Atletico Madryt, czy Cadizem. Wiele szans otrzymują w ostatnich tygodniach zmiennicy, którzy jak widać po wynikach nie dorastają poziomem do zawodników podstawowych. Niewykluczone, że w meczu z Realem Betis znów dojdzie do paru roszad w składzie. Trener nie będzie raczej ryzykował zdrowia najważniejszych zawodników w postaci Benzemy, Viniciusa, czy Modricia.

Piłkarze Betisu zagwarantowali sobie udział w kolejnej edycji Ligi Europy, choć ambicje były zdecydowanie większe. Przez 11 kolejek piłkarze z Sevilli utrzymywali się na podium La Liga i mieli ogromny apetyt na awans do Ligi Mistrzów. Porażki z Elche i FC Barceloną pozbawiły ich tej możliwości. Mimo to należy podkreślić, że Real Betis w tym sezonie był jedną z najlepszych drużyn w Hiszpanii, która imponowała siłą ofensywną. Gdyby w parze z nią szła jakość w defensywie, Manuel Pellegrini mógłby być postrzegany jako jeden z najlepszych trenerów na świecie. Choć to mecz bez stawki, spodziewamy się, że piłkarze gości ambitnie podejdą do tego spotkania i nie będą nastawieni na odpieranie ataków rywali. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola i Powyżej 2.5 gola w meczu.

Real Madryt – Real Betis, sytuacja kadrowa

Bardzo prawdopodobne, że w najbliższym meczu kilku istotnych zawodników gospodarzy dostanie wolne. Z pewnością zabraknie kontuzjowanych Bale’a, Isco i Marcelo. Do tej listy dołączył David Alaba, który przeciążył mięsień podczas treningu. W barwach Realu Betis nie wystąpią na pewno zmagający się z urazami Victor Camarasa, Martin Montoya, Victor Ruiz i Claudio Bravo. Wszyscy wymienieni zawodnicy nie byli powołani na poprzedni mecz ligowy i nie zdążyli się wykurować na mecz z Realem Madryt.

Real Madryt – Real Betis, ostatnie wyniki

Statystyki ostatnich meczów Realu Madryt są nieco przekłamane z powodu dużych roszad w składzie. Ancelotti oszczędzał najważniejszych zawodników w derbach przeciwko Atletico, a także z Cadizem. Z tego względu patrząc na mecze ligowe, Los Blancos wygrali tylko trzy z pięciu. Z Atletico przegrali 0:1, a w poprzedniej kolejce zremisowali 1:1 z Cadizem.

Podobnie prezentują się wyniki ostatnich spotkań Realu Betis. Podopieczni Manuela Pellegriniego przegrali z Elche i FC Barceloną, zremisowali z Getafe i okazali się wyraźnie lepsi od Valencii, a także Granady. Porażka z Elche była wyjątkowo pechowa, gdyż gospodarze byli wyraźnie lepsi, a rywale oddali jeden celny strzał na ich bramkę. Podobnie było w meczu z FC Barceloną. Z tym wyjątkiem, że zwycięskiego gola rywale strzelili w ostatniej akcji meczu.

Real Madryt – Real Betis, historia

Mecze Realu Madryt z Betisem na przestrzeni ostatnich lat były dość wyrównane. W tym sezonie piłkarze z Sevilli ulegli Królewskim na własnym stadionie 0:1, dlatego w piątek będą mieli rywalowi coś do udowodnienia. Oprócz tego licząc pięć poprzednich spotkań, dwa zakończyły się remisem, raz górą był znów Real, a raz Betis.

Real Madryt – Real Betis, kursy bukmacherskie

Na Santiago Bernabeu Real sporadycznie przegrywa mecze, dlatego bukmacherzy to gospodarzy wskazują jako faworytów. Kursy na ich zwycięstwo wynoszą ok. 1.70. Typ na Real Betis wynosi między 4.25, a 4.52. Remis wyceniany jest natomiast na ok. 4.40. Jeśli macie w planach obstawianie tego meczu, skorzystajcie z bonusu oferowanego przez bukmachera STS. W ramach tego możecie zyskać bonus bez depozytu nawet do 30 zł. Wystarczy, że skorzystacie z naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

Real Madryt – Real Betis, przewidywane składy

Real: Lunin – Carvajal, Militao, Vallejo, Mendy – Kroos, Camavinga, Valverde – Asensio, Mariano, Vinicius Jr.

Betis: Rui Silva – Bellerin, Pezzella, Gonzalez, Alex Moreno – Rodriguez, William Carvalho, Canales, Fekir, Juanmi – Borja Iglesias

Real Madryt – Real Betis, transmisja

Spotkanie transmitowane będzie na antenie Eleven Sports 2. Dostępna będzie również transmisja “na żywo” w Internecie, na stronach bukmacherów: Betclic, Fortuna i STS.

